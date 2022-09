Tällainen kuningas Charlesista tulee – yksi seikka varjostaa loppuiän ajan

Koko maailman katseet ovat nyt kuningas Charlesissa, joka on monessa asiassa erilainen kuin edesmennyt äitinsä kuningatar Elisabet.

”Suurimman surun hetki” näillä sanoilla kuningas Charles III kuvaili äitinsä kuningatar Elisabet II:n kuolemaa torstaina. 96-vuotiaaksi eläneen kuningatar Elisabetin kuoleman myötä tämän esikoispojasta prinssi Charlesista tuli Britannian uusi kuningas. Millaisen hallitsijan Britannia saa? Ja kuinka erilainen hallitsija Charles on äitiinsä verrattuna?

Kuningatar Elisabetista tuli kuningatar vain 25-vuotiaana, kun hänen isänsä kuningas Yrjö kuoli vuonna 1952. Elisabet oli tuolloin nuori kahden lapsen äiti. Charles puolestaan on 73-vuotias viiden lapsen isoisä, kun hänet kruunataan kuninkaaksi. Charles odotti kruunua pisimpään kuin kukaan muu brittihallitsija häntä aiemmin.

Kuninkaana Charles on myös kansanyhteisön johtaja. Britannian lisäksi hän toimii 14 muun maan valtionpäämiehenä. Charlesin virallisia kruunajaisia joudutaan odottamaan vielä tovi, sillä Britannia viettää parhaillaan suruaikaa ja kruunajaisiin voi kulua vielä kuukausia.

Charles ja Camilla vihittiin viimein vuonna 2005 pienimuotoisissa häissä.

Charlesia valmisteltiin kuninkaaksi lapsesta saakka. Pikkupoikana hänen välit vanhempiin olivat etäiset, sillä brittiylhäisölle tyypilliseen tapaan Charles lähetettiin sisäoppilaitokseen. Siellä nuorta prinssiä kiusattiin armottomasti. Vanhempiaan hän tapasi vain lomilla. Charles oli kolmevuotias, kun hänen äidistään tuli kuningatar.

Brittilehti Daily Mailin kuninkaallisasiantuntijat arvioivat, että Charlesin suurin haaste kuninkaana on pitää monarkian suosiota yllä siihen asti, kunnes hänen pojastaan prinssi Williamista tulee aikanaan seuraava kuningas. Monarkian suosion on suurelta osin ajateltu perustuvan kuningatar Elisabetin suosioon. Charles puolestaan ei koskaan ole nauttinut järin suurta suosiota kansan keskuudessa.

Toisinaan on väläytelty, että kruununperimysjärjestyksessä olisi pitänyt jättää Charles kokonaan väliin ja antaa kruunu suoraan Williamille. Tämänkaltainen järjestely ei tiettävästi ole kuitenkaan koskaan ollut kuninkaallisten itsensä toivoma.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Charles kuvattuna Charlesin 1-vuotissyntymäpäivänä. Charlesin puheiden yksinäisyydestä lapsuudesta on kerrottu loukanneen kuningatarta, jonka on kerrottu tahtoneen jättää lapset hoitajien turvalliseen huomaan siksi, ettei näiden tarvitsisi jatkuvasti matkustaa ympäri maailmaa tilaisuudesta toiseen vanhempiensa kanssa.

Yksi suurimpia eroja kuningas Charlesin ja kuningatar Elisabetin välillä on se, että kuningatar Elisabet piti mielipiteensä ja tunteensa visusti omana tietonaan. Charlesilla tiedetään kuitenkin olleen vaikeuksia olla ottamatta kantaa ja hän on puhunut kiihkeästi ajamiensa asioiden puolesta, mitä on toisinaan tulkittu poliittisiksi kannanotoiksi. Kuninkaallisilta on kiellettyä ottaa kantaa politiikkaan.

– Se, että Charles on kuningas, ei pysty estämään häntä olemasta intohimoinen uskomiaan asioita kohtaan. Hän on luonnostaan lobbaaja, eräs Charlesin läheinen kommentoi Daily Mailin mukaan.

Charles on julkisissa puheissaan tuonut ilmi omia toivojaan ja pelkojaan, minkä on kuvailtu saaneen hänet kuulostamaan enemmän kampanjoijalta kuin kuninkaalliselta.

Charlesia on valmisteltu kuninkaaksi lapsesta saakka. Kuvassa Charles kuvattuna kahdeksanvuotiaana Buckinghamin palatsissa.

Ilmastonmuutosta vastaan taistelu on yksi Charlesin suurimpia intohimoja. Charles on tehnyt ilmastonmuutoksen vastaista työtä vuodesta 1968 asti. Lisäksi hän on puhunut julkisesti muun muassa luomuviljelyn, kestävän arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun puolesta. Brittimedia arvelee, ettei Charles jatkossa ehdi keskittyä aiemmin ajamiinsa asioihin yhtä paljon, kun kuninkaan työtehtävät, kuten viikoittaiset tapaamiset pääministerin kanssa, täyttävät tämän kalenterin.

Vuonna 2018 Charlesilta kysyttiin BBC:n haastattelussa, aikooko hän jatkaa asioiden edistämistä samalla tapaa sitten, kun hänestä tulee kuningas. Tällä tarkoitettiin muun muassa poliitikkojen lobbaamista.

