Pieni Archie-poika joutui vaaratilanteeseen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin edustusmatkalla Etelä-Afrikassa, kertoo Meghan uuden podcastinsa avausjaksossa.

Herttuatar Meghan aloitti Archetypes-nimisen podcastinsa ja täräytti heti avausjaksossa paljastuksen hänen ja prinssi Harryn Afrikan-kiertueelta, kertoo People-lehti.

Ensimmäisessä jaksossa herttuatar keskusteli ystävänsä, tennistähti Serena Williamsin kanssa kunnianhimosta ja rooleista äiteinä.

Herttuatar paljasti, että kuninkaallisparin vuoden 2019 Afrikan-kiertueella neljä- ja puolikuinen Archie-poika joutui järkyttävään vaaratilanteeseen, kun hoitohuone syttyi yllättäen tuleen.

– Etelä-Afrikkaan laskeutumisen jälkeen meidän piti viedä Archie hänen hoitopaikkaansa, Meghan aloitti.

– Hän valmistautui päiväunille, ja me lähdimme edustamaan virallisesti Nyanga-nimiseen kaupunkiin. Pidin puhetta naisille ja tytöille, ja tilaisuus päättyi. Menimme autoon, ja meille kerrottiin, että majoituspaikassamme oli ollut tulipalo. Mitä? Vauvamme huoneessa oli ollut tulipalo?

Herttuatar jatkoi, että he kiirehtivät välittömästi takaisin hoitopaikkaan. Lastenhoitaja oli herttuaparia vastassa kyynelsilmin.

– Hänen piti laittaa Archie päiväunille, mutta hän päättikin hakea välipalaa. Hänen vaistonsa oli sanonut, että hänen pitäisi ottaa Archie mukaansa. Heti heidän päästyään alakertaan, hoitohuoneen lämmitin syttyi tuleen, eikä tilassa ollut palovaroitinta. Joku sattui haistamaan savua käytävällä, ja palo saatiin sammutettua, herttuatar kertoi podcastissa.

– Archien oli määrä olla siellä nukkumassa.

Herttuatar kertoi, että kaikki osalliset olivat järkyttyneitä tilanteesta. Hän toivoi, että perhe olisi voinut jäädä sulattelemaan pelottavaa tilannetta.

– Mutta mitä meidän piti tehdä? Meidän tuli vain jatkaa matkaamme seuraavaan tilaisuuteen.

Herttuatar jatkoi, että vaikka he vaihtoivatkin hoitopaikkaa, Archie-poika oli silti jätettävä uudelleen hoitoon kuninkaallisparin siirtyessä seuraavaan edustustilaisuuteen.

– En olisi voinut tehdä sitä. Olisin sanonut ei, Williams vastasi järkyttyneenä.

Herttuatar Meghanin Archetypes-podcastin, suomennettuna ”arkkityypit”, ensimmäisen jakson nimi oli The Misconception of Ambition, eli vapaasti suomennettuna ”virheellinen käsitys kunnianhimosta”. Hello! Magazinen mukaan jaksossa herttuatar keskusteli pitkäaikaisen ystävänsä Williamsin kanssa muun muassa kaksoisstandardeista, joita naiset kohtaavat, kun heidät leimataan kunnianhimoisiksi.

Herttuattaren podcastin julkaisemisesta kerrottiin viime maaliskuussa. Podcastissa käsitellään leimoja, joita naiset herttuattaren mukaan saavat, ja jotka estävät heitä etenemästä elämässään. Podcastissa vierailee julkkisvieraiden lisäksi eri alojen asiantuntijoita ja eksperttejä, jotka käsittelevät näitä leimoja ja stereotypioita.