Brittimediat: Kuningatar Elisabetin historiallisiin perinteisiin on jälleen tulossa muutoksia – syynä jatkuvat terveyshuolet

Kuningatar Elisabet on joutunut perumaan useita edustustehtäviään terveyspulmiensa vuoksi. Yhtä tilaisuutta kuningatar ei suostu jättämään välistä, mikä saattaa vaatia historiallisia muutoksia.

Brittihovin perinteissä saatetaan pian nähdä historiallisia erityisjärjestelyitä, kun kuningatar Elisabetin terveyshuolet hankaloittavat monarkin matkustamista, kertovat brittimediat.

Britanniassa käynnissä olevat pääministerivaalit lähestyvät loppuaan, ja onnekas voittaja, joko Liz Truss tai Rishi Sunak, saa perinteisesti syyskuun alussa kunnian tavata kuningatar Elisabetin. Totutusti tapaaminen on järjestetty Lontoossa, missä kuningatar pääasiallisesti majaileekin.

Nyt kuitenkin spekuloidaan, että kuningattaren ja uuden pääministerin tapaaminen aiotaan järjestää poikkeuksellisesti Skotlannissa, kertoo Mirror. Kuningatar nimittäin on tällä hetkellä tuttuun tapaansa kesälomalla Skotlannissa Balmoralin linnassa, jossa hän yleensä viettää aikaansa lokakuuhun asti.

Pääministerin tapaaminen vaatisi siis reissua Balmoralista Lontooseen, mutta pitkään jatkuneet terveyshuolet painavat.

– Kuningatarta on ohjeistettu olemaan matkustamatta, kertoo hovin sisäinen lähde The Sun -lehdelle.

Terveyshuolista piittaamatta kuningatar edusti heinäkuun aikana useaan otteeseen. Tahti on on kuitenkin ollut hitaampi verrattuna aiempaan.

Lähde kertoo brittimedioiden mukaan, että päätös on loppupeleissä kuningattaren, mutta että Elisabet pitää erittäin tärkeänä sitä, että juuri hän itse tapaa uuden pääministerin, ei prinssi Charles, joka on ottanut tänä vuonna koppia tehtävistä, joita kuningatar ei itse ole voinut suorittaa.

– Kuningattaren roolissa on osia, joita prinssi Charles on voinut tehdä hänen puolestaan, mutta kuningatar on napakka siitä, että juuri hän tapaa pääministerin. Ei ehkä ole paras idea, että hän matkustaa yli tuhat kilometriä Lontooseen ja takaisin vain 48-tuntisen tapaamisen vuoksi, kun pääministeri voi helposti matkustaa Balmoraliin.

Jos tapaaminen päädytään järjestämään Balmoralissa, olisi tämä ensimmäinen kerta koskaan, kun pääministerin ja kuningattaren ensitapaaminen tapahtuu muualla kuin Lontoossa tai Windsorin linnassa.

Kuningatar Elisabetin terveyshuolet ovat olleet tänä vuonna poikkeuksellisen paljon tapetilla, sillä monarkki on joutunut jättämään liikkumisvaikeuksien vuoksi välistä useita tapahtumia. Esimerkiksi toukokuisesta Britannian parlamentin avajaistilaisuudesta hän jäi pois ensi kertaa 59 vuoteen. Tuolloin hänen paikkansa avajaisissa otti prinssi Charles. Suurimpana huolena ovat olleet kuningattaren liikkumisvaikeudet, ja kuningatar on ollut lääkärin määräämänä jopa pakkolevossa.