Kohuherttuatar Sarah Ferguson ylistää kuningatar Elisabetia – ”Hän oli mahtava anoppi”

Prinssi Andrew’n kanssa naimisissa ollut Sarah Ferguson kertoo ikävöivänsä kuningatarta suunnattomasti.

Prinssi Andrew’n entinen puoliso Sarah Ferguson on muistanut edesmennyttä kuningatar Elisabetia sosiaalisessa mediassa. Ferguson erosi kuningattaren pojasta prinssi Andrew’sta vuonna 1996.

Brittihovin kohuherttuattareksikin tituleerattu Ferguson kertoi ikävöivänsä kuningatarta suunnattoman paljon.

– Hän omisti koko elämänsä epäitsekkäästi Britannian kansalle, hän kirjoittaa.

– Minulle hän oli mahtava anoppi ja ystävä. Tulen aina olemaan kiitollinen hänen anteliaisuudestaan minua kohtaan, myös avioeroni jälkeen.

Ferguson oli Venetsian elokuvajuhlilla Italiassa, kun uutinen kuningattaren terveydentilan heikentymisestä tuli.

Independentin mukaan Ferguson nähtiin Venetsian lentokentällä matkaamassa sen jälkeen takaisin Britanniaan.

Prinssi Andrew’n kanssa naimisissa ollut herttuatar on puhunut aiemminkin lämpimästi väleistään kuningattaren kanssa.

Sarah Ferguson matkalla häihinsä vuonna 1986.

Viime vuonna herttuatar kertoi People-lehden mukaan kuningattaren olevan hänelle ”mentori”ja ”ihminen, joka uskoo häneen”.

– Rehellisesti olen sitä mieltä, että anoppini on ollut enemmän äiti minulle kuin oma äitini, Ferguson on sanonut Tea with Twiggy -podcastin jaksossa.

– Ihailen hänen majesteettinsa modernia ja joustavaa tapaa, ja sitä kuinka anteeksiantavainen ja antelias hän on.

Herttuattarella ja Andrew’lla on kaksi tytärtä, prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie.

