Herttuatar Meghan kertoo harvinaisella tavalla perheensä salaperäisestä arjesta Kaliforniassa – 3-vuotiaan Archien veikeä käytös varastaa huomion

Herttuatar Meghan on antanut The Cut -lehdelle laajan haastattelun, jossa hän avaa sitä, millaista elämä Amerikassa on.

Kuninkaallisen elämän ja Britannian jättänyt herttuatar Meghan on antanut amerikkalaiselle The Cut -lehdelle harvinaisen haastattelun, jossa hän valottaa uutta elämäänsä Kaliforniassa.

Meghan ja prinssi Harry ostivat vuonna 2020 julkkisten suosimalta Monteciton alueelta hulppean kartanon, jossa he asuvat nykyään 3-vuotiaan Archie-poikansa ja 1-vuotiaan Lilibet-tyttärensä kanssa.

The Cutin toimittaja Allison P. Davis pääsi viettämään päivän perheen kotona, juttelemaan Meghanin kanssa kaikesta, mitä viime vuosina on tapahtunut ja hakemaan jopa pienen Archien tarhasta.

Meghan kertoo lehdelle, että Montecitossa oleva koti on hänen turvapaikkansa. Hän ja Harry etsivät alueelta taloa pitkään, ja kyseinen kiinteistö pomppasi esiin milloin mistäkin. Pari ajatteli aluksi, ettei heillä olisi varaa hulppeaan taloon, mutta päätti lopulta mennä silti katsomaan sitä.

Meghanin mukaan molemmat rakastuivat kartanoon jo ennen kuin he ehtivät nähdä sen sisältä. Prinssi Harry iski silmänsä talon pihamaalla vehreän nurmikon keskellä oleviin palmuihin, ja pari tiesi, että heidän oli saatava talo.

– Yksi ensimmäisistä asioista, jonka mieheni näki kun kävelimme talon ympäri, olivat nuo kaksi palmua. Näetkö, miten ne ovat yhdistyneet juuresta? Hän sanoi: ”Rakkaani, siinä olemme me”. Ja nyt joka päivä, kun Archie menee niiden ohi, hän sanoo ”hei äiti, hei isä”, Meghan kertoo The Cutin haastattelussa.

Harry ja Meghan tekivät pian Yhdysvaltoihin muutettuaan Netflixin ja Spotifyn kanssa jättidiilit, jotka takasivat heille miljoonatulot ja mahdollistivat talon ostamisen. Niinpä he tekivät kaupat unelmatalostaan noin 14,6 miljoonalla dollarilla.

Nyt pari elää onnellista arkea keskellä hedelmäpuita, ällistyttävän vehreää puutarhaa ja pientä kanalaa. Meghan tekee omaa podcastia ja suunnittelee palaavansa pian Instagramiin, ja Harry puuhaa parin Archewell-hyväntekeväisyysjärjestön parissa.

The Cutin mukaan pari viettää paljon aikaa pienen sisäpiirinsä kanssa, johon kuuluu muun muassa meikkitaiteilija Victoria Jackson. Lehden mukaan Meghanin ja Harryn on hyvin haastavaa poistua kotoaan, sillä kaikki tuntevat heidät ja ovat kiinnostuneita heistä, mutta Jacksonin koti on heille eräänlainen turvasatama. He käyvät hänen luonaan illallisilla, Harry korjasi kerran Jacksonin kodin sprinklerit ja Meghan vietti hänen luonaan 41-vuotispäiväänsä.

Meghan paljastaa The Cutille, että prinssi Harry on myös jatkanut Kaliforniassa pooloharrastustaan ja pelaa nykyään Los Padres joukkueessa Santa Barbarassa.

Meghan kertoo pitkässä artikkelissa myös 3-vuotiaasta Archiesta. Tomera Archie keskeyttää The Cutin haastattelun heti alussa, kun hän pamahtaa paikalle ja haluaa leikkiä äitinsä kanssa lääkärileikkiä. Hän kutsuu Meghania ”mommaksi” ja käskee tämän kuunnella sydämensä sykettä puisella lelustetoskoopilla. Lehden mukaan Meghan tottelee kiltisti, Archie kikattaa ja poistuu pian paikalta.

Meghan kertoo, että hän ja Harry opettavat parhaillaan Archielle hyviä tapoja.

– Me aina sanomme hänelle: hyvät käytöstavat tekevät miehen. Käytöstavat, käytöstavat, käytöstavat, käytöstavat, käytöstavat.

Opetus konkretisoituu, kun The Cutin toimittaja pääsee mukaan hakemaan Archieta esikoulusta.

Allison P. Davis kuvailee jutussaan, että Archie ryntää äitiään vastaan huutaen ”momma, momma, momma” ja unohtaa lounaslaatikkonsa nurmikolle. Automatkan aikana Meghan lukee päivittäisestä kirjeestä, miten Archie pärjäsi tarhassa: hän vaihtoi paidan sen kastuttua kesken päivän eikä syönyt lounasleipäänsä, mutta suoriutui muuten hyvin ja on nyt valmis täyspitkiin tarhapäiviin. Jos Archie unohtaa sanoa keskustelun lomassa kiitos tai ole hyvä, Meghan muistuttaa hän heti tavoista.

Meghan toteaa, että tavallinen koulussa käyminen ei onnistuisi Archielta Britanniassa, sillä paikalla olisi aina mediaa vaanimassa häntä.

– Anteeksi, mutta minulle se on ongelma. Se ei tarkoita, että yksityisyys olisi minulle pakkomielle. Se tekee minusta vahvan ja hyvän vanhemman, joka suojelee lastaan, Meghan huomauttaa.

Yhdysvalloissa Archie saa ainakin toistaiseksi olla tavallinen 3-vuotias, vaikka muut äidit vaikenevatkin kesken lauseidensa Meghanin saapuessa hakemaan häntä tarhasta.

Pieni Archie nähtiin Harryn ja Meghanin kanssa edustamassa Etelä-Afrikassa ennen kuin pari jätti brittihovin ja muutti Amerikkaan. Sittemmin Archiesta on julkaisu vain muutama kuva.

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn elämästä Kaliforniassa on tiedetty aiemmin melko vähän. Pari on pitänyt tiukasti kiinni yksityisyydestään ja piilottanut lapsensa julkisuudelta. He kertoivat ajatuksistaan brittihovin jättämisestä Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa viime vuonna ja prinssi Harry antoi James Cordenille haastattelun, jossa hän kertoi yksityiskohtia perheen elämästä Amerikassa.

Pari nähtiin tänä kesänä myös Britanniassa kuningatar Elisabetin juhlavuoden kunniaksi, mutta muuten pari on pitänyt melko pitkälti matalaa profiilia.

Myös herttuatar Meghanin uusi Archetypes-podcast on ollut pieni kurkistus parin salaperäiseen arkeen. Podcast sai ensi-iltansa viikko sitten ja nousi heti otsikoihin, sillä Meghan sivalsi siinä brittihovia. Meghan kertoi podcastissa muun muassa, ettei hänen kunnianhimoaan pidetty hyvänä asiana vanhoillisessa hovissa.

– Jos olet tulisieluinen, vahva tai rohkea, niin jostain syystä ansaitset saada runtua, hän totesi.

Archetypes-podcastissa Meghan keskustelee kuuluisien ystäviensä sekä asiantuntijoiden kanssa leimoista, joita naiset herttuattaren mukaan saavat, ja jotka estävät heitä etenemästä elämässään. Ensimmäisessä jaksossa vieraili tennistähti Serena Williams.