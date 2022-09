Asiantuntija: Kuninkaallisessa perheessä saatetaan olla heti kiusallisen kysymyksen äärellä

Kuninkaallisasiantuntija, kirjailija Kaisa Haatasen mukaan tulevissa hautajaisissa tullaan näkemään yhtenäinen perhe, vaikka skandaalit ja erimielisyydet ovat aiheuttaneet kuninkaallisen perheen sisällä kitkaa vuosien varrella.

Kirjailija Kaisa Haatasen mukaan Britanniassa alkaa uusi muutosten kausi kuningatar Elisabet II:n kuoleman seurauksena. Buckinghamin palatsi kertoi kuningattaren kuolemasta torstai-iltana.

– Tulevat ajat ovat valtavan kiinnostavia. Uskon, että hovin merkitys tulee olemaan tulevaisuudessa vähäisempi. Hovi tulee myös pienenemään Ruotsin hovin tavoin, Haatanen arvioi.

Haatanen kertoo toivoneensa Elisabetille rauhallisempia, viimeisiä vuosia. Elisabet pysyi vallassa loppuun saakka ja esiintyi viimeisen kerran julkisuudessa tiistaina tavatessaan uuden pääministeri Liz Trussin.

– Olisin toivonut hänelle vähän lisää levollisia, mummomaisia vuosia suvun pienimpien lasten kanssa.

– Hänelle sopivaan tyyliin hän lähti saappaat jalassa. Vielä pari päivää sitten tapasi viimeisimmän pääministerin.

Elisabetin vanhimmasta lapsesta Charlesista, 73, tulee automaattisesti maan uusi hallitsija. Haatanen ei usko, että Charlesin valtakaudella tullaan näkemään suuria muutoksia, vaan ne jäävät jälkipolville.

Haatanen kuvailee Elisabetia erityisesti tasapainoiseksi johtajaksi.

– Hän pyrki tasapainoon, ei muutokseen tai uudistukseen. Hän oli stabiili, joka on mielestäni kuninkaalliselle hyvä ominaisuus.

– Hän oli hyvä johtaja, mutta tietysti myös lähes 100-vuotias nainen. Ei häneltä voinut pelkästään kirkkaita ja moderneja ajatuksia odottaa.

Elisabetin kuolema on suuri suru koko Britannialle, mutta erityisesti kuninkaalliselle perheelle ja muille entisen hallitsijan läheisille.

Kuninkaallisen perheen sisäiset skandaalit ovat tuttu näky brittimediassa. Viime vuosina otsikoissa ovat pyörineet muun muassa prinssi Andrew’n seksiskandaali ja prinssi Harryn päätös jättää brittihovi.

– Onhan tämä sekavaa, jos perheessä on niin riitaisaa kuin mitä brittimedia on antanut ymmärtää. Tunnelma on todennäköisesti nyt epämiellyttävä. Siellä pohditaan, kuka on aiheuttanut mummolle eniten kärsimystä viime vuosien aikana. Näin ainakin tavallisissa suvuissa tehtäisiin.

Haatanen uskoo, että kuningattaren poismenon myötä hallitsijaksi noussut Charles voi nousta tärkeään rooliin kuninkaallisen perheen suhteiden korjaajana.

– Hän saattaisi olla sellainen hahmo, joka voisi haluta sitoa perhettä yhteen. Ei kukaan tosin tiedä, kuinka kurjat välit perheellä on tällä hetkellä esimerkiksi Harryyn. Kukaan ei taatusti halua riidellä, mutta on kiinnostavaa nähdä, kuinka nopeasti vaiheiden yli päästään.

Haatasen mukaan perheen erimielisyyksistä huolimatta tulevissa hautajaisissa tullaan näkemään yhtenäinen perhe.

– Uskoisin, että tulemme näkemään yhtenäisen näköisen perheen ja sitä se voi myös ihan oikeasti olla. Hautajaiset tulevat olemaan valtavan näyttävä ja suuret. Samalla haudataan yksi aikakausi.