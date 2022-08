Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailevat hyväntekeväisyystapahtumissa Britanniassa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailevat Britanniassa ensi kuussa. He osallistuvat hyväntekeväisyystapahtumaan ja suuntaavat sitten Saksaan.

Daily Mail kertoo, että Harry ja Meghan osallistuvat 5. syyskuuta Manchesterissa One Young World Summit -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen nuoria johtajia yli 190 maasta.

Herttuapari toimii tapahtuman virallisina neuvonantajina. Muita neuvonantajia ovat Kanadan pääministeri Justin Trudeau, liikemies Sir Richard Branson ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Manchesterista prinssi ja herttuatar jatkavat matkaansa Saksan Düsseldorfiin, jossa vietetään Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go -tapahtumaa. Prinssi Harry toimii urheilukilpailujen suojelijana.

Saksasta he palaavat jälleen Britanniaan WellChild Awards -tilaisuuteen syyskuun 8. päivä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailivat Britanniassa viimeksi kesäkuussa kuningatar Elisabetin platinajuhlaviikonloppuna.

– Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat iloisia päästessään vierailemaan heille rakkaissa hyväntekeväisyystapahtumissa syyskuun alussa, herttuaparin tiedottaja totesi.

Viime kuussa kerrottiin, että kuningatar olisi kutsunut prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vierailulle Balmoraliin. Balmoralin lähde kertoi The Sunille aiemmin, että linnan henkilökunnalle on annettu lista kuninkaallisista, joita voidaan odottaa saapuvaksi vierailulle Skotlantiin. Listalla oli prinssi Harry koko perheineen.

Lähteiden mukaan kuninkaallisperhe ei kuitenkaan viettäisi aikaa muiden kuninkaallisten, kuten prinssi Williamin tai prinssi Charlesin kanssa.

Osa kuninkaallislähteistä kuitenkin toteaa, että he olisivat yllättyneitä, jos prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailisivat Balmoralissa.

Tiedot prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vierailusta Britanniaan tulevat kohuja aiheuttaneen Tom Bowerin kirjoittaman paljastuskirjan julkistuksen jälkeen.

Paljastuskirjassa Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors oli lukuisia, kohauttavia väitteitä kuninkaallisperheen draamasta prinssi Harryyn ja herttuatar Meghaniin liittyen.

Kirjassa muun muassa kerrottiin, että kuningatar Elisabet olisi ollut tyytyväinen, ettei Meghan osallistunut prinssi Philipin hautajaisiin vuonna 2020.

Tom Bowerin uusi paljastuskirjassa on kohauttavia väitteitä brittihovista.

Erään kirjassa esitetyn väitteen mukaan herttuatar Meghan olisi itkettänyt herttuatar Catherinea ennen Harryn ja Meghanin häitä. Bower myös kirjoitti, että prinssi Harryn ystävät olisivat tyrmistyneet hänen suhteestaan Meghaniin, eikä Meghan olisi tehnyt hyvää vaikutusta prinssin ystäväporukkaan.

Kirjassa myös väitetään, että hovi olisi yrittänyt puuttua herttuattaren ja tämän isän huonoihin väleihin, mutta se ei olisi onnistunut, vaan Meghan olisi suututtanut ehdottomuudellaan prinssi Charlesin ja kuningatar Elisabetin.

Hovi tai herttuapari eivät ole kommentoineet kirjan väitteitä.