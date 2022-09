Kaarle-nimillä tunnetut hallitsijat ovat häpeätahroja brittimonarkian historiassa.

Kuningatar Elisabetin poismenon jälkeen Britannian uusi hallitsija on kuningas Charles III.

Teoriassa Yhdistyneiden Kuningaskuntien uuden hallitsijan nimi olisi voinut olla toinenkin, sillä perinteisesti kuningas saa itse valita hallitsijanimensä omien etunimiensä joukosta.

Charles oli siis voinut olla myös kuningas Philip, Arthur tai George.

Hän kuitenkin pitäytyi nimessä, jolla maailma hänet tuntee.

Mutta keitä olivat kaksi edeltävää Charlesia?

Suomalaisissa historiankirjoissa heidät tunnetaan nimillä Kaarle I ja Kaarle II.

Suomen kielen lautakunta teki kuitenkin vuonna 2002 päätöksen, että siitä eteenpäin ulkomaisten hallitsijoiden nimiä ei enää suomalaisteta.

Kaarlet I ja II olivat isä ja poika, jotka hallitsivat myrskyisällä 1600-luvulla.

Kuningas Charles III:n kannalta sopii toivoa, että nimi ei ole enne, sillä kumpikin hänen hallitsijanimikaimansa on maan historiassa varsin surullinen hahmo.

Kaarle I menetti lopulta päänsä.

Kuningas Kaarle I:n kaudesta (hallitsijana 1625–1649) on käytetty muun muassa nimitystä ”tyrannian aika”, sillä hän hajotti parlamentin kolmesti ja lopulta käytännössä kaappasi vallan. Valtakunta ajautui sisällissotiin, joiden päätteeksi Kaarle I:n joukot kukistettiin.

Ensimmäisen Kaarlen valtakausi päättyi siihen, että hänet tuomittiin maanpetoksesta kuolemaan ja mestattiin vuonna 1649.

Hänen poikansa eli yli vuosikymmenen maanpaossa, kunnes monarkia palautettiin ja hänet kutsuttiin takaisin hallitsijaksi.

Kaarle II:n eli pitkään maanpaossa.

Kaarle II (hallitsijana 1660–85) oli suosittu kuningas, ja hänet tunnettiin liikanimellä iloinen monarkki. Varsinkin jälkipolvet ovat kuitenkin kauhistelleet hovin rappiota, sillä kuningas tunnettiin hedonistisista mieltymyksistään ja hän siitti tiettävästi ainakin 14 lasta.

Hän ei tunnustanut heistä yhtäkään, joten hänen kuolemansa jälkeen kruunun peri hänen veljensä.

Kuningas Charles III:n hallitsijanimen pohdinnan yhteydessä brittilehdistö oli vuosien varrella muistuttanut aiempien Kaarlejen huonosta maineesta monarkian kannalta ja spekuloinut, että Charles olisi vaihtanut nimensä sen vuoksi.

Kärjessä veikkailuissa oli hänen neljäs etunimensä George, sillä se oli myös hänen isoisänsä hallitsijanimi. Suomalaisittain edellinen George-kuningas tunnetaan nimellä Yrjö VI.