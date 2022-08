Kuningas Ludvig II kuoli oudoissa olosuhteissa, eikä kukaan tiedä vieläkään mitä tapahtui – jo ennen kuolemaa tapahtui tragedia

Baijerin kuningas Ludvig II:n kuolinsyy on ikuinen arvoitus, joka kiehtoo vielä tänäkin päivänä.

1800-luvun lopun omalaatuisen Baijerin kuninkaan kuolemaan liittyvät yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa. Salaperäisyys teki Ludvig II:sta legendan.

– Haluan pysyä ikuisena mysteerinä itselleni ja muille, Ludvig sanoi kerran kotiopettajalleen, ja juuri tämä salamyhkäinen elementti kiehtoo ihmisiä edelleen.

Satukuninkaanakin tunnettu Ludwig Friedrich Wilhelm von Wittelsbach syntyi vuonna 1845. Hän nousi valtaan nuorena ja kokemattomana, kun hänen isänsä kuningas Maksimilian II kuoli yllättäen lyhyen sairauden jälkeen vuonna 1864. 18-vuotiaasta Ludvigista tuli seuraava Baijerin kuningas. Hän saavutti välittömästi suuren kansansuosion ja osoittautui älykkääksi ja tunnolliseksi hallitsijaksi – ainakin aluksi.

Ludvig II 35-vuotiaana.

Ludvig tunnetaan erityisesti myös rakennuttamistaan loisteliaista linnoista ja palatseista. Linderhofin palatsi on tehty kuninkaan ihailemaan ranskalaiseen tyyliin, samoin Herrenchiemseen palatsi, jonka esikuvana on ollut Versailles. Sähkövalo oli tuohon aikaan aivan uusi asia, ja Ludvig halusi rakennuttaa Linderhofin Venus-luolaan sähkövalaistuksen ensimmäisten joukossa maailmassa.

Loisteliain linnoista on kuitenkin Neuschwanstein, joka kuvastaa hyvin romanttista fantasiamaailmaa, johon Ludvig pakeni maailman murheita. Neuschwansteinissa on paljon Richard Wagnerin oopperoihin liittyviä seinämaalauksia ja muuta satumaista rekvisiittaa. Makuuhuoneen seinille on esimerkiksi maalattu Wagnerin oopperassa kuvattu Tristanin ja Isolden traaginen rakkaustarina.

Linnan rakennustekniikka oli edistyksellistä ja sinne asennettiin muun muassa puhelin, vesiklosetti ja keskuslämmitys. Sisustuksessa esiintyy myös usein Ludvigin lempieläin joutsen, joka viittaa Wagnerin Lohengrin-oopperan joutsenritariin. Kultaa, marmoria, samettia ja silkkiä on käytetty sisustuksessa ylenpalttisesti. Linna on ollut Walt Disneyn Prinsessa Ruusunen -elokuvan satulinnan esikuva.

Vaikka Ludvig II käyttikin peräti 17 vuotta Neuschwansteinin rakennuttamiseen, hän vietti siellä loppujen lopuksi vain puoli vuotta. Rakennustyötkin jäivät kesken.

Romanttinen ritarilinna Neuschwanstein hallitsee jylhää vuoristomaisemaa Etelä-Saksassa ja on nykyään suosittu turistikohde.

Lukuisten rakennusprojektien takia Ludvigista tuli heikko hallitsija. Työt olivat tolkuttoman kalliita, ja hänen velkansa vain kasvoi. Ludvigin väitetään pitäneen puhetta rahasta pikkumaisena niuhottamisena, jolla yritettiin estää hänen suurien ideoidensa toteuttaminen. Hän maksoi myös kaikki Wagnerin velat ja lupasi jatkossa rahoittaa tämän suuria oopperahankkeita, sillä kuningas oli hyvä ystävä säveltäjän kanssa.

Ludvig ei ylipäätään sietänyt vastustamista, sillä hän oli ehdottoman itsevaltiuden kannattaja ja piti itseään Jumalan valitsemana hallitsijana.

Persoonallisen ja omia polkujaan kulkevan nuoren kuninkaan toimia ja holtitonta rahankäyttöä ei katsottu suopeasti. Niinpä kesäkuussa 1886 Ludvig syrjäytettiin julistamalla hänet mielisairaaksi. Hänet pantiin holhouksen alaiseksi ja prinssi Luitpold nimitettiin sijaishallitsijaksi.

