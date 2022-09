Kuningatar Elisabetin ja hänen vanhimman poikansa puolison Camillan välit lähentyivät merkittävästi kuningattaren viimeisinä vuosina.

Walesin prinssi Charlesista tuli kuningas Charles III, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabet menehtyi 8. syyskuuta. Britanniassa kruunu periytyy seuraavalle hallitsijalle heti tämän edeltäjän kuoltua. Käytännössä valtio ei siis ole hetkeäkään ilman hallitsijaa.

– Rakkaan äitini, hänen majesteettinsa, kuolema on minulle ja kaikille perheemme jäsenille suuri surun aihe, kuningas Charles lausui hovin julkaisemassa tiedotteessa.

– Suremme syvästi rakastetun äidin poismenoa. Tiedän, että hänen poismenoaan surraan ympäri maata, valtakuntia ja Kansainyhteisöä ja ympäri maailmaa. Tämän surun ja muutoksen ajan perheeni ja minä saamme lohtua siitä tiedosta, että kuningatar oli hyvin pidetty, hän jatkoi.

Charlesin noustua kuninkaaksi hänen puolisostaan herttuatar Camillasta tulee kuningatar. Camilla itse on toivonut, että hänestä käytetään nimitystä ”Queen Consort”, eli kuningatarpuoliso. Kuningatar Elisabet sanoi kesäkuussa 70-vuotisen hallitsijakautensa juhlallisuuksissa hänen ”vilpittömän toiveensa” olevan, että Camilla ottaa käyttöönsä tittelin kuningatarpuoliso.

– Vilpitön toiveeni on, että kun se aika koittaa, Camilla tunnetaan kuningatarpuolisona hänen jatkaessaan uskollista palvelustaan, Elisabet lausui.

Camilla kertoi olevansa kuningattaren sanoista ”erittäin otettu ja hyvin liikuttunut”.

Camilla, Charles ja kuningatar Elisabet kuvattuna kesäkuun alussa Buckinghamin palatsin parvekkeella.

Kuningatar Elisabetin sanoja pidettiin kesäkuussa käänteentekevänä, sillä asiantuntijoiden mukaan ne osoittivat hänen pitävän Camillaa suuressa arvossa. Heidän välinsä eivät olleet aina yhtä läheiset, sillä Elisabetin tiedetään paheksuneen alussa vanhimman poikansa mielitiettyä.

– Vuosien ajan kuningatar ja kuningataräiti Elisabet eivät halunneet olla missään tekemisissä, saati edes samassa huoneessa, Charlesin rakastajattaren kanssa, kirjailija Tom Bower väitti kirjassaan Rebel Prince: The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles.

Camilla on toivonut, että häntä kutsuttaisi kuningatarpuolisoksi.

Kuningatar on kuitenkin osoittanut tukensa pojalleen tärkeinä hetkinä. Kun prinssi Charles ja Camilla avioituivat vuonna 2005, kuningatar Elisabet ei ollut läsnä varsinaisessa siviilivihkimisessä, mutta osallistui seremoniaan ja tallentui kuviin onnellisen hääparin rinnalla.

Vielä vuonna 2010 prinssi Charles ei ollut lainkaan varma siitä, tullaanko hänen puolisoaan koskaan kutsumaan kuningattareksi. Independentin mukaan prinssi kommentoi asiaa tuolloin varsin erikoisin sanakääntein.

– Sepä, sepä. Se nähdään. Eikö niin? Voihan se olla, hänen kerrotaan vastanneen kysymykseen vaimonsa tulevasta tittelistä.

Vuoteen 2018 asti Camillaa kutsuttiin prinssi Charlesin verkkosivuilla prinsessapuolisoksi, mutta maininta poistettiin sivustolta laajemman päivityksen yhteydessä.

Kuningatar Elisabet ja Camilla edustivat yhdessä eri tilaisuuksissa viime vuosina yhä enemmän ja enemmän. Kuva vuodelta 2019, jolloin he osallistuivat tapahtumaan Cornwallissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuningattaren ja herttuatar Camillan välit ovat lämminneet huomattavasti. Heidät on vuosien varrella nähty edustamassa yhdessä ja molemmat ovat silminnähden nauttineet toistensa seurasta.

Avioliiton myötä Camilla olisi ollut oikeutettu käyttämään Walesin prinsessan titteliä, mutta hienotunteisuudesta edesmennyttä Dianaa kohtaan hän päätti tulla tunnetuksi mieluummin Cornwallin herttuattarena.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Camillan maanläheinen luonne ja hänen korkea työmoraalinsa olivat ne asiat, jotka lopulta saivat kuningatar Elisabetin muuttamaan mielensä Camillasta. Vanity Fair kuvailee Camillan olleen Elisabetin luottonainen, johon kuningatar tiesi voivansa tukeutua.

Elisabetin kerrotaan arvostaneen myös sitä, ettei Camilla koskaan yritä paistatella huomion keskipisteenä, vaan hän antaa Charlesin olla valokeilassa.

Kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan ei ole nimittäin olemassa suurempaa luottamuksen osoitusta kuin ehdottaa Camillaa kuningatarpuolisoksi.

– Kun hänen pojastaan tulee kuningas, kuningatar pyrkii saamaan siirtymästä mahdollisimman saumattoman ja ongelmattoman, BBC:n entinen kuninkaallisten kirjeenvaihtaja Peter Hunt on sanonut.

– Camillan matka avioliiton kolmannesta osapuolesta odottavaksi kuningattareksi on nyt valmis.

Myös kuninkaallinen kirjailija Ingrid Seward on kutsunut Camillan nimittämistä kuningatarpuolisoksi sellaiseksi hyväksynnän merkiksi, jota prinssi Charles on aina äidiltään kaivannut.

– Se on valtava kehitys siitä naisesta, jota julkisesti syytettiin kuninkaallisen rakkaustarinan rikkomisesta, Seward kirjoitti brittilehti kesällä The Suniin viitaten Camillan, Charlesin ja prinsessa Dianan vuosikymmeniä sitten tapahtuneeseen draamaan.