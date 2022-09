Main ContentPlaceholder

Kuninkaalliset

Video: Näin kuningatar Elisabet on edustanut tänä vuonna

Kuningatar Elisabet II on joutunut tänä vuonna perumaan useita julkisia esiintymisiään terveyshuoliin, kuten liikkumisvaikeuksiin vedoten. Välillä kuningatar on esiintynyt täysissä voimissaan, välillä esiintymisten jälkeen on roihahtanut huhumylly monarkin terveydentilasta. Tästä artikkelista löytyvältä videolta voit katsoa kuningattaren koottuja esiintymisiä tältä vuodelta.

