The Sunday Times: prinssi Charles vastaanotti miljoonan punnan lahjoituksen Osama bin Ladenin velipuolilta

Prinssi Charles on ollut viime aikoina otsikoissa erilaisten lahjoitusuutisten myötä.

Brittiläinen The Sunday Times -sanomalehti julkaisi raportin, jonka mukaan Britannian prinssi Charles olisi vastaanottanut Osama bin Ladenin perheeltä miljoonan punnan lahjoituksen vuonna 2013.

Prinssi vastaanotti lahjoituksen Osama Bin Ladenin velipuolilta, Bakr bin Ladenilta ja Shaqif bin Ladenilta. Heillä ei ole tiedettävästi mitään yhteyksiä terrorismiin tai terroristijärjestöihin. Lahjoitus maksettiin prinssin hyväntekeväisyysjärjestö The Prince of Wales’s Charitable Fundille.

The Guardianin mukaan prinssi Charles olisi tavannut yksityisesti Bakr bin Ladenin Lontoossa vuonna 2013. Guardian viittaa tiedoissaan The Sunday Timesiin.

Osama bin Laden oli terroristijärjestö Al-Qaidan perustaja, ja hän oli Yhdysvaltoihin kohdistuneen, vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen takana. Yhdysvaltojen erikoisjoukot surmasivat Osama bin Ladenin vuonna 2011.

Prinssi Charlesin kerrotaan tavanneen Bakr bin Ladenin vuonna 2013.

The New York Timesin mukaan Bakr bin Laden ja Shaqif bin Laden ovat varakkaasta ja vaikutusvaltaisesta saudiarabialaisesta perheestä, ja he omistavat monikansallisen rakennusliiketoiminnan. Heillä on myös läheiset suhteet Saudi-Arabian kuninkaalliseen perheeseen.

Perhe, johon Osama bin Laden, Bakr bin Laden ja Shaqif bin Laden kuuluvat, kielsi ja sulki kuitenkin Osama bin Ladenin ulos perheestä tämän terrorismiyhteyksien tultua ilmi vuonna 1994.

NY Timesin mukaan Clarence House vahvisti, että bin Ladenin veljekset lahjoittivat rahaa prinssin kuninkaalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle, mutta kiisti, että prinssi Charles olisi henkilökohtaisesti osallistunut päätöksentekoon lahjoituksen vastaanottamisesta.

Lue lisää: Prinssi Charles otti vastaan Qatarin sheikiltä miljoona euroa käteistä matkalaukussa

Prinssi Charles oli kesäkuussa otsikoissa myös toisen lahjoitusuutisen vuoksi. The Sunday Times uutisoi, että prinssi Charles oli ottanut vastaan Qatarin sheikiltä, entiseltä pääministeriltä Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thanilta vastaan yhteensä kolme miljoonaa euroa käteistä vuosien 2011–2015 välillä. Asiasta uutisoi kesäkuussa CNN.

Ensimmäinen, miljoonan euron rahalahjoitus luovutettiin käteisenä matkalaukussa tavaratalossa. Toinen lahjoitus luovutettiin merimiessäkissä yksityisessä tapaamisessa.

Walesin prinssin tiedottajan Clarence Housen mukaan sheikki Hamad bin Jassim on halunnut lahjoittaa rahaa prinssi Charlesin hyväntekeväisyystoimintaan. Tiedottajan mukaan rahat siirrettiin välittömästi yhteen prinssi Charlesin hyväntekeväisyysjärjestöistä ja prosessi noudatti virallisia vaatimuksia.

The Sunday Timesin mukaan rahat siirrettiin tilille, joka kuuluu Charlesin The Prince of Wales’s Charitable Fund -hyväntekeväisyysjärjestölle.

Julkisuuteen kantautui epäilyjä siitä, että esimerkiksi saudilahjoittajaa olisi avustettu Britannian kansalaisuudessa. Lontoon alueen poliisi kertoi aiemmin tänä vuonna tutkivansa väitteiden todenperäisyyttä.

Prinssi Charlesia ei epäillä mistään rikoksesta.