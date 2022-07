Uusi kohukirja iskee nyt myös hoviin: Camillan väitetään spekuloineen hätkähdyttävästi Harryn ja Meghanin tulevia lapsia

Sussexin herttuaparin Oprah Winfreylle vuonna 2021 antamassa haastattelussa paljastuneet rasismiväitteet saavat jälleen tulta alleen Tom Bowerin uutuuskirjassa.

Kirjailija Tom Bowerin brittihovia käsittelevä kohukirja Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors väittää, että ennen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lasten syntymää herttuatar Camillalla spekuloi tulevien lasten ulkonäöstä erikoisella tavalla. Kirjan kohuväitteet ovat tähän asti antaneet huonon kuvan pitkälti Meghanista ja Harrysta, mutta nyt ne iskevät myös hoviin.

Page Six -sivusto kertoo, että ensi kertaa Meghan tapasi Camillan ja prinssi Charlesin hetki parin suhteen julkistamisen jälkeen. Bowerin mukaan keskustelu oli ollut paikoin vakavaa ja paikoin rennompaa, ja se oli pyörinyt kolmen aiheen ympärillä: Meghanin ura näyttelijänä, hänelle järjestettävät turvatoimet sekä tulevien lasten ulkonäkö.

Herttuatar Camillan vitsit Sussexin herttuaparin lapsista eivät naurattaneen Meghania.

– He sanoivat, että Meghanin kannattaisi jatkaa näyttelijänuraansa. Sitten he sanoivat, ettei Meghanille voitaisi automaattisesti järjestää vartiointia kellon ympäri. Lopuksi spekuloitiin sillä, miltä parin yhteinen lapsi tulisi näyttämään.

– Yhdessä tarinan versiossa Camilla sanoi ”eikö olisi hauskaa, jos lapsella olisi punainen afro?”, ovat hovin sisäpiiriläiset kertoneet Bowerille.

Alkuun Harry oli naurahtanut Camillan heitolle, mutta Meghanin reaktion huomatessaan hän oli Bowerin mukaan raivostunut.

Sussexin herttuapari kertoi Oprah Winfreylle vuonna 2021 antamassaan haastattelussa, että Meghaniin ja parin tuolloin vielä syntymättömiin lapsiin oltiin brittihovissa kohdistettu rasistisia kommentteja.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi haastattelussa.

Tuolloin pariskunta ei kertonut, kuka kommentteja oli heille laukonut. Kuitenkin he painottivat, etteivät Harryn isovanhemmat, kuningatar Elisabet ja prinssi Philip, liittyneet asiaan.

