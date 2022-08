Ruotsin kuninkaan jättimäinen päivällinen koitui kohtaloksi – hengen vei lopulta suomalaisten rakastama herkku

Ihannetapauksessa entisajan hallitsijat muistetaan suurista saavutuksistaan, mutta näin ei ollut Ruotsin Aadolf Fredrikin kohdalla. Sen sijaan tämä kuningas jäi historian kirjoihin ylimitoitetusta paastoon valmistautumisesta.

Ruotsin kuningas Aadolf Fredrikillä oli surullisenkuuluisa kohtalo. Hän istui suurelle aterialle laskiaistiistaina vuonna 1771. Ateriasta tulikin yllättäen kuninkaan viimeinen, kun laskiaispullat sinetöivät hänen kohtalonsa.

Aadolf Fredrik hallitsi Ruotsia vuosina 1751–1771. Hän syntyi vuonna 1710 vaikutusvaltaiseen Holstein-Gottorpin sukuun, joka oli Tanskaa hallitsevan Oldenburgin suvun sivuhaara. Hänen isänsä oli Holstein-Gottorpin herttua, Lyypekin ruhtinaspiispa Kristian August, ja äiti oli Baden-Durlachin ruhtinatar Albertina Frederika.

Fredrikin ei koskaan ollut tarkoitus tulla kuninkaaksi, sillä oli perheensä nuorin. Kaikki kuitenkin muuttui, kun hänen isänsä ja lapseton vanhempi veli kuolivat.

Vuonna 1727 Fredrik peri Lyypekin ruhtinaspiispan viran, vaikka hänestä tuli Ruotsin kruununprinssi vasta vuonna 1743. Ruotsi ja Venäjä solmivat tuolloin Turun rauhansopimuksen, jonka yhtenä ehtona oli, että Fredrik valitaan Ruotsin kruununprinssiksi.

Venäjän keisarinna Elisabet halusi sopimuksella varmistaa, että Ruotsin hallitsijaksi tulisi Venäjälle myötämielinen mies. Fredrikin uskottiin olevan tällainen, sillä hän oli sukua Elisabetille. Ruotsin kuningassukuun Fredrikin liitti se, että hän oli vuosina 1599–1611 Ruotsia hallinneen Kaarle IX:n jälkeläinen.

Fredrik oli kuninkaana melko kelvoton, sillä häneltä puuttui kunnianhimo ja kiinnostus politiikkaa kohtaan.

Nouseminen valtaistuimelle ei siis tapahtunut kaikista perinteisimmällä tavalla, eikä Fredrikin valinta kruununprinssiksi sujunut täysin rauhanomaisesti. Ruotsalaiset talonpojat lietsoivat Tukholmassa levottomuuksia. He olivat tyytymättömiä uuteen hallitsijaan, ja olisivat halunneet tilalle tanskalaisen prinssi Fredrikin. Lisäksi Tanska uhkasi sodalla, mutta Venäjän tuella Ruotsi pystyi estämään sen sekaantumisen asioihin.

Kun Ruotsia hallinnut kuningas Fredrik I kuoli vuonna 1751, Aadolf Fredrik sai viimein kruunun päähänsä. Hyvin pian hän joutui kuitenkin huomaamaan, että kuningas haluttiin pitää pelkkänä seremoniallisena valtionpäämiehenä, ja valta säilytettiin eduskunnalla.

Ruotsin kuningatar Loviisa Ulriika oli älykäs ja voimakastahtoisempi kuin puolisonsa kuningas Aadolf Fredrik.

Kesällä 1752 Fredrik teki matkan Suomeen, ja oli siten ensimmäinen Ruotsin kuningas yli 120 vuoteen, joka vieraili Suomessa. Kruununprinssinä ollessaan hän oli todennut vuonna 1746, että Suomi oli Ruotsin varasto ja suojamuuri. Kuningas vieraili muun muassa Helsingissä, Turussa, Vaasassa, Oulussa, Torniossa ja Degerbyn kaupungissa, joka vierailun yhteydessä sai uuden nimen Loviisa, kuninkaan puolison kuningatar Loviisa Ulriikan mukaan.

