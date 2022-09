IS:n lukijat kertovat muistojaan edesmenneestä kuningattaresta – ”Kuin isoäiti minulle”

IS kysyi lukijoilta, mistä kuningatar Elisabet jää parhaiten mieleen.

Britannian hallitsija, kuningatar Elisabet II:n kuolema on koskettanut ihmisiä ympäri maailmaa. Elisabetin kuolema on liikuttanut ihmisiä laajasti myös Suomessa. IS kysyi lukijoiltaan mistä edesmennyt hallitsija jäi vahvimmin ihmisten mieleen.

Useat lukijat kertovat muistavansa Elisabetin erityisesti hänen hymystään ja herttaisuudestaan.

– Olen 64. Hän oli Britannian kuningatar koko elinaikani. Kaukainen mutta herttaisen ja lämpöisen oloinen, eräs lukija kuvailee.

– Elisabet oli se kuningatar, jota ihailin jo pienenä tyttönä 70-luvulla. Vahvimmin jäi mieleen hänen kansan läheisyytensä. Hän käyskenteli usein kansan parissa ja jutusteli usein hyvin tuttavallisesti kansalaisten kanssa. Rakastettu kuningatar, jollaista tuskin enää koskaan tulemme näkemään, toinen lukija kirjoittaa.

” Rakastettu kuningatar, jollaista tuskin enää koskaan tulemme näkemään.

Lukijoiden kirjoituksissa korostuu myös Elisabetin johtajuus ja lujuus. Kirjoituksissa poismennyttä hallitsijaa luonnehditaan muun muassa vahvaksi ja ainutlaatuiseksi.

– Hänen vahvuutensa ja taitonsa pitää kuningashuone kasassa, luovia jos jonkinmoisissa myrskyissä. Myös hänen tyylinsä, käytöstapansa, huumorintajunsa, rakkaus koiriinsa puhutteli. Ihastuin jo pienenä sydän pakahtuen häneen nähtyäni heidän hääkuvansa, eräs lukija kirjoittaa.

– Hänellä oli juuri sitä arvovaltaa, jonka kansa tuntee omaksi johtotähdekseen. Ilman johtotähteä kansa on kuin kompassi ilman kompassineulaa, lukija kuvailee.

Elisabet tapasi Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman hymyssä suin vuonna 2016.

Elisabetin julkiset puheet jäävät historian kirjoihin. Niistä tunnetuimpien joukkoon lukeutuvat kuningattaren jokavuotiset joulupuheet.

Vuoden 2020 keväällä Elisabet piti poikkeuksellisen koronapuheen, jossa hän kehotti kansalaisia sinnikkyyteen.

– Kuningattaren joulupuhe on itselle tärkeämpi traditio kuin joulurauhan julistus. Vuoden 2021 puhe kosketti erityisesti prinssi Philipin poismenon jälkeen – prinssin kuva pöydällä. Koko maailma on menettänyt suuren johtajan, eräs lukija muistelee.

– Kuningattaren puhe korona-aikana jäi mieleen. Vaikka puhe oli suunnattu briteille niin kuningatar puhutteli koko maailmaa, toinen lukija kirjoittaa.

” Kuningattaren joulupuhe on itselle tärkeämpi traditio kuin joulurauhan julistus.

Osalle lukijoista mieleenpainuvin muisto Elisabetista on ollut itse hallitsijan näkeminen. Entinen hallitsija vieraili Suomessa kahdesti. Toukokuussa 1976 valtionvierailua isännöi presidentti Urho Kekkonen, toisen kerran vuonna 1994 hänet otti vastaan presidentti Martti Ahtisaari.

– Olin koululaisena -76 Tampereelta luokkaretkellä Turussa, ja jouduimme väistymään kuningattaren tieltä emmekä päässeet käsityöläismuseoon, koska kuningatar seurueineen oli siellä. Menimme sitten iltapäivällä satamaan katsomaan, kun kuningatar nousi laivaansa. Jotenkin kuvittelin siellä kaukana kuningattaren hahmon nähneenikin, mutta varma en voi olla. Harmitti luokkaretkiohjelman peruuntuminen, mutta loppujen lopuksi se olikin aika ainutlaatuinen reissu. Mitään muuta muistikuvaa ei reissusta sitten lopulta jäänytkään kuin kuningattaren vuoksi tärvääntynyt käsityöläismuseokäynti, eräs lukija muistelee.

Elisabet ehti vierailla Suomessa kahdesti. Kuvassa entinen hallitsija Haukanmaan metsätyömaalla.

– Vuonna 1976 seisoin koululuokan kanssa heiluttamassa Britannian lippuja, kun Elisabet seurueineen ajoi ohi nelostietä pitkin Keski-Suomessa, Puuppola kohdalla, toinen lukija kertoo.

Elisabet ehti hallita Britanniaa peräti 70 vuoden ajan. Valtakautensa aikana entinen hallitsija ehti herättää mielipiteitä ja tunteita. Hovissa elettiin myrskyisää aikaa muun muassa Walesin prinsessa Dianan kuoltua auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin Pariisissa.

IS:n lukijoiden mukaan mielipide on ehtinyt muuttua myös vaikeiden hetkien jälkeen.

– Olen 39-vuotias ja muistan Queenin toki aivan lapsuudesta asti. Prinsessa Dianan kuoleman jälkeen pidin Queen Elisabetia kylmänä ja tylynä, mutta vuosien saatossa ajatukset ovat muuttuneet. Viimeistään ihana mainos Paddingtonista teekutsuilla Queenin luona muutti kaiken. Itku tuli, kun uutinen hänen kuolemastaan tuli. Iso aikakausi on päättänyt.

” Viimeistään ihana mainos Paddingtonista teekutsuilla Queenin luona muutti kaiken

IS:n lukijoiden muistotekstejä kertyi torstai-illan aikana yli 160. Useiden lukijoiden mukaan Elisabet oli kuin oma isoäiti.

– Kuningatar Elisabeth on kuin isoäiti minulle. Saman ikäisiäkin ovat. Olivat. Surullinen päivä. Tuntuu kuin olisi oma mamma kuollut, eräs lukija summaa.