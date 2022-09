Prinssi Harry puhuu Invictus Games -urheilukilpailun julkistustapahtumassa Saksassa tiistaina. IS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Prinssi Harry pitää tiistaina tiedotustilaisuuden Düsseldorfissa, Saksassa. IS näyttää Harryn puheen Reutersin suorana lähetyksenä. Puheen oli määrä alkaa noin kello 18 Suomen aikaa, mutta aikataulu on hieman venynyt suunnitellusta.

Reutersin mukaan Harry puhuu medialle vuoden 2023 Invictus Games -urheilutapahtuman One Year to Go -julkistustilaisuudessa, jota varten hän ja herttuatar Meghan matkustivat tänään Saksaan.

Pari saapui Düsseldorfiin jo aiemmin tiistaina ja näyttäytyi kaupungin keskustassa heitä vastassa olleelle väkijoukolle. Daily Mailin mukaan Harryn ja Meghanin vierailua Saksassa turvaavat lukuisat poliisit ja mittavat turvajärjestelyt. Paikalla kaupungin keskustassa punaista mattoa astellutta paria tervehti yli 500 ihmistä.

Meghan ja Harry saapuivat Saksaan tiistaina. Pari edusti punaisella matolla aurinkoisessa säässä. Meghan oli pukenut ylleen tyylikkään, vaalean asukokonaisuuden ja Harry harmaan puvun.

Prinssi Harry on Invictus Games -tapahtuman suojelija. Vuodesta 2014 saakka järjestetyssä tapahtumassa kilpailevat sodissa haavoittuneet ja armeijassa palvelleet sotilaat ja veteraanit. Invictus Games järjestettiin viimeksi Haagissa, Hollannissa. Ensi vuonna kilpailu kisataan Düsseldorfissa.

Harryn ja Meghanin Euroopan-vierailu on herättänyt maailmalla runsaasti huomiota. Pari edusti aiemmin Britanniassa One Young World Summit -tapahtumassa, jossa Meghan piti puheen. Herttuattaren puhe nousi välittömästi otsikoihin, sillä sen katsottiin keskittyneen liikaa häneen itseensä.