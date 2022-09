William ja Kate saattoivat lapsensa uuteen ylelliseen yksityiskouluun – prinssi Louisin käytös varasti taas huomion

Kuninkaallinen perhe saapui yhdessä paikalle, kun herttuaparin lapset aloittivat ensimmäisen päivänsä uudessa hulppeassa yksityiskoulussa.

Prinssi William ja Herttuatar Catherine saattoivat keskiviikkona lapsensa näiden ensimmäisenä koulupäivänä uudessa yksityiskoulussa.

Prinssi George, 9, prinsessa Charlotte, 7, ja prinssi Louis, 4, aloittivat uudessa hulppeassa yksityiskoulussa sen jälkeen, kun herttuapari muutti Lontoon keskustasta Windsoriin, Adelaide Cottageen.

Perhe saapui hyväntuulisena kameroiden eteen lasten ensimmäisenä koulupäivänä.

Perhe saapui paikalle hyväntuulisena, toisiaan kädestä pitäen. Nuorimmainen prinssi Louis ei kuitenkaan suostunut ottamaan isäänsä kädestä, kertoo Daily Mail.

Samanlaisiin asuihin pukeutuneet nuoret prinssit pitivät molemmat äitinsä kädestä. Prinsessa Charlotte piti isänsä kädestä kiinni, mutta herttuaparin keskelle jäänyt Louis käveli itsevarmasti vain äitinsä kädestä pitäen.

Lue lisää: Pikkuprinssi Louis, 4, ilveili ja varasti show’n kuningattaren juhlallisuuksissa – herttuapari kommentoi nyt poikansa käytöstä

William myönsi hetken kuluttua tappionsa ja silitti nuorimmaisen poikansa päätä. Daily Mailin mukaan Louis ravisteli isänsä käden myös siitä pois.

Louisin sisaruksiaan värikkäämpi käytös on herättänyt huomiota aiemminkin. Kesällä järjestetyssä kuningattaren juhlassa tylsistynyt Louis ilveili, temppuili ja uhmasi äitiään katsomossa.

Prinssi Louis (keskellä) ei halunnut pitää isäänsä kädestä.

Rehtori Jonathan Perry tervehti uusia oppilaitaan.

Herttuaparin kaikki kolme lasta aloittivat opiskelun Lambrookin yksityiskoulussa. IS kertoi aiemmin, että lasten koulutuksen kokonaiskustannukset vuoden ajalta tulevat olemaan yli 60 000 euroa.

Nuorimmaisen Louisin 15 500 euron lukukausimaksu on halvin. Keskimmäisen Charlotten lukukausimaksu on lähes 23 000 euroa ja vanhimman Georgen lukukausimaksu on melkein 25 000 euroa.

Hulppean yksityiskoulun tiloista löytyy sisäuima-allas, golfkenttä sekä puutarha, jossa on mahdollisuus hoitaa mehiläispesiä. Taiteiden lisäksi koulussa on mahdollisuus harrastaa myös jalkapalloa, ratsastusta, miekkailua, laitesukellusta ja pooloa.

Kuninkaallisilla lapsilla ei varmasti tule koulussa tylsää, sillä siellä voi harrastaa myös shakin pelaamista, vuoristopyöräilyä, balettia ja laskettelua.

Koulussa on laajasti opetusta liittyen myös elokuviin ja ruoanlaittoon- Koulussa on kerrottu järjestettävän ”mini-masterchefia” oppilaille.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen muutosta lähemmäksi 96-vuotiasta kuningatar Elisabetia kerrottiin kesän alussa.

Nyt perhe on myös lähempänä herttuattaren vanhempia, Michael ja Carole Middletonia.