– Ajatus siitä, että toimisin täysin samalla tavalla menestyäkseni, on täyttä hölynpölyä. Nämä kaksi tilannetta ovat täysin erilaisia.

Kun Charlesilta kysyttiin, aikooko hän kuninkaana kampanjoida ajamiensa asioiden puolesta, Charles sanoi suorat sanat.

– Ei, en aio. En ole niin tyhmä.

Diana ja Charles saivat kaksi poikaa prinssi Williamin ja prinssi Harryn.

CNN:n pitkäaikainen kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Max Foster on tavannut Charlesin useita kertoja ja kuvailee tämän tekevän ahkerasti töitä uskomiensa asioiden eteen. Foster kuvailee, kuinka Charles on pyhittänyt etenkin perjantai-illat työnteolle.

Charlesin puoliso Camilla on kuvaillut, kuinka Charles valvoo joka ilta myöhään lukien, kirjoittaen ja vastaten hänelle tulleisiin viesteihin. Huolimatta siitä, että Charles valvoo myöhään, hänen kerrotaan nousevan joka aamu aikaisin ja olevan työpöytänsä ääressä viimeistään kello 8.45.

Toisin kuin kuningatar Elisabetilla oli tapana, Charles ei syö lounasta kuin harvoin. Lounaan sijaan Charlesin kerrotaan menevän rivakalle kävelylle. Niinä päivinä, kun Charlesilla ei ole ollut tapaamisia tai esiintymisiä, hänen kerrotaan työskennelleen viiteen asti. Kello viideltä Charles on pitänyt taukoa työnteosta teehetken verran, minkä jälkeen on jatkanut työskentelyä iltakahdeksaan asti, jolloin hänellä on illallinen. Mitä illalliseen tulee, Charlesilla on viikoittain kaksi lihatonta ja kaksi kalatonta päivää ruokavaliossaan.

Charlesin tiedetään tahtoneen pienentää monarkiaa jo vuosien ajan. Tähän visioon kuuluu brittimedian mukaan se, että verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä olisi jatkossa vähemmän.

Charlesin on kerrottu tahtovan avata kuninkaallisia asumuksia myös tavan tallaajille. Nykyisin Buckinghamin palatsin ovet ovat auki tavalliselle kansalle kesäisin kahden kuukauden ajan, mutta Charlesin kerrotaan tahtovan avaavan ovet ympärivuotisesti vierailumaksua vastaan. Charlesin on kerrottu tahtovan muuttaa joitain kuninkaallisista virka-asunnoista museoiksi, kuten esimerkiksi Skotlannissa sijaitseva Balmoralin linna.

Williamin ja Charlesin on kerrottu lähentyneen erityisesti sen jälkeen, kun prinssi Harry jätti hovin taakseen yhdessä herttuatar Meghanin kanssa vuonna 2020.

Kun Elisabetista tuli kuningatar, hän ei enää vaatinut hovin työntekijöitä käyttämään puuteroituja peruukkeja, kuten aiemmin oli ollut tapana. Charlesin uskotaan myös tekevän muutoksia paikoittain tiukkaan pukukoodiin, joka koskee kuninkaallisia. Joidenkin vanhojen traditioiden, kuten niiauksen, uskotaan sen sijaan pysyvän tapana.

Yksi asia, joka tulee seuraamaan kuningas Charlesia hänen loppuelämänsä ajan on hänen entisen vaimonsa prinsessa Dianan jättämä varjo. Brittilehdistö arvelee, että iso osa kansasta ei ole edelleenkään päässyt yli siitä, kuinka myrskyisä Dianan ja Charlesin avioliitto aikoinaan oli ja miten traagisesti kaikki päättyi.

– On epäreilua, että hän joutuu kantamaan tuota taakkaa loppuelämänsä ajan. Ainut asia, mitä Charles voi tehdä, on tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja yrittää antaa asian olla vaikuttamatta itseensä, Daily Mailin kuninkaallisasiantuntijat arvioivat.

Charles ei ole arkaillut tuoda mielipiteitään esiin puheissaan. Kuningatar Elisabet puolestaan piti mielipiteensä omana tietonaan.

CNN:n kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Max Foster kehuu kirjoituksessaan kuningatar Camillaa, jonka kuvailee olevan kuningas Charlesin suurin tukija.

– Olen nähnyt, kuinka valtavasti Camilla aina tukee Charlesia. Olen nähnyt, kuinka turhautuneeksi Charles voi tulla kohdatessaan työhönsä liittyviä haasteita. Camillalla on ainutlaatuinen kyky purkaa jännitteitä huumorintajunsa ja karismansa avulla, Foster kuvailee.

Koska kuningas Charlesin valtakausi on eittämättä vuosikymmeniä lyhyempi kuin hänen äitinsä, on arvuuteltu, millaisen muiston Charles tahtoo jättää itsestään maailman ja brittiläisten mieliin.

– Camillan seistessä järkähtämättä hänen rinnallaan, Charles jättää nyt jälkensä monarkian historiaan. Koko maailman silmät ovat Charlesissa, kun hän saa kuninkaan manttelin, Foster kuvailee.

Lähteet: IS:n arkisto, Daily Mail, The Times, CNN, Usa Todayh ja The Australian.