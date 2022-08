Prinsessa Dianan kuoleman vuosipäivä on näkynyt eri puolilla maailmaa.

Prinsessa Dianan kuolemasta on kulunut 25 vuotta. Mediassa ja kansalaisten keskuudessa on muisteltu sydänten prinsessaa monin tavoin.

Muistelijoiden joukossa on prinsessa Dianan veli, jaarli Charles Spencer, joka on julkaissut Twitterissä tunteellisen kuvan. Kuvassa näkyy puolitankoon nostettu lippu Dianan lapsuudenkodissa, Althorpin kartanossa.

Spencer julkaisi kuvan ilman saatesanoja.

Prinsessan viimeinen leposija on Althorpin kartanon tiluksilla sijaitsevan saaren temppelissä. Northamptonin lähellä sijaitseva hulppea linna on ollut Spencerin suvun hallussa jo 19 sukupolven ajan. Tällä hetkellä sitä isännöi Dianan veli, jaarli Charles.

Charles Spencer vuonna 2017.

Myös lukuisat fanit ovat halunneet muistaa prinsessaa. Dianan kotina toimineen Kensingtonin palatsin edustalle on ilmestynyt lukuisia valokuvia, kylttejä ja kukkia.

Kensingtonin palatsin edusta täyttyi kauniista kukka-asetelmista ja muistokylteistä.

Paikan päälle saapui myös John Loughrey, joka sai maineen Dianan ykkösfanina. Hän irtisanoutui työstään kokkina osallistuakseen jokaiseen Dianan kuolemaa käsittelevään oikeudenkäyntiin vuosina 2007–2008.

Traagisen tapahtuman vuosipäivä on noteerattu myös Pariisissa, jossa Walesin prinsessan muistomerkkinä tunnetulle Flame of Liberty -monumentille on tuotu valokuvia ja kukkia. Prinsessa Dianan elämä päättyi äkisti 31. elokuuta 1997 kolarissa Pariisin keskustan alikulkutunnelissa.

Flame of Liberty -monumentin alla on alikulkutunneli, jossa kohtalokas kolari tapahtui. Kuvassa ihmisiä monumentin edustalla keskiviikkona 31.8.

Daily Mail -lehden mukaan prinsessa Dianan pojat, prinssi Harry ja prinssi William, aikovat muistella äitiään yksityisesti.

He viettävät äitinsä kuoleman vuosipäivän erillään, sillä prinssi Harry asuu perheensä kanssa Yhdysvalloissa ja kaksikon välit ovat tiedettävästi kylmät. Viime vuonna veljekset kokoontuivat muistelemaan äitiään yhdessä, kun Kensingtonin palatsin puutarhassa paljastettiin Dianan muistopatsas.

Daily Mailin mukaan prinssi William ei aio antaa julkista lausuntoa.

– Hän epäilemättä viettää päivän muistellen äitinsä uskomatonta perintöä ja työtä, jota hän pyrkii kaikin tavoin jatkamaan joka päivä, lähde kuvailee.

Välirikkoon ajautuneet prinssit muistelevat äitiään erillään.

Perheestään etääntynyt prinssi Harry puolestaan muisti äitiään julkisesti viime viikolla, kun hän osallistui Aspenissa järjestettyyn pooloturnaukseen ja piti puheen.

– Haluan, että päivä on täynnä muistoja hänen uskomattomasta työstään ja rakkaudestaan, jolla hän teki sitä. Haluan sen olevan päivä, jolloin voin kunnioittaa hänen muistoaan yhdessä perheeni kanssa, yhdessä lasteni kanssa. Lasteni olisi pitänyt saada tavata hänet, prinssi Harry kuvaili.

– Joka päivä toivon tekeväni hänet ylpeäksi.

Lue lisää: Prinsessa Dianan unelmien kesä sai järkyttävän lopun – näin kuolinilta eteni: Harry ja William katuvat viimeistä puhelua

Lue lisää: Prinsessa Dianan kohtalo vainoaa brittihovia yhä – uutuusdokumentti paljastaa, kuinka yksityiskohtia piiloteltiin Williamilta ja Harrylta vuosia

Lue lisää: Herttuatar Meghanin kohu­haastattelu herättää raivoa maailmalla – brittimediassa vaaditaan jo hovin väliintuloa