Prinssi Harry ja herttuatar Meghan astelivat kameroiden eteen kohuhaastattelun jälkeen – Meghan edusti hehkuvana

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan palasivat parrasvaloihin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat palanneet Britanniaan pikaiselle vierailulle. Harry ja herttuatar Meghan osallistuvat maanantaina 5. syyskuuta Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen nuoria johtajia yli 190 maasta.

Herttuapari toimii tapahtuman virallisina neuvonantajina ja herttuatar Meghan pitää tilaisuudessa puheen sukupuolten tasa-arvosta. Kyseessä on Meghanin ensimmäinen julkinen puhe Britanniassa ”Megxitin”, eli hovista lähdön jälkeen.

Daily Mailin mukaan pari herätti huomiota Lontoon Eustonin asemalla, kun herttuapari hyppäsi Manchesteriin matkalla olevan junan kyytiin turvamiesten kanssa.

Herttuapari edusti maanantai-iltana Manchesterissa.

Harryn ja Meghanin jätettyä brittihovin heille ei tarjota enää samanlaista henkilökohtaista suojaa kuin ennen, elleivät he halua maksaa siitä itse. Niinpä pari on palkannut henkivartijoita kahdesta yksityisestä turvallisuuspalveluita tarjoavasta yrityksestä vierailunsa ajaksi.

Herttuatar Meghan oli yhtä hymyä edustaessaan prinssi Harryn rinnalla.

Muita tapahtuman neuvonantajia ovat Kanadan pääministeri Justin Trudeau, liikemies Sir Richard Branson ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Harryn ja Meghanin paluu on herättänyt valtavasti huomiota Britanniassa herttuatar Meghanin viimeaikaisten lausuntojen takia. Yhdysvaltalainen The Cut -lehti julkaisi viikko sitten Meghanin haastattelun, jossa herttuatar puhui hänen ja Harryn uudesta elämästä Kaliforniassa.

Meghan kertoi haastattelussa olleensa tyytyväinen päästessään muuttamaan pois Britanniasta, sillä hänen mielestään pelkästään hänen ja hänen puolisonsa prinssi Harryn olemassaolo järisytti hovin hierarkiaa.

Pariskunnan eleet toisiaan kohtaan vaikuttivat hyvin lämpimiltä.

Haastattelussa Meghan puhui myös siitä, kuinka Harry oli sanonut hänelle ”menettäneensä isänsä tässä prosessissa”. On epäselvää, viitattiinko kommentilla Harryn ja hänen isänsä prinssi Charlesin välirikkoon, vai kenties Meghanin ja hänen isänsä Thomas Marklen väleihin.

Lue lisää: Herttuatar Meghan antoi poikkeuksellisen haastattelun: nämä kuusi asiaa hän paljasti yksityiselämästään

Haastattelu kuohutti brittejä ja sen kerrotaan herättäneen närää myös hovissa. Daily Mail -lehden tietojen mukaan etenkin prinssi Charles on surullinen siitä, että perheen tulehtuneet välit nostettiin haastattelussa esille.

– Charles on hyvin surullinen, mikäli Harry kokee heidän suhteensa menetetyksi. Walesin prinssi rakastaa molempia poikiaan, lähde sanoi Daily Mailille viitaten Harryyn ja hänen isoveljeensä prinssi Williamiin.

Sussexin herttuaparin vierailu Britanniassa on lyhyt, sillä jo tiistaina 6.9. pari suuntaa kohti Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.

He palaavat Britanniaan vielä torstaina 8.9., jolloin herttuapari osallistuu WellChild Awards -tilaisuuteen Lontoossa. Prinssi Harry pitää tilaisuudessa puheen.

Britanniassa Sussexin herttuapari majailee brittilehtien tietojen mukaan Windsorin linnan mailla sijaitsevassa Frogmore Cottagessa. Pari sai mökin häälahjaksi kuningatar Elisabetilta, mutta he eivät ehtineet asua siellä kovin kauaa ennen hovista lähtöään.

