Ex-strippari Carrie Royale väittää, että hän oli prinssi Harryn vip-huoneessa Las Vegasissa kymmenen vuotta sitten, kun prinssistä levisi julkisuuteen alastonkuvia.

On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun tuolloin 27-vuotias prinssi Harry juhli kuuluisan kohauttavasti Las Vegasissa. Prinssi tallentui tuolloin hotellihuoneesta napattuihin kuviin alasti, jotka brittilehti The Sun julkaisi kaiken kansan nähtäville.

Independentin mukaan ex-strippari Carrie Royale, oikealta nimeltään Carrie Reichert, väittää olleensa prinssi Harryn kanssa tuolloin kyseisessä hotellihuoneessa, ja huutokauppaa nyt prinssin väitettyjä alushousuja. Royalle on lehden mukaan todennut, että hän on pitänyt prinssin bokserit muistona itsellään hauskasta Harrysta, kunnes kuninkaallisesta tuli tylsä.

– Harrysta on tullut todellinen tylsimys. Se on sääli. Kun hän juhli Vegasissa, kaikki rakastivat häntä ja hänen hauskanpitoaan. Sentään nämä alushousut ovat muistona siitä, kun hän oli se hauska prinssi, Royale tilitti brittilehti Mirrorille.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan heinäkuussa 2022.

Royale huutokauppaa prinssin alushousut sekä oman uimapukunsa ja mekkonsa, jota hän itse piti päällään juhlailtana Vegasissa.

Lähtöhinta boksereille on 10 000 dollaria eli noin 9 700 euroa. Independentin mukaan Royale uskoo, että boksereiden hinta kiipeää jopa miljoonaan dollariin. Osan tuotoista on kerrottu menevän prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Archewell-hyväntekeväisyysjärjestölle.

Prinssi Harry joutui vuonna 2012 kohun keskelle, kun hän vietti iltaa Las Vegasissa ja tallentui alastomana kuviin hotellihuoneessaan. Brittilehti The Sun julkaisi kuvat, mikä aiheutti valtavan kohun ”party-prinssistä”.

Prinssi Harrysta otetut kuvat Las Vegasissa liittyivät Independentin mukaan strippauspeliin, jota prinssi ja hotellihuoneessa väitetysti mukana ollut Royale pelasivat yhdessä. Royale kertoi Mirrorille, että prinssi Harry olisi juhlinut vip-huoneessaan alasti ja soittanut ilmakitaraa biljardimailalla.

Prinssi kommentoi Best Life Onlinen mukaan kohua vuonna 2014 ja sanoi, että parin vuoden takainen nakuilukohu oli ”klassinen tilanne” hänen sen aikaisessa elämässään.

– Se oli varmaan aika klassinen tilanne, jossa olin enemmän sotilasroolissani ja vähemmän prinssinä. Se on niin yksinkertaista, prinssi Harry totesi Man of the World -lehden kansihaastattelussa tuolloin.

Prinssi Harry palveli armeijassa Afganistanissa vuosina 2008 ja 2012.