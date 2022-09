Tällainen kuningatar Elisabet oli kulissien takana: todellinen vitsiniekka, tv-viihteen ystävä, eläinrakas maalaistyttö...

Kuningatar edusti julkisuudessa aina monarkin tavoin, mutta lähipiiri tunsi myös täysin erilaisen Elisabetin.

Torstaina iltapäivällä kuollut kuningatar Elisabet lienee maailman tunnetuimpia kasvoja. Suurimmalla osalla on jonkinlainen käsitys siitä, millainen henkilö yli 70 vuotta hallinnut Elisabet oli. Sen sijaan harva tietää, millainen 96-vuotiaana kuollut kuningatar oli kulissien takana, jolloin hän heitti monarkin viittansa pois harteiltaan.

Pohjimmiltaan ujo

Useiden Elisabetin henkilökohtaisemmin tunteiden mukaan kuningatar oli oikeastaan yllättävän tavallinen poikkeuksellisesta asemastaan huolimatta. Kuningattaren viestintäavustajana ja henkilökohtaisena avustajana 17 vuotta toiminut Samantha Cohen kertoi Telegraphille, että kuningattaren jalat pysyivät tiukasti maassa tilanteessa kuin tilanteessa.

– Hän oli todella normaali, ehkä normaalein epänormaali ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Hän tiedosti, että kuningattarena oleminen on rooli ja työ. Hän todella onnistui olemaan tavallinen ja poikkeuksellinen samaan aikaan, Cohen kertoo.

– Hän oli myös todella nöyrä, eikä ego tullut koskaan hänen tielleen. Hän oli oikeastaan aika ujo, Cohen arvioi.

Kuningattaren luonteesta kertoo myös se, että hän otti julkisiin tilaisuuksiin suojakseen käsilaukkunsa, jolla hän muun muassa viestitti henkilökunnalleen, jos halusi vetäytyä pois väkijoukon keskeltä.

Kuningatar oli julkisilla paikoilla aina käsilaukkunsa kanssa.

Todellinen vitsiniekka

Ujoudestaan huolimatta kuningatar oli kulissien takana tiettävästi melko rempseä nainen, jonka huumorintaju pilkahteli aina silloin tällöin myös julkisissa tilaisuuksissa. Hovin turvallisuustiimiin kuulunut Richard Griffin paljasti taannoin, että kuningatar nautti erityisesti niistä harvoista hetkistä, jolloin häntä ei tunnistettu.

Erään kerran kuningatar oli ulkoiluttamassa Griffin mukanaan koiriaan Balmoralin mittavilla tiluksillaan, kun hän törmäsi turistimatkalla olleeseen amerikkalaispariskuntaan. Kuningattarella oli tapana tervehtiä kaikkia vastaantulijoita, ja niin hän teki nytkin. Kävi heti ilmi, ettei pariskunta tunnistanut kuningatarta.

– He kertoivat pitkään, mitä olivat puuhanneet lomallaan, ja utelivat sen jälkeen, missä hän mahtaa asua, Griffin muistelee Telegraphille.

Elisabetin kerrotaan olleen kulissien takana huumorinaisia.

Kuningatar vastasi, että hän asuu Lontoossa, mutta hänellä on loma-asunto kukkuloiden takana, jossa hän on käynyt pikkulapsesta saakka, siis yli 80 vuotta.

– Pariskunta ihmetteli, että jos hän on käynyt täällä yli 80 vuotta, hänen on täytynyt tavata kuningatar.

Silmääkään räpäyttämättä Elisabet oli vastannut, ettei hän ollut tavannut kuningatarta koskaan, mutta Griffin kyllä oli.

Pariskunta kääntyi Griffinin puoleen ja uteli, millainen kuningatar on.

– No, hän voi olla joskus aika luonteikas, mutta hänellä on mitä mainioin huumorintaju, Griffin oli vastannut pilke silmäkulmassaan.

Balmoral oli koko perheen turvapaikka.

Pariskunta halusi vielä kuvaan Griffinin ja Elisabetin kanssa. Pariskunta kiitteli kohtaamisesta ja jatkoi matkaa.

– Hänen majesteettinsa tokaisi minulle, että hän haluaisi olla kärpäsenä katossa, kun pariskunta näyttää lomakuviaan ystävilleen ja joku ehkä toivottavasti valaisee heitä, kuka hän on.

Salaisia lempinimiä

Suljettujen ovien takana kuningatar käytti lehtitietojen mukaan itsestään ja perheestään suloisia lempinimiä.

Kuningatar oli Brenda, prinssi Philipiä kutsuttiin Keithiksi, heidän poikansa Charles oli Brian ja kuningattaren sisko Margaret puolestaan Yvonne.

Lahjakas kielissä

Hyvin harva ulkopuolinen pääsi todistamaan yhtä kuningattaren salaisista lahjakkuuksista: hän oli hyvä imitoimaan. Kuningattaren tiedetään nauttineen muun muassa poliitikkojen Neil Kinnockin ja Boris Yeltsinin imitoimisesta.

Kuningatar oli nopea oppimaan aksentteja ja hyvä imitoimaan.

Lisäksi kuningatar oli hyvä aksenteissa, jotka hän omaksui nopeasti. Kuningattaren tiedetään osanneen kertoa parhaiten muun muassa tarinaa Michael Faganista, joka tunkeutui hänen makuuhuoneeseensa Buckinghamin palatsissa vuonna 1982. Suurta huomiota herättänyt tapaus heräsi eloon, kun kuningatar imitoi Middlesbroughista kotoisin olevan Faganin korviin pistävää aksenttia.

