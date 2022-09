Meghanin pitämä puhe aiheutti valtaisan kritiikkiryöpyn – yksi häkellyttävä piirre kiinnitti asiantuntijoiden huomion

Herttuatar Meghanin nuorille pitämä puhe oli kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan itsekeskeinen.

Herttuatar Meghanin One Young World Summit -tapahtumassa pitämä puhe ei saa brittilehdistöltä ylistystä.

Herttuatar Meghan piti maanantai-iltana 5. syyskuuta puheen Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumassa, joka kokosi yhteen nuoria johtajia yli 190 maasta.

Kyseessä oli Meghanin ensimmäinen julkinen puhe Britanniassa sen jälkeen, kun hän ja prinssi Harry lähtivät hovista.

Herttuattaren puhe ei kerännyt ylistystä Britanniassa, sillä sen koettiin keskittyvän liikaa Meghaniin itseensä. Daily Mailin mukaan Meghan viittasi seitsemän minuutin pituisessa puheessa itseensä 54 kertaa.

Herttuatar kertoi muun muassa siitä, kuinka hän oli ennen ”vain se tyttö Suits-ohjelmasta.”

– Ympärilläni oli maailmanjohtajia, pääministereitä ja aktivisteja, joita kunnioitin ja ihailin suuresti, Mirror siteeraa puhetta.

– Ja minä sain ottaa paikan siitä pöydästä.

Puheen piti käsitellä tasa-arvoa, mutta herttuatar viittasi puheessaan vain kerran muihin naisiin.

Harry ja Meghan toimivat tapahtuman virallisina neuvonantajina.

Brittilehdistössä puhetta on ruodittu kovin sanoin.

– Siinä ei ollut mitään järkeä. Siinä oli kyse vain hänestä, The Sunin päätoimittaja kritisoi puhetta.

– En usko, että hän tiesi, mistä puhui. Se oli vain ’minä, minä, minä’ ja itsensä ylistystä.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat myös kritisoineet puheen olleen sisällötön ja PR-temppu herttuattaren osalta.

– Kaikkien niiden hyökkäysten jälkeen, jotka hän on tehnyt kuningatarta ja kuninkaallista perhettä kohtaan, tulee hänen Britanniaa kehuviin kommentteihinsa suhtautua varauksella, kuninkaallisasiantuntija Robert Jobson sanoo.

Herttuapari viettää vain vähän aikaa Britanniassa. Manchesterista matka jatkuu Saksan Düsseldorfiin.

Herttuaparin paluu Britanniaan herätti huomiota jo etukäteen Meghanin viimeaikaisten lausuntojen takia.

Yhdysvaltalaisessa The Cut -lehdessä julkaistiin hiljattain Meghanin haastattelu, jossa herttuatar kertoi olevansa tyytyväinen päästyään muuttamaan pois Britanniasta. Meghanin mielestä hänen ja Harryn pelkkä olemassaolo järisytti hovin hierarkiaa.

Haastattelussa herttuatar kertoi Harryn sanoneen hänelle, kuinka tämä oli ”menettänyt isänsä tässä prosessissa”. Epäselvää on, viitattiinko kommentilla Harryn ja hänen isänsä prinssi Charlesin välirikkoon, vai Meghanin ja hänen isänsä Thomas Marklen väleihin.

Kyseinen haastattelun on kerrottu aiheuttaneen närää hovissa. Prinssi Charlesin on kerrottu olleen surullinen, koska perheen tulehtuneet välit nostettiin esille haastattelussa.

Manchesterista prinssi ja herttuatar jatkavat matkaansa Saksan Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.