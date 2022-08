Mitä tapahtui prinsessa Dianan kuolonkolarin ainoalle selviytyjälle? Trevor Rees-Jones, 54, nähtiin ensi kertaa vuosiin – näin hänellä menee nyt

Prinsessa Dianan ja Dodi Al-Fayedin henkivartijana 31. elokuuta 1997 toiminut Trevor Rees-Jones loukkaantui kohtalokkaassa kolarissa vakavasti. Sittemmin hän on elänyt hiljaiseloa ja yrittänyt jättää tragedian taakseen.

Ensi viikolla tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta siitä, kun Walesin prinsessa Diana menehtyi vain 36-vuotiaana autokolarissa Pariisissa. Diana, hänen miesystävänsä Dodi Al-Fayed ja autonkuljettaja Henri Paul saivat surmansa, kun Paul menetti auton hallinnan Pont de l'Alma -sillan tunnelissa. Sekä Al-Fayed että Paul julistettiin heti tapahtumapaikalla kuolleiksi, prinsessa Diana muutamaa tuntia myöhemmin sairaalassa.

Ainoa kolarin selviytyjä oli Al-Fayedin ja Dianan henkivartijana toiminut Trevor Rees-Jones. Oikealla etupenkillä istunut Rees-Jones loukkaantui kolarissa vakavasti, mutta selvisi lopulta hengissä.

Rees-Jones ei kuitenkaan muista tapahtumista mitään, sillä hän loukkasi päänsä ja vietti kymmenen vuorokautta koomassa. Kun Rees-Jones heräsi, oli hän menettänyt muistinsa onnettomuuden ajalta ja hän pystyi kommunikoimaan ainoastaan kuiskaamalla tai kirjoittamalla asiansa paperille.

Prinsessa Dianan julkisuudesta vetäytynyt henkivartija Trevor Rees-James bongattiin auton ratista Shropshiressa Länsi-Englannissa.

Brittilehti Daily Mail bongasi Rees-Jonesin ensi kertaa viiteen vuoteen viime viikolla. Lehden mukaan Rees-Jones, 54, nähtiin ostoksilla kotikunnassaan Shropshiressa yhdessä vaimonsa, kahden lapsensa ja koiransa kanssa.

Daily Mailin ja The Sunin julkaisemista kuvista näkyy, että kohtalokkaan auto-onnettomuuden jäljet näkyvät yhä Rees-Jonesissa. Hänen kasvonsa jouduttiin rakentamaan kolarin jälkeen uudelleen titaanin avulla ja se jätti niihin pysyvät arvet. Brittilehtien mukaan Rees-Jonesin kasvoihin käytettiin peräti 150 titaaniosaa ja ne rakennettiin uudelleen hänen vanhan valokuvansa perusteella.

Rees-Jones on elänyt kolarin jälkeen hiljaiseloa ja keskittynyt uraansa ja perhe-elämään, eikä häntä ole juuri nähty julkisuudessa. Hän jätti kolarin jälkeen työt henkivartijana, mutta loi menestyneen uran muissa turvallisuusalan tehtävissä.

Daily Mailin mukaan Rees-Jones on työskennellyt muun muassa YK:ssa ja kerännyt mittavan omaisuuden yhdysvaltalaisen öljy-yhtiön turvallisuuspäällikkönä Teksasissa. Rees-Jones palasi kotimaahansa Britanniaan muutama vuosi sitten ja on tällä hetkellä AstraZeneca-lääkeyhtiön palveluksessa.

Yhtiö tunnetaan koronarokotteistaan, ja The Sunin mukaan Rees-Jones on sen turvallisuusjohtaja. Daily Mail kertoo, että Rees-Jones on siirtynyt käyttämään työelämässä nimeä Trevor Rees.

Prinsessa Diana ja Dodi Al-Fayed nauttivat illallista pariisilaisessa hotelli Ritzissä vain tunteja ennen kohtalokasta onnettomuutta. Kuva hotellin valvontakamerasta Dianan saapuessa paikalle.

Läheisen lähteen mukaan Rees-Jones ei kaipaa julkisuutta tai puhu juurikaan siitä, mitä hänelle tapahtui 31. elokuuta 1997. Hän on halunnut jättää tragedian taakseen ja pyrkinyt jatkamaan elämäänsä.

Vuonna 2000 mies julkaisi kirjan The Bodyguard's Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor, jossa hän kertoo tapahtumista oman näkemyksensä.

– Hänen elämänsä on hiljaista ja rauhallista nykyään, lähde kertoo Daily Mailille.

Rees-Jones on ollut puolisonsa kanssa yhdessä jo parikymmentä vuotta.

The Sunin mukaan Rees-Jones omistaa suuren ja hyvin rauhallisessa paikassa Shropshiressa sijaitsevan kiinteistön, jossa hän asuu perheensä kanssa. Taloa ympäröi usean hehtaarin tontti ja sen edustalla on jykevät portit.

Autonkuljettaja Henri Paul (edessä oik.) ja henkivartija Trevor Rees-Jones (edessä vas.) kuvattuna turmailtana. Takapenkillä istuivat prinsessa Diana ja Dodi Al-Fayed.

Prinsessa Dianan kuolema ja Pariisissa sattunut kolari olivat valtava shokki Rees-Jonesin lisäksi myös koko maailmalle. Kohtalokkaan illan tapahtumia on tutkittu juurta jaksaen ja myös salaliittoteoriat ovat leimahtaneet.

Raporttien mukaan Dianan kohtaloksi koituivat ainakin se, ettei auton matkustajilla ollut turvavöitä, että alkoholia nauttinut kuljettaja Henri Paul ajoi huomattavaa ylinopeutta ja ettei Dianan vammojen laajuutta huomattu heti.

Trevor Rees-Jones oli joidenkin tietojen mukaan ainoa auton matkustajista, joka käytti turman aikaan turvavyötä. Asiasta on kuitenkin liikkunut julkisuudessa ristiriitaista tietoa vuosien varrella. Rees-Jonesia on arvosteltu siitä, että mikäli hän itse käytti turvavyötä, oli henkivartijalta erittäin epäammattimaista antaa Dianan ja Al-Fayedin olla ilman turvavöitä.

Rees-Jonesia on arvosteltu myös siitä, että hän antoi asiakkaiden nousta Henri Paulin kyytiin, vaikka tämä oli nauttinut alkoholia.