Kuningatar Elisabet jättää tärkeän tapahtuman väliin ensimmäistä kertaa koskaan – huoli monarkista lehahti ilmoille välittömästi

Terveysongelmista kärsinyt kuningatar Elisabet ei ole jättänyt Skotlannissa järjestettäviä Ylämaan kisoja väliin koskaan aiemmin 70-vuotisen hallitsijakautensa aikana.

Kuningatar Elisabet, 96, joutuu jättämään yhden suosikkitapahtumistaan, Skotlannin Braemarissa järjestettävät Ylämaan kisat (Highland Games) väliin ensimmäistä kertaa koko 70-vuotisen hallitsijakautensa aikana.

Hovia tapahtumassa tulevana viikonloppuna edustaa hänen poikansa, kruununperijä prinssi Charles. Yleensä Elisabet ja Charles ovat edustaneet kuningattarelle tärkeässä tapahtumassa yhdessä. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisen koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan päätös on tehty ”kuningattaren hyvinvoinnin vuoksi”. Elisabetin kerrotaan harkinneen pitkään ja huolellisesti, onko hän tarpeeksi hyvässä kunnossa osallistuakseen tapahtumaan, Daily Mail kertoo.

Britanniassa on käynnissä uuden pääministerin valinta, kun heinäkuussa erostaan ilmoittanut pääministeri Boris Johnson luovuttaa ministerin tehtävän ja konservatiivipuolueen puheenjohtajuuden seuraajalleen, joko Liz Trussille tai Rishni Sunakille.

Kuningatar on perinteisesti tavannut sekä väistyvän että virkaanastuvan pääministerin Lontoossa Buckinghamin palatsissa. Nyt tapaamisen on kuitenkin määrä tapahtua poikkeuksellisesti Skotlannissa, Balmoralin linnassa, missä kuningatar viettää perinteiseen tapaan kesää. Syynä ovat Elisabetia jo pidemmän aikaa piinanneet terveyshuolet.

– Kuningatarta on ohjeistettu olemaan matkustamatta, kertoi hovin sisäinen lähde The Sun -lehdelle.

Lähde kertoi brittimedioiden mukaan, että päätös on loppupeleissä kuningattaren, mutta että Elisabet pitää erittäin tärkeänä sitä, että juuri hän itse tapaa uuden pääministerin, ei prinssi Charles, joka on ottanut tänä vuonna koppia tehtävistä, joita kuningatar ei itse ole voinut suorittaa.

– Kuningattaren roolissa on osia, joita prinssi Charles on voinut tehdä hänen puolestaan, mutta kuningatar on napakka siitä, että juuri hän tapaa pääministerin. Ei ehkä ole paras idea, että hän matkustaa yli tuhat kilometriä Lontooseen ja takaisin vain 48-tuntisen tapaamisen vuoksi, kun pääministeri voi helposti matkustaa Balmoraliin.

Kuningatar Elisabet on joutunut tänä vuonna jättämään useita tapahtumia välistä liikkumisvaikeuksien vuoksi. Esimerkiksi toukokuisesta Britannian parlamentin avajaistilaisuudesta hän jäi pois ensi kertaa 59 vuoteen. Tuolloin hänen paikkansa avajaisissa otti prinssi Charles. Kuningatar on ollut lääkärin määräämänä jopa pakkolevossa.

Mirror-lehti kertoi elokuun lopussa, että kuningatar on joutunut viime aikoina ”lepäämään huomattavasti aiempaa enemmän”. Edellisen kerran hänet on nähty julkisuudessa 21. heinäkuuta, jolloin hän saapui Aberdeenin lentokentälle, josta hän jatkoi matkaansa kesäasunnolleen Balmoralin linnaan. Kuningatar viettää Balmoralissa perinteisesti aikaa heinäkuusta lokakuuhun.

Kuninkaallisen perheen jäsenet ovat vierailleet aktiivisesti monarkin luona skotlannissa. Hänen kerrotaan nauttineen perheenjäsentensä, ja erityisesti lastenlastenlastensa vierailuista. Prinssi Charlesin on kerrottu vierailevan säännöllisesti äitinsä luona aamuisin.

Daily Mailille asiaa valottaneen hovin lähteen mukaan kuningattaren liikuntakyvyssä on tapahtunut muutos huonompaan suuntaan viime viikkojen aikana.

– Kuningattaren terveydentila ei ole ihanteellinen, mutta toisaalta, hän on 96-vuotias, lähde lisää Daily Mailin mukaan.