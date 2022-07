Kohukirjasta uusia väitteitä: vanhat ystävät tyrmistyivät prinssi Harryn suhteesta – Meghan ei sietänyt porukan käytöstä

Uutuuskirjasta selviää, ettei Meghan tehnyt prinssi Harryn ystäviin lähtemätöntä vaikutusta ensitapaamisellaan.

Kirjailija Tom Bowerin pian ilmestyvästä Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors -kirjasta on saatu mediassa jo toinen toistaan kohauttavampaa esimaistiaista.

Vaikka brittihovin ja herttuatar Meghanin kehnoista väleistä on ollut spekulaatiota siitä asti, kun Meghan liittyi kuningasperheeseen, kirjoittaa Bower uutuuskirjassaan, etteivät edes prinssi Harryn ystävät olleet innoissaan Meghanista, kertoo The Times.

Ensi kertaa Meghan pääsi tapaamaan Harryn kouluaikaisia ystäviä pian parin suhteen paljastuttua, kun Harry kutsui Meghanin ja kaverinsa viikonlopuksi Sandringahimiin.

Pitkän linjan ystäväporukalle Meghan ei kuitenkaan ollut sitä, mitä he olisivat Harryn uudelta tyttöystävältä odottaneet.

Bowerin mukaan kaveriporukan vitsailukulttuuriin kuului niin seksismiä kuin sovinismiakin, ja yhdessä vietetyn illan aikana kävi selväksi, ettei Meghan katsonut moista vitsailua hyvällä.

– Hän haastoi jokaisen vieraan, joka vitsaili hänen arvojensa vastaisesti, kirja kertoo.

Harry ja Meghan ovat olleet yhdessä vuodesta 2016 asti.

Yhdessä vietetyn viikonlopun jälkeen kaveriporukan puhelimet olivatkin laulaneet toden teolla, kun Harryn uutta tyttöystävää oli ihmetelty yhteistuumin. The Times kertoo kaikkien olleen sitä mieltä, etteivät Harryn ja Meghanin maailmat kohtaa alkuunkaan.

– Voi luoja, mitä mieltä olette hänestä?

– Harryn täytyy olla päästään vialla, kuuluivat kavereiden kommentit Bowerin mukaan.

Uutuuskirja paljastaa, ettei Sandringhamissa sattunut tapaus ollut ainoa laatuaan, kertoo The Times.

Vuonna 2017 Harry ja Meghan vierailivat yhdessä Jamaikalla tarkoituksenaan juhlia prinssin ystävän häitä. Juhlaseurueelle Meghanista syntynyt mielikuva ei tälläkään kertaa ollut järin mairitteleva.

– Hän käyttäytyi prinsessamaisesti ja kieltäytyi keskustelemasta Harryn ystävien kanssa, kuvailee Bower Meghanin käytöstä.

– Hän ei ollut kiinnostunut meistä, kommentoi juhlavieras Bowerin kirjassa.

Tom Bowerin kirjoittama kohukirja on villiinnyttänyt brittimedioita jo tovin verran, ja kirja julkaistaan 21. heinäkuuta. Teostaan varten Bower on haastatellut hovin sisäisiä lähteitä, jotka eivät ole aikaisemmin avanneet suutaan mediassa hovin sisäisiin asioihin liittyen. Kirjaa kuvaillaan hämmästyttäväksi tarinaksi rakkaudesta, salaisuuksista, petoksesta ja kostosta.