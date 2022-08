Uutuusdokumentti: prinssi Harry löi luurin Williamille kesken tulisen puhelun – kulisseissa muhi rajut riidat Meghanin käytöksestä

Ranskalaisesta uutuusdokumentista selviää, että Meghanista on käyty prinssien välillä melkoista kiistaa.

Brittihovissa on myllertänyt tänä kesänä toden teolla, kun kuningasperhettä käsittelevä uutuuskirja Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors heitti ilmoille kohauttavia paljastuksia prinssiveljesten Harryn ja Williamin väleistä.

Savu ei ole ehtinyt juurikaan laskeutua heinäkuussa julkaistun kirjan jäljiltä, mutta nyt tuore ranskalainen tv-dokumentti Red Line: William and Harry, the enemy brothers heittää bensaa liekkeihin uusilla väitteillään, kertoo muun muassa Daily Mail.

The Sunin mukaan dokumentista selviää, että erityisesti yksi puhelu veljesten välillä oli saanut prinsseistä vanhemman, Williamin, kihisemään raivosta.

Herttuatar Meghan on ollut polttava puheenaihe erityisesti brittimedioissa.

Herttuatar Meghanin, prinssi Harryn vaimon, käytöksestä ja luonteesta brittihovissa on ollut paljon spekulaatiota siitä asti, kun parin yhteiselo alkoi vuonna 2016. Meghania on syytetty lukuisia kertoja henkilökunnan kiusaamisesta, ja dokumentissa lähteenä käytetyt, hovin sisäpiirin sähköpostiviestit vihjaavat, että kiusaamisväitteissä toden totta on perää.

– Herttuatar vaikuttaa siltä, että hänellä täytyy aina olla uhri. Hän kiusaa erästä työntekijää ja haluaa tuhota hänen itsevarmuutensa, sähköpostiviesteissä uutissivuston mukaan kerrottiin nimettömään henkilöön kohdistuvasta kiusaamisesta.

– Olen todella huolissani siitä, että herttuatar on kiusannut ja häiriköinyt kahta henkilökohtaista avustajaansa niin, että hän on saanut heidät lopettamaan työtehtävänsä, viesti jatkuu.

Dokumentin mukaan William oli ottanut kuulemansa väitökset oitis todesta, vaikkakin tiedossa oli myös se, ettei prinssi erityisemmin pitänyt Meghanista alun alkaenkaan. William otti asian puheeksi veljensä kanssa, mutta tämä ei ollut katsonut syytöksiä lankaan hyvällä.

William ja Catherine perheineen eivät ole tavanneet Harryn ja Meghanin nuorimmaista lasta, Lilibetia, lainkaan.

Hän suivaantui niin, että löi veljellensä luurin korvaan kesken puhelun, mistä William luonnollisesti suivaantui ihan yhtä lailla.

– Harry ei halunnut tietää mitään, joten William hyppäsi autoon ja matkasi kohti Kensingtonin palatsia. Hän aikoi puhutella prinssi Harryn, kerrotaan dokumentissa Daily Mailin mukaan.

Ranskalaisdokumentti ilmestyy keskiviikkona 31. elokuuta, jolloin prinsessa Dianan, eli prinssien Harry ja William äidin, kuolemasta on tullut kuluneeksi 25 vuotta.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin keskinäistä väleistä on käyty tavallistakin enemmän keskustelua nyt, kun Meghan ja Harry vierailivat kesäkuussa yhdessä Britanniassa ensi kertaa sen jälkeen, kun he lopullisesti jättivät hovin. Tuolloin kyseessä oli kuningatar Elisabetin pitkää valtakautta juhlistanut Platinum Jubilee. Kaksikko ei kuitenkaan tiettävästi ollut vierailun aikana juurikaan keskenään tekemisissä, ja esimerkiksi juhlaan kuuluneessa kiitosjumalanpalveluksessa heidät sijoitettiin aivan erilleen istumaan.

Vierailullaan herttuaparilla oli mukanaan myös heidän kaksi lastaan, Arcie, 3, ja Lilibet, 1. Perhe tapasi sekä kuningatar Elisabetin että prinssi Charlesin, mutta tapaamista prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa ei vieraluun mahtunut.