Mökki sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Harryn isoveljen prinssi Williamin ja hänen puolisonsa herttuatar Catherinen uudesta kodista Adelaide Cottagesta. Lyhyestä välimatkasta huolimatta veljekset eivät hovin sisäpiirilähteiden mukaan aio viettää aikaa yhdessä.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin mahdollinen sovinto riippuu asiantuntijoiden mukaan täysin siitä, mitä kaikkea Harry aikoo paljastaa kuninkaallisesta perheestä elämäkerrassaan.

Harryn tiedetään kirjoittavan parhaillaan loppuvuodesta julkaistavaa elämäkertaa jonka sisältöä kuninkaallisen perheen kerrotaan odottavan kauhunsekaisin tuntein. Samalla suoratoistojätti Netflix julkaisee parista dokumentin, jonka uskotaan käsittelevät hovista lähtöä ja perheen välirikkoa.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat todenneet haastatteluissa, ettei William halua nähdä veljeään ennen kirjan ja dokumentin julkaisua.

– William ja Catherine välttelevät Harrya ja Meghania siihen asti, kunnes he saavat tietää Harryn elämäkerran ja Netflixin dokumentin sisällön, kuninkaallisasiantuntija Angela Nevin sanoo The Sunille.

Nevin uskoo Williamin olevan huolissaan siitä, että hänen ja Harryn yksityiset keskustelut päätyvätkin yhtäkkiä osaksi Netflix-dokumenttia.

– Harry ja Meghan ovat menettäneet Williamin luottamuksen, sillä on mahdollista, että keskustelut päätyvät julkisuuteen.

Prinssi Charlesin puolestaan kerrotaan pyytäneen Harrylta, että hän ja Megan majoittuisivat vierailunsa ajaksi Balmoralin linnaan, jossa kuninkaallinen perhe viettää kesälomaa.

Charlesin nimettömänä pysyttelevä läheinen ystävä sanoo Mirror-lehdelle, että Harry ja Meghan eivät innostuneet ajatuksesta.

– Charles ajatteli, että se olisi hyvä hetki arvioida tilannetta ja rentoutua, mutta Harry ja Meghan kieltäytyivät, sisäpiiristä kerrotaan.

Prinssi Charlesin kerrotaan kutsuneen Harryn ja Meghanin luokseen Balmoralin linnaan, jossa he olisivat voineet viettää aikaa perheen kanssa. Sussexin herttuapari kuitenkin kieltäytyi kutsusta.

Kuninkaallisen perheen välirikko ja Megixitin jälkipyykki nousivat otsikoihin jo elokuussa, kun Meghan julkaisi Archetypes-podcastinsa ensimmäinen jakson.

Herttuatar väitti podcastissa, että vuoden 2019 Afrikan-kiertueella heidän Archie-poikansa joutui järkyttävään vaaratilanteeseen, kun lastenhuone syttyi yllättäen tuleen.

Meghan kertoi podcastissa hänen ja Harryn olleen tuolloin edustustehtävissä. Majapaikkaan palatessa lastenhoitaja oli herttuaparia vastassa kyynelsilmin.

– Hänen piti laittaa Archie päiväunille, mutta hän päättikin hakea välipalaa. Hänen vaistonsa oli sanonut, että hänen pitäisi ottaa Archie mukaansa. Heti heidän päästyään alakertaan, hoitohuoneen lämmitin syttyi tuleen, eikä tilassa ollut palovaroitinta. Joku sattui haistamaan savua käytävällä, ja palo saatiin sammutettua, herttuatar kertoi podcastissa.

Meghanin mukaan hän ja Harry olivat vaaratilanteesta hyvin järkyttyneitä, mutta hovin työntekijät olivat ilmoittaneet, että kiertue jatkuu sovitusti.

Hovin sisäpiirilähteet kiistivät brittilehdille väitteet tulipalosta ja siitä, että Archie olisi ollut missään vaiheessa vaarassa kiertueen aikana.