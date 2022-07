Paljastuskirja väittää: Elisabet ja Charles yrittivät suostutella Meghania sopimaan riidat isänsä kanssa – tilanne päättyi kiukkuun

Kaksikko yritti saada Meghanin korjaamaan välit isänsä kanssa kesällä 2018 – tuloksetta.

Kirjailija Tom Bowerin pian ilmestyvästä Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors -kirjasta tihkuu paljastuksia brittimediaan.

The Sun kertoo Bowerin kirjoittavan