Fredrik oli luonteeltaan ystävällinen ja rauhallinen mies. Hänellä oli tiettyä lahjakkuutta sotilasasioissa, mutta muuten hän oli historioitsijoiden mukaan kyvyiltään varsin keskinkertainen. Häneltä puuttui sellaista poliittista kunnianhimoa ja tahdonvoimaa, joka olisi ollut tarpeen valtapoliittisissa juonitteluissa.

Monissa asioissa Fredrik oli voimakastahtoisen puolisonsa Ulriikan vaikutuksen alainen. Hän oli enemmän omistautunut muihin harrastuksiin. Nuuskalaatikoiden tekemisen väitetään olleen kuninkaan suurin mielenkiinnon kohde. Miehen toinen aktiivinen ajan muotiharrastus oli sorvaaminen ja linnoihin jäi jälkeen kaksi sorvipenkkiä, joiden oletetaan olleen kuninkaan henkilökohtaisia välineitä.

Vaikkei Fredrik saanut aikaan suuria saavutuksia, hänen hallituskautensa oli osa vapauden aikakautta, jonka aikana ruotsalaisten kansalaisoikeudet lisääntyivät. Esimerkiksi vuonna 1766 Ruotsin parlamentti hyväksyi maailman ensimmäisen lehdistönvapautta ja tiedonvälityksen vapautta tukevan lain.

Fredrik oli sairaalloisen koukussa ruokaan, ja hänet tunnettiin ylensyömisestä.

Tämän kuninkaan valtakausi muistetaan lopulta parhaiten siitä, miten se päättyi. Fredrikillä oli epätavallisen suuri ruokahalu, ja hän oli tottunut ylensyömiseen.

Laskiaistiistaita, joka tunnettiin tuolloin myös nimellä rasvatiistai, vietettiin ennen paaston alkua, jolloin nautittiin sellaisia ruokia, joita ei voinut syödä aikana ennen pääsiäistä. Fredrikillä ruoan hamstraus meni monesti liiallisuuksiin.

Väitetäänkin, että Fredrik kuoli 60-vuotiaana ruoansulatusongelmista johtuvaan halvaukseen syötyään massiivisen illallisen, johon kuului muun muassa hummeria, kaviaaria, savusilakkaa ja hapankaalia. Ruoan hän huuhtoi alas samppanjalla.

Viimeisen ateriansa kuningas päätti syömällä 14 kermalla täytettyä laskiaispullaa. Jokainen niistä tarjoiltiin hänelle kulhossa kuumaa maitoa, joka oli maustettu kanelilla ja rusinoilla.

Päivällisen jälkeen kuninkaan kerrotaan valitelleen huimausta ja pahoinvointia. Pian hän tuupertui ja kuolema koitti kello 20.15.

Kreivi ja runoilija Johan Gabriel Oxenstiernan sanotaan luoneen myytin ”murhapullista” vaatimalla kirjoituksessaan kuninkaan kuoleman jälkeen, että laskiaispullat pitäisi kieltää Ruotsista.

Aadolf Fredrik haudattiin Ritariholman kirkkoon Tukholmaan. Kirkko toimi vuosisatojen ajan Ruotsin kuninkaallisten hautauskirkkona.

Kuninkaan vallan palauttaminen jäi Fredrikin pojalle Kustaa III:lle, joka oli vanhin pariskunnan neljästä lapsesta. Hän oli toista maata kuin isänsä ja peruutti Fredrikin 20-vuotisen hallintokauden aikana annetut vapaudet. Kustaa loi sitten diktatuurimaisen ympäristön Ruotsiin.

Kustaa tunnettiin myös epärehellisenä ja monimutkaisena henkilönä. Myös hänen loppunsa oli ennenaikainen ja poikkeuksellinen: vuonna 1792 Kustaa osallistui Tukholman kuninkaallisen oopperan naamiaisiin, joissa katkera aatelismies ampui häntä selkään. Hän oli kuollessaan vain 46-vuotias.

Lähteet: The Vintage News, Encyclopaedia Britannica, Historiska Media, All That's Interesting, Grunge ja History101