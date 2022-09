Harvinainen tiedote: Lääkärit huolissaan kuningatar Elisabetin, 96, terveydestä – perhe matkalla paikalle

IS SEURAA

Kuningatar Elisabetin terveydentilaa seurataan tiiviisti, sillä hänen lääkärinsä ovat huolestuneita monarkin voinnista. Prinssi Charles on matkustanut äitinsä luo.

96-vuotiaan kuningatar Elisabetin terveyshuolet jatkuvat. Reutersin mukaan lääkärit tarkkailevan parhaillaan kuningattaren terveydentilaa, sillä he ovat huolissaan hänen voinnistaan.

Kuningatar perui keskiviikkoillalle suunnitellun Privy Councilin kokouksen lääkärien määräyksestä. Hänen oli määrä osallistua tilaisuuteen etänä Balmoralin linnasta.

– Tämän aamuisen lisäarvioinnin jälkeen kuningattaren lääkärit ovat huolestuneita hänen majesteettinsa terveydestä ja ovat suositelleet, että hän pysyy tarkkailun alla, Buckinghamin palatsi tiedotti torstaina Independentin mukaan.

Palatsin mukaan kuningatar on edelleen Balmoralin linnassa.

Yllä olevassa ikkunassa näkyy suora lähetys Balmoralin linnan edustalta.

Daily Mailin mukaan kuningattaren lähipiirille on kerrottu hänen terveydentilansa heikkenemisestä. BBC kertoo, että kruununperimysjärjestyksessä ensimmäisenä oleva prinssi Charles on matkustanut Balmoraliin ollakseen äitinsä tukena. Myös herttuatar Camilla ja prinssi William ovat matkalla kuningattaren luo.

Daily Mailin mukaan myös prinssi Andrew’ta ja prinsessa Annea odotettiin paikalle Skotlantiin helikopterilla. Reutersin mukaan Anne saapui paikalle torstaina iltapäivällä.

BBC:n mukaan on selvää, että huoli kuningattaren terveydestä on nyt todellinen. Siitä kertoo muun muassa se, että palatsi tiedotti lääkärien huolesta hyvin suorasanaisesti. Britannian yleisradioyhtiö huomauttaa myös, ettei tiedotteessa viitattu liikkumisvaikeuksiin, joista kuningatar on aiemmin kärsinyt.

Independent kertoi jo keskiviikkona, että lääkäri oli määrännyt kuningattaren lepoon alkuviikon tiukan aikataulun jälkeen. Elisabet tapasi tiistaina Britannian uuden pääministerin Liz Trussin ja pyysi tätä muodostamaan hallituksen.

– Eilisen täyden päivän jälkeen hänen majesteettinsa vastaanotti lääkärien neuvon levätä, Buckinghamin palatsin edustaja kommentoi Independentin mukaan.

Brittimedian mukaan tarvetta sairaalahoidolle ei ollut keskiviikkona.

Kuningatar Elisabet tapasi tiistaina pääministeri Liz Trussin. Pian sen jälkeen hänen terveydentilansa huononi.

Liz Truss twiittasi torstaina heti Buckinghamin palatsin tiedotteen jälkeen, että kuningattaren vointi herättää syvää huolta.

– Koko maa tulee olemaan syvästi huolissaan Buckinghamin palatsista lounasaikaan tulleiden uutisten vuoksi, Truss kirjoitti Twitterissä.

– Ajatukseni – ja ihmisten ajatukset ympäri Britanniaa – ovat hänen majesteettinsa kuningattaren ja hänen perheensä kanssa.

Kuningattaren terveydentila herätti huolta jo tiistaina, sillä hänestä julkaistuissa tuoreissa kuvissa huomion varasti suuri mustelma hänen kämmenessään. Elisabetin oikean käden kämmen vaikutti olevan valtavan, violetin mustelman peittämä.

Elisabet on kärsinyt liikkumisvaikeuksista viime kuukausien aikana. Kuningatar on edustanut julkisuudessa kävelykeppiin tukeutuen. Hän on myös perunut lukuisia edustustapahtumia, ja muut kuninkaallisen perheen jäsenet ovat tuuranneet häntä niissä.

Kesällä kuningattaren poissaoloa hänen omista Jubilee-juhlistaan ihmeteltiin, sillä hän osallistui vain muutamiin 70-vuotista hallitsijakauttaan juhlistaviin tapahtumiin.

Viime talvena kuningatar sairastui koronavirukseen ja vietti pitkään hiljaiseloa Windsorin linnassa.

Artikkeli päivittyy.