Historioitsijat epäilevät Ludvigin sairastaneen skitsofreniaa, joka oli tuolloin vielä tuntematon sairaus. Varmaa tietoa diagnoosista ei ole, koska sellaista ei virallisesti tehty. Sairaus kuitenkin selittäisi hänen käytöstään.

Neuschwansteinin linnan kunnostettu valtaistuinsali.

Öiseen aikaan elänyt Ludvig halusi esimerkiksi pysytellä menneessä. Hän ihaili kaikkea entisaikojen ranskalaisessa hovielämässä ja vaati siksi, että hänen henkilökuntansakin piti pukeutua 1600-luvun ranskalaiseen hovityyliin ja noudattaa tuon ajan hovitapoja.

Erityisen persoonallisuutensa vuoksi Ludvigilla ei ollut oikein ystäviä. Niinpä kuningas erakoitui ja kehitti elämäänsä oman fantasiamaailmansa omine ystävineen, joihin kuului Ranskan kuningas Ludvig XIV patsaana. Kuningas keskustelikin tämän patsaan kanssa. Erakoitumisen syventyessä kuningas piti yhteyttä ministereihinsä ja neuvonantajiinsa enää vain kirjeitse. Hän tilasi muun muassa teatteriesitysten yksityisnäytöksiä linnaansa.

Varmuutta ei myöskään ole Ludvigin seksuaalisesta suuntautumisesta. Hänellä väittään olleen intiimit välit Wagnerin kanssa, joka oli hänen harvoista ystävistään läheisin. Huhuja on vahvistanut se, ettei Ludvig koskaan avioitunut eikä hänellä tiedetä olleen rakastajattaria.

Kihloihin Ludvig tosin päätyi kerran, serkkunsa herttuatar Sophien kanssa vuonna 1867. Avioliitosta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä Ludvig purki kihlauksen aivan häiden kynnyksellä.

Holhouksen alaisena Ludvig oli siirretty tarkkailtavaksi Bergin linnaan lähelle Müncheniä. Pari päivää Bergiin saapumisen jälkeen hän lähti kävelylle häntä hoitavan lääkärin kanssa.

Seuraavat tapahtumat ovat jääneet mysteeriksi. Molemmat löydettiin 13. kesäkuuta 1886 hukkuneina linnan lähellä olevasta Starnberginjärvestä, vain muutama päivä Ludvigin syrjäyttämisen jälkeen.

Mitä järvellä tapahtui? Yksi selitys on, että Ludvig oli päättänyt tappaa itsensä hukuttautumalla, ja kun lääkäri oli yrittänyt estää häntä, oli Ludvig tappanut itsensä ohella lääkärinkin. Kuolemasta on liikkeellä monia muitakin salaliittoteorioita. Ludwigin sanotaan nimittäin olleen hyvä uimari, vesi ylsi vain vyötäröön asti eikä keuhkoista löytynyt tiettävästi vettä ruumiinavauksessa.

Ludvigin kuoleman jälkeen hänen kunniakseen rakennettiin pieni kappeli. Baijerissa vietetään kesäisin hänen kuolemansa muistopäivää.

Ludvig II oli viimeisinä vuosinaan yksinäinen ja mieleltään sairas.

Ludvigin kuoleman jälkeen kuninkaaksi tuli hänen veljensä Otto, joka oli ollut jo vuodesta 1872 lähtien täysin mielisairas ja kykenemätön hoitamaan virkaansa. Sijaishallitsijana jatkoi Luitpold. Hän määräsi kaikki Ludvigin rakennusprojektit välittömästi keskeytettäviksi, ja niinpä sekä Herrenchiemseen palatsi että Neuschwansteinin linna jäivät keskeneräisiksi.

Neuschwanstein avasi ovensa vierailijoille jo seitsemän viikkoa Ludvigin kuoleman jälkeen, jotta rakentamisesta kertyneet velat saatiin maksettua. Linna on samassa käytössä tänäkin päivänä, ja se on hyvin suosittu matkailukohde.

Lähteet: Cambridgen yliopiston kirjasto ja Baijerin palatsin hallinnon verkkosivut