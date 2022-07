Kohukirjassa uusi väite pitkään kiistaan Meghanista ja Catherinesta – kumpi itketti toista ennen kuninkaallisia häitä?

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin häädraamasta tihkuu uutta tietoa kohutussa brittihovikirjassa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohunsekaista häähumua aikanaan seuranneet tietävät, että hääjärjestelyiden lomassa syntyi yksi väittely, johon ei tänä päivänä ole saatu selvää vastausta: itkettikö herttuatar Meghan herttuatar Catherinea vai menikö koko homma toisin päin?

Nyt kiistaan saadaan uusi kannanotto, kun kirjailija Tom Bower kertoo tilanteesta hovin sisäisten lähteiden avustuksella kohukirjassaan Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors.

Väittely sai alkunsa aivan häiden alla vuonna 2018, kun morsiustytöt olivat sovittamassa asujaan häitä varten. Tuolloin Meghanin väitettiin saaneen Catherinen itkemään, kun tämän tytär Charlotte oli ollut sovittamassa omaa mekkoaan.

Sovituksessa Catherine pelkäsi tyttärensä morsiustyttömekon olevan liian lyhyt.

Myöhemmin Meghan kertoi maailmaa kohauttaneessa Oprah Winfreyn haastattelussa, että todellisuudessa tilanne oli ollut aivan toisenlainen.

– Ei, ei. Tapahtui ihan päinvastoin, Meghan vakuutteli haastattelussaan.

– Kate oli tuohtunut jostain syystä, ja se sai minut itkemään ja todella loukkasi tunteitani.

Meghanin mukaan Catherine pahoitteli jälkikäteen tapahtumia.

Lue lisää: Herttuatar Meghan väittää Catherinen saaneen hänet itkemään: paljastaa, mitä häiden kulisseissa tapahtui

21. heinäkuuta ilmestyvässä, nyt jo paljastuksillaan shokeeranneessa kirjassaan Tom Bower kuitenkin kertoo, että alun perin tarinasta julki tullut versio on se oikea, kertoo Daily Mail.

Bower kirjoittaa, että riita sovituksessa olisi syntynyt Meghanin kommenteista Charlottea kohtaan. Erimielisyyksiä oli ollut muun muassa tytön mekon helman pituudesta, joka oli Catherinen mielestä liian lyhyt, sekä siitä, tulisiko mekon kanssa käyttää sukkahousuja.

– Voitaisiin sanoa, että Meghan vertaili Charlottea epäreilusti toiseen morsiustyttöön, kuvailee Bower Daily Mailin mukaan.

Vertailun kohde oli ilmeisesti Meghanin parhaan ystävän Jessica Mulroneyn tytär Ivy.

Meghan ja Harry avioituivat vuonna 2018.

Totta Meghanin Oprah-haastattelun lausunnoissa on Bowerin mukaan se, että Catherine oli ollut häiden aikaan huonolla tuulella. Väsymys nuorimman lapsen syntymän jäljiltä painoi, mutta ennen kaikkea väsyttävää olivat hovin henkilökunnan jatkuvat valitukset herttuatar Meghanin käytöksestä.

– Häneltä ei herunut sympatiaa sisäpiirinsä ulkopuolisille, sanoo Bower Meghanista.

Bowerin mukaan herttuattaret eivät ole päässeet tapauksesta yhteisymmärrykseen, vaan kumpikin pysyy omassa kannassaan tarinan suhteen.

Lähteistään Bower on Daily Mailin mukaan maininnut sen, että iso osa sisäpiiriläisistä, jotka suostuivat kirjaa varten haastateltaviksi, eivät erityisemmin pidä Meghanista. Kirjailija kuitenkin kertoo saaneensa riittävästi näkökulmaa niin, että kirja ei ole hänen mukaansa puolueellinen.

– Seuloin saamaani tietoa. Kirjassa ei ole mitään, mikä ei ole totta ja mitä en ole voinut tarkistaa todeksi, kommentoi Bower opustaan Good Morning Britain -ohjelmassa.