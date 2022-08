Herttuatar Meghanin mukaan naisten kunnianhimoa ei katsottu hyvällä brittihovissa.

Herttuatar Meghanin uusi podcast on noussut otsikoihin Britanniassa.

Herttuatar Meghanin uudesta Archetypes-podcastista julkaistiin tiistaina ensimmäinen osa.

Ensimmäisessä jaksossa herttuatar keskusteli ystävänsä, tennistähti Serena Williamsin kanssa kunnianhimosta ja rooleista äiteinä.

Jaksossa Meghan muun muassa paljastaa hänen ja prinssi Harryn Archie-pojan joutuneen vaaratilanteeseen vuoden 2019 Afrikan-kiertueella.

Meghan myös sivaltaa jaksossa vanhoillisena pidettyä brittihovia puhuessaan omasta kunnianhimostaan ja siitä, miten sitä ei katsottu hyvällä hovissa.

Meghan kertoo podcastissa Serena Williamsille, että hän on lapsesta saakka ollut kunnianhimoinen. Hän sanoo hätkähtäneensä, kun luonteenpiirrettä pidettiinkin hovissa pahana asiana.

– Mielestäni sanalla ”kunnianhimoinen” ei ollut mitään negatiivista mielleyhtymää, kunnes rupesin tapailemaan nykyistä aviomiestäni. Ilmeisesti kunnianhimo onkin hirveän kamala asia naisella, Meghan sivaltaa.

– Jos olet tulisieluinen, vahva tai rohkea, niin jostain syystä ansaitset saada runtua.

Herttuatar sanoo kokevansa edelleen, että kunnianhimoisia naisia kohdellaan eri tavoin kuin miehiä. Hän sanoo, että naisia pidetään helposti ”diivoina, hulluina tai ämminä’”.

– Minulla on itsellänikin kokemusta näistä nimityksistä, Meghan sanoo.

– Edelleen luullaan, että jos olet nuori ja kunnianhimoinen nainen, niin sinulla on oltava joku taka-ajatus.

Sussexin herttuaparin on tarkoitus palata Britanniaan 9. syyskuuta, jolloin he osallistuvat Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan.

Herttuapari toimii tapahtuman virallisina neuvonantajina. Muita neuvonantajia ovat Kanadan pääministeri Justin Trudeau, liikemies Richard Branson ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Manchesterista prinssi ja herttuatar jatkavat matkaansa Saksan Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.

Saksasta he palaavat jälleen Britanniaan WellChild Awards -tilaisuuteen syyskuun 8. päivä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin on tarkoitus vierailla Britanniassa syyskuussa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailivat Britanniassa viimeksi kesäkuussa kuningatar Elisabetin platinajuhlaviikonloppuna.

– Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat iloisia päästessään vierailemaan heille rakkaissa hyväntekeväisyystapahtumissa syyskuun alussa, herttuaparin tiedottaja totesi.

Heinäkuussa kerrottiin, että kuningatar olisi kutsunut prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vierailulle Balmoraliin.

Sisäpiirilähde kertoi The Sunille aiemmin, että linnan henkilökunnalle on annettu lista kuninkaallisista, joita voidaan odottaa saapuvaksi vierailulle Skotlantiin. Listalla oli prinssi Harry koko perheineen.

Lähteiden mukaan kuninkaallisperhe ei kuitenkaan viettäisi aikaa muiden kuninkaallisten, kuten prinssi Williamin tai prinssi Charlesin kanssa.