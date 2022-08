Prinsessa Dianan unelmien kesä sai järkyttävän lopun – näin kuolinilta eteni: Harry ja William katuvat viimeistä puhelua

Sydänten prinsessa Diana tuntui viimein löytäneen onnen traagiseen elämäänsä, kun se äkisti päättyi 25 vuotta sitten 31. elokuuta 1997 kolarissa Pariisin keskustan alikulkutunnelissa.

Juttu on julkaistu alun perin 31.8.2017. Ilta-Sanomat julkaisee jutun uudelleen, sillä prinsessa Dianan kuolinpäivästä tulee tasan 25 vuotta.

Moni muistaa tarkasti, missä oli, kun kuuli uutisen prinsessa Dianan kuolemasta. Sydänten prinsessa kuoli 31. elokuuta 1997 Pariisissa, kun häntä ja hänen miesystäväänsä Dodi Al Fayedia kuljettanut auto oli törmännyt Pont de l’Alman tunnelin seinään.

Al Fayed ja kuljettaja Henri Paul menehtyivät heti. 36-vuotias prinsessa julistettiin kuolleeksi neljän aikaan aamulla Pitié-Salpêtrièren sairaalassa.

Dianan viimeinen päivä ennen onnettomuutta oli ollut seesteinen. Hän oli viettänyt aikaa Dodin kanssa Ranskan Rivieralla. Eronneen prinsessan ja Harrods-tavaratalon upporikkaan omistajan pojan romanssi oli sensaatio, ja paparazzit seurasivat heitä herkeämättä.

Iltapäivällä pari suuntasi kohti Pariisia. Tämän piti olla viimeinen ilta yhdessä ennen kuin Diana matkustaisi poikiensa luo. Dodi oli hakenut rakkaalleen tilaamansa lahjan Repossi-koruliikkeestä: säihkyvän timanttisormuksen. Parikymmentä paparazzia oli leiriytynyt hotelli Ritzin eteen saadakseen kuvan rakastavaisista.

Prinssi Charles, prinssi William ja prinssi Harry prinsessa Dianan hautajaisissa syyskuussa 1997.

Diana soitti viimeisen puhelun lapsilleen noin kello 18. Balmoralin linnassa kesää viettäneillä Williamilla ja Harrylla oli kiire lopettaa puhelu.

– Meillä oli kiire sanoa hyvästi, että nähdään myöhemmin. Jos olisin tiennyt mitä tapahtuu, niin en olisi suhtautunut niin välinpitämättömästi, William muisteli viimeiseksi jäänyttä puhelua BBC:n Diana, 7 Days -dokumentissa.

– En muista tarkkaan mitä sanoin hänelle, mutta kadun lopun ikääni puhelun lyhyyttä, Harry kuvaili.

Hieman keskiyön jälkeen Diana ja Dodi poistuivat hotellin takaovesta harhauttaakseen etuovilla päivystäviä paparazzeja. He istuivat mustan Mercedes-Benzin takapenkillä, edessä oikealla istui henkivartija Trevor Rees-Jones. Auto ajoi Seinen rantaa valokuvaajat kannoillaan.

Poliisitutkinnan mukaan kuljettaja Henri Paul kiihdytti auton jopa 160 kilometrin tuntivauhtiin. Kuljettaja menetti auton hallinnan Pont de l'Alman tunnelissa. Auto törmäsi toiseen autoon ja betonipylvääseen.

Prinsessan unelmien kesä oli saanut hirvittävän lopun.

”Miksi hän ei käyttänyt turvavyötä?”

Uutinen onnettomuudesta levisi yöllä kulovalkean tavoin ympäri maailmaa. Dianan sisko lady Sarah McCorquodale kertoi Diana, 7 Days -dokumentissa perheen luulleen aluksi Dianan saaneen vain pari ruhjetta onnettomuudessa. Kun vammojen vakavuus selvisi, eivät he voineet uskoa tapahtunutta todeksi.

– Hän oli aina todella tarkka turvavöistä. Miksi hän ei käyttänyt turvavyötä tuona yönä? En saa koskaan siihen vastausta, sisko kuvaili dokumentissa.

Prinssi Charles ja muu kuninkaallinen perhe saivat tiedon Dianan kuolemasta hieman neljän jälkeen aamuyöllä. William ja Harry muistelivat BBC:n uutuusdokumentissa vakavina sitä kammottavaa hetkeä, jolloin he kuulivat äitinsä kuolleen.

Prinssi Harry ja prinssi William ovat kertoneet myöhemmin tuntemuksistaan saatuaan kuulla, että heidän äitinsä on kuollut auto-onnettomuudessa Pariisissa.

– Yksi vaikeimmista asioista vanhemmalle on kertoa lapsille toisen vanhemman kuolleen. En voi ymmärtää, miten sellaisesta voi selvitä, Harry sanoi dokumentissa.

Prinssit eivät paljastaneet, milloin Charles kertoi heille onnettomuudesta. He muistivat isän tuen surun keskellä ja sanoivat olevansa siitä kiitollisia.

Vain 12- ja 15-vuotiaille prinsseille uutinen äidin kuolemasta tuntui täysin käsittämättömältä.

– En pystynyt uskomaan sitä todeksi. Suru ei tullut heti. En usko, että niin nuori pystyy ymmärtämään mitä kuolema tarkoittaa, Harry muisteli.

– Muistan olleeni täysin turta, sekaisin ja minua pyörrytti. Kysyin itseltäni jatkuvasti, että miksi minä. Mitä olen tehnyt, miksi tämä on tapahtunut meille? William hiljeni.

Prinssi Harry kertoi, ettei hän pystynyt uskomaan äitinsä kuolemaa todeksi ensimmäistä kertaan sen kuultuaan.

Dianan kuolemasta on liikkunut salaliittoteorioita, joiden mukaan hänet murhattiin. Yksi äänekkäimmistä epäilijöistä on ollut Dodin isä, surun murtama miljardööri Mohamed Al Fayed, joka uskoi Dianan olleen raskaana ja kihloissa hänen poikansa kanssa.

Ranskan viranomaisten tekemät tutkimukset ja Scotland Yardin entisen päällikön John Stevensin perusteellinen raportti kuitenkin osoittivat Dianan kuoleman olleen onnettomuus, ei murha. Kuljettaja Henri Paulin todettiin myös olleen humalassa turmailtana.

Prinsessa Diana ja Dodi al Fayed kuolivat kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa Pariisissa. Ennen onnettomuutta he viettivät lemmenlomaa Ranskan Rivieralla Saint Tropezissa.

Tutkimuksista huolimatta vuosien varrella uusia silminnäkijöitä, Dianan ja Dodin ystäviä, sekä hovissa työskennelleitä henkilöitä on astunut julkisuuteen.

Dianan ystävä, hovimestari Paul Burrell esitteli julkisuudessa kirjeen, jonka Diana oli hänelle lähettänyt yhdeksän kuukautta ennen kuolemaansa. Diana kirjoitti uskovansa, että prinssi Charles olisi suunnitellut hänen tappamistaan.

"Aviomieheni suunnittelee varalleni auto-onnettomuutta, jarrujen pettämistä ja vakavaa päävammaa, jotta tie on hänelle selvä avioitua", Burrellin esittelemässä kirjeessä sanotaan.

– Kirje on melkoisen liikuttava, sillä on karmivaa ajatella, että hän näki ja ennusti oman kuolemansa, Burrell on kertonut.