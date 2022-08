Lehtiväite: Prinssi Andrew’n tyttäret anelivat töitä isälleen – prinssi Charlesilta tyly vastaus

The Sun -lehden tietojen mukaan prinsessat Eugenie ja Beatrice olisivat yrittäneet vedota prinssi Charlesiin, jotta tämä palauttaisi edes jossain määrin prinssi Andrew’n kuninkaallisen aseman ja tehtävät.

Tammikuussa kuningatar Elisabet riisti toiseksi nuorimmalta pojaltaan prinssi Andrew’lta loputkin kuninkaalliset tehtävät ja miltei kaikki arvonimet. Jeffrey Epsteiniin liittyvässä seksirikosvyyhdissä rypenyttä Andrew’ta ei enää kutsuta ”hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen”, ja oikeudenkäynnissä häneen suhtauduttiin kuin kenä tahansa siviilihenkilönä.

The Sun -lehti kertoo nyt lähteisiinsä vedoten, että Andrew’n tyttäret prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice yrittivät pian päätöksen jälkeen vedota Andrew’n veljeen kruununprinssi Charlesiin ja anella tätä palauttamaan isänsä aseman hovissa edes jossain määrin. The Sunin mukaan Charlesin vastaus oli ollut tyly, mutta yksiselitteinen.

– Ei tule kuuloonkaan, prinssi oli jyrähtänyt lehden sisäpiirilähteiden mukaan.

Prinssi Charlesilta ei heru sympatiaa kohuissa ryvettyneelle pikkuveljelleen Andrew’lle.

Charlesin kerrotaan olleen mielipiteessään järkähtämätön, ja anelut kaikuivat kuuroille korville. Andrew ei tule samaan takaisin asemaansa, tehtäviään tai arvonimiään.

Sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että ”Andrew haluaa ja tarvitsee kipeästi jotain tekemistä elämäänsä”.

– Viime vuodet ovat vaatineet veronsa, ja kuninkaallisten tehtävien menettämisen jälkeen hänelle ei jäänyt jäljelle melkein mitään, lähde sanoo.

– Hänen perheensä on läheinen, joten on luononllista, että Beatrice ja Eugenie haluavat osallistua. He ovat huolissaan isästään ja viimeisimmät tapahtumat osoittavat, kuinka intensiiviseksi kaikki on muuttunut, The Sunille kerrotaan.

The Sun kertoo olleensa asiasta yhteydessä sekä Buckinghamin palatsin että prinssi Andrew’n edustajiin, mutta nämä kieltäytyivät kommentoimasta.

Kesäkuussa brittilehdistö uutisoi, että prinssi Charles ja hänen vanhin poikansa, kruununperimysjärjestyksessä isänsä jälkeen tuleva prinssi William olisivat yhdessä tuumin torpanjneet Andrew’n edustamisen kuningatar Elisabetin rinnalla sukkanauhari­tarikunnan ( engl. Order of the Garter) seremoniassa.

Brittilehdistön mukaan kulissien takana oltiin huolissaan, miltä prinssi Andrew’n julkinen osallistuminen näyttäisi ja buuattaisiinko hänelle. Charlesin ja Williamin kerrotaan olleen merkittävinä tekijöinä siinä, ettei Andrew saa osallistua seremoniaan.

Mirrorin ja Sunin mukaan kuningatar totesi prinssille, että tämän tulee pysyä poissa julkisuudesta ”omaksi parhaakseen” sen jälkeen, kun Charles ja William ilmaisivat huolensa.

Oikeus tuomitsi prinssi Andrew’n maksamaan jättikorvaukset Jeffrey Epsteinin uhrille Virginia Giuffrelle.

Daily Mailin mukaan hovi olisi toivonut prinssin osallistumista seremoniaan, sillä kuningatar on itse aikanaan antanut prinssille tämän jäsenyyden historialliseen ritarikuntaan.

Tuolloin brittimedia kertoi myös, että Andrew olisi yrittänyt jo jonkin aikaa päästä takaisin kuninkaallisiin tehtäviinsä. Daily Mail kertoo, että prinssi erityisesti haluaisi, että hänen seremoniallinen roolinsa Grenadier Guardsin, eli erään Britannian jalkaväki­rykmentin everstinä palautettaisiin. Osapuolet kieltäytyivät tuolloinkin kommentoimasta asiaa.

PRINSSI Andrew’n osuus suuressa Jeffrey Epsteiniin liittyvässä seksirikosvyyhdissä nousi otsikoihin, kun Epsteinin uhri Virginia Giuffre nosti prinssiä vastaan siviilikanteen.

Giuffre syytti prinssiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffren mukaan hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä Andrew’n kanssa. Andrew kiisti tiukasti väitteet, mutta sai sovittua kanteen. CNN uutisoi maaliskuussa prinssin maksaneen Giuffrelle korvaussumman.

– Korvaukset on maksettu, Giuffren asianajaja David Boies kommentoi tuolloin CNN:lle.

Asianajaja ei kertonut sopimuksen yksityiskohtia tai korvauksen suuruutta. Samalla osapuolet allekirjoittivat sopimuksen, ettei Giuffre nosta kannetta uudelleen New Yorkissa.

Brittimedia uutisoi, että Andrew olisi maksanut Giuffrelle jopa 12 miljoonaa puntaa eli 14 miljoonaa euroa.

The Timesin mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet painostivat Andrew’ta sopimaan siviilikanteen, jotta kohu saataisiin päätökseen ennen kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden juhlallisuuksia. Lehden lähteiden mukaan erityisesti prinssi Charles vaati veljeään päättämään perheelle kiusallisen selkkauksen.