Omistautuva isoäiti

Monarkkien vanhemmuus on ollut usein ristiriitaisia tunteita herättänyt aihe, sillä lukuisten velvollisuuksien takia kuninkaalliset eivät aina toteuta vanhemmuutta perinteisin tavoin.

Toisaalta kuningatar Elisabetin kohdalla puhutaan, että hän sisimmässään rakasti lapsia ja vauvoja yli kaiken. Esimerkiksi prinssi William on kertonut, että hänelle Elisabet oli aina ensisijaisesti isoäiti, vasta sitten kuningatar.

Kuningattaren tiedetään myös suojelleen lapsenlapsiaan, nuoria prinssejä Williamia ja Harrya, heidän äitinsä Dianan kuoltua auto-onnettomuudessa vuonna 1997. Kuningatar vetäytyi tuolloin Harryn ja Williamin kanssa useaksi päiväksi pois Lontoon sykkeestä, jossa Dianan kuolema näkyi katukuvassa asti.

Kuningattarella oli yhteensä neljä lasta, kahdeksan lastenlasta ja 12 lastenlastenlasta.

Sydämeltään maalaistyttö

Kuningattaren tiedetään nauttineen suuresti vapaa-ajastaan Balmoralissa, Skotlannissa. Luonnon keskellä hän pystyi rentoutumaan ja olemaan hetken aikaa ”tavallinen Elisabet”. Hänen tiedetään haaveilleen jo pikkutyttönä elämästä maalaismaisemissa hevosten ja koirien keskellä. Balmoralista tulikin paikka, jossa hän pääsi lähelle unelmiensa elämäntyyliä.

Elisabet oli äärimmäisen eläinrakas.

Kuningattaren rakkaus corgeihin oli yleisesti tiedossa, mutta sen lisäksi hänen tiedetään kasvattaneensa myös labradorinnoutajia Sandringhamissa. Kuningatar oli koirilleen erittäin omistautunut, ja nyppi heiltä itse jopa kirput.

Tv-suosikkeja ja musiikkiharrastus

Elisabetilla oli välillä aikaa pysähtyä tv:n ääreen. Hän nautti suuresti erilaisista tv-ohjelmista, erityisesti hänen suosikkeihinsa kuului tiettävästi Countdown and Pointless ja rikosdraamasarja Line of Duty.

Prinssi Philipin ollessa elossa aviopari rentoutui kokkikilpailun MasterChefin parissa.

Myös komediat upposivat monarkkiin. Suosikkeihin lukeutuivat Morecambe & Wise, Yes Minister ja The Two Ronnies.

Elisabet ja Philip nauttivat tiedettävästi muun muassa tv:n kokkiohjelmista.

Kulttuurikin maistui kuningattarelle. Jos piti valita, hän nautti enemmän baletista kuin oopperasta. Nuorena hän opetteli soittamaan sujuvasti pianoa, ja olipahan hän myös etevä puhumaan ranskaa.

Todellinen työmyyrä

Vastuullinen työ vaatii itsestä huolehtimista. Elisabet oli tarkka erityisesti syömisrutiineistaan ja ruokaympyrästään pitääkseen itsensä hyvässä kunnossa ja jaksaakseen velvollisuuksiaan.

Yhdestä asiasta hän ei tinkinyt: iltapäivätee nautittiin lähes tilanteesta riippumatta. Charles on kertonut, että ”kaikki pysähtyy teen takia”, koska perhe on ”täysin koukussa” rutiiniin. Teehetken onkin kuvailtu olevan yksi tärkeimpiä Elisabetin rauhoittumishetkiä.

Tiukoista rutiineista lienee ollut hyötyä, sillä Elisabet eli melko terveen elämän. Hänen terveytensä tapasi reistailla ainoastaan poskiontelotulehdusten merkeissä.

Elisabet ajoi autoa viimeiseen saakka.

Joskus muilla oli jopa vaikeuksia pysyä hänen perässään. Tarina kertoo, että Margaret Thatcher oli pääministeriaikoinaan tuntenut olonsa huteraksi kuumuuden takia ja istahtanut alas. Elisabet oli viuhahtanut hänen ohitseen ja todennut, että ”oi, katsokaa, hän tipahti jälleen”.

Kuningatar piti myös kiinni siitä, että hän ajoi itse autoaan myöhäiselle iälle saakka.

Säästäväisyys kunniaan

Elisabet ei asemastaan huolimatta pröystäillyt tai tuhlannut turhaan. Sota-ajan lapsena Elisabetiin oli iskostunut käytännöllisyys ja säästäväisyys, vaikka tietysti hänen täytyi näyttää aina edustavalta ja asialliselta.

Muoti tai korut eivät olleet kovin korkealla kuningattaren henkilökohtaisella kiinnostuslistalla. Hän ei myöskään koskaan ollut turhan tarkka poseerauksistaan eikä pyytänyt kuvaajia ottamaan kuvaa uudelleen, vaikka valaistus ei olisi ollut paras mahdollinen.

Kuningatar kuoli torstaina 8.9.

Kuningattaren yksityisasunnot hämmästyttivät usein siellä vierailleita.

Elisabet suosi niukkaa sisustusta ja hänen televisionsa oli silminnäkijähavaintojen mukaan pitkään ”vanhanmallinen” kuvaputkitelevisio, vaikka muut olivat jo aikaa sitten siirtyneet taulutelevisioihin.