Näin paljon prinssi William ja herttuatar Catherine maksavat lastensa opinnoista – ylellisen yksityiskoulun lukujärjestys on täysin poikkeuksellinen

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen perhe muuttaa, ja lapset aloittavat uudessa koulussa. Lambrookin yksityiskoulun kerrotaan olevan yksi Britannian parhaista.

Prinssi William ja herttuatar Catherine lapsineen ovat muuttamassa Kensingtonin palatsista Lontoon keskustasta 45 minuutin päähän Windsoriin, Adelaide Cottageen.

Uusi koti on BBC:n mukaan 10 minuutin kävelymatkan päässä Windsorin linnasta, jossa kuningatar Elisabet tavallisesti asuu.

Kuninkaallispari on jo aiemmin kertonut, että he haluavat lapsilleen prinssi Georgelle, 9, prinsessa Charlottelle, 7, ja prinssi Louisille, 4, mahdollisimman tavallisen lapsuuden ja nuoruuden, minkä Adelaide Cottagessa asuminen mahdollistaa.

BBC:n mukaan kuninkaallisesta näkökulmasta perhe tulee elämään melko ”vaatimattomasti”, sillä nelimakuuhuoneisessa talossa ei asu esimerkiksi palvelusväkeä.

Kaikki kolme lasta aloittavat syyskuussa koulunkäynnin läheisessä Lambrookin yksityiskoulussa. Kokonaiskustannukset lasten koulutuksen osalta tulevat olemaan tulevana vuonna yli 60 000 euroa.

Hello! Magazine selventää, että lasten lukuvuosimaksut vaihtelevat riippuen iästä. Halvin hinta, 15 500 euroa, on prinssi Louisin lukuvuosimaksulla. Prinsessa Charlotten lukuvuosimaksun hinta kiipeää lähes 23 000 euroon, ja prinssi Georgen osalta maksu on lähes 25 000 euroa vuodelta.

Lambrookin yksityiskoulu sijaitsee Berkshiren kreivikunnassa Windsorissa.

Koulun esitteessä kerrotaan, että opetus koulussa on ensiluokkaista. BBC:n mukaan koulussa on esimerkiksi 25 metrin sisäuima-allas, golfkenttä sekä puutarha, jossa on mehiläispesiä ja mahdollisuus niiden hoitamiseen.

Peoplen mukaan koulussa on myös laadukkaat mahdollisuudet harrastaa musiikkia ja näyttelemistä, ja alueella on täysikokoinen tekonurmikenttä jalkapalloa varten. Koulussa on mahdollista harrastaa myös ratsastusta, miekkailua, laitesukellusta ja pooloa.

Jos urheilu ei ole mieleen, koulussa on tarjolla myös laajasti opetusta liittyen elokuviin, animaatioon ja ruoanlaittoon. Daily Mail kertoo, että koulussa järjestetään ”mini-masterchefia”, ja oppilaat saavat tutustua maatalouteen. Koulussa voi harrastaa shakin pelaamista, vuoristopyöräilyä, balettia, podcastin tekemistä ja laskettelua. Koulussa harjoitellaan myös hengenpelastamistaitoja, väittelyä ja julkisten puheiden pitämistä.

Koulussa on myös uusi, lähes 7 miljoonan euroa maksanut teknologia- ja suunnittelurakennus, jossa on taidestudio, tiedelaboratorioita ja tietokonetiloja.

Kun oppilaat eivät ole oppitunneilla, he saavat viettää aikaa ja silittää possuja ja lampaita ja kaitsea kanoja ja kaneja.

Peoplen mukaan Lambrookin yksityiskoulu on yksi Britannian parhaimmista yksityiskouluista. Koulu sijaitsee 21 hehtaarin tilalla, ja koulussa on noin 560 oppilasta. Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapset käyvät koulua päivisin ja menevät kotiinsa Adelaide Cottageen yöksi, vaikka koulu mahdollistaisi myös koulun majoituksessa asumisen.

Adelaide Cottage sijaitsee rauhallisella alueella Windsorissa. Prinssi William ja herttuatar Catherine uskovat, että heidän lapsensa saavat normaalimman lapsuuden Windsorissa kuin Lontoossa.

Oppitunnit kestävät vain 35 minuuttia, ja oppilaat jaotellaan luokkiin taitojensa mukaisesti. Tyypillisesti koululuokat koostetaan iän mukaan.

Muuttouutinen kerrottiin kesän alussa.

Perhe haluaa kaipaamansa maalaismaiseman lisäksi olla lähempänä 96-vuotiasta kuningatarta, mikä on myös hallinnollisesta näkökulmasta tärkeää, sillä kuningatar on alkanut pikku hiljaa siirtämään vastuutehtäviään pojalleen prinssi Charlesille ja pojanpojalleen prinssi Williamille.

Perhe haluaisi asua lähempänä myös herttuatar Catherinen vanhempia, Michael ja Carole Middletonia.

Adelaide Cottage on rakennettu vuonna 1831 lepopaikaksi kuningas Vilhelm IV:n vaimolle kuningatar Adelaidelle. Adelaide Cottage tunnetaan myös Britanniaa vuosina 1837–1901 hallinneen kuningatar Viktorian lempikotina.

Yksi kuuluisimmista Adelaide Cottagessa asuneista ihmisistä on kuitenkin Daily Mailin mukaan todennäköisesti kuningatar Elisabetin siskon, prinsessa Margaretin ex-rakastaja Peter Townsend.

Rakennus remontoitiin vuonna 2015, joten Cambridgen herttuaparin ei tarvitse käyttää Adelaide Cottagen uudistamiseen rahaa. Talossa on kuitenkin edelleen vanhoja, historiallisia yksityiskohtia, kuten marmorinen kreikkalais-egyptiläinen takka sekä päämakuuhuoneen katto, jossa on kullattuja delfiinejä.

Alueelle on seitsemän sisäänkäyntiä, ja sieltä löytyy yksityisiä kulkuyhteyksiä Windsoriin, jotta kuninkaalliset voivat vierailla linnassa julkisuudelta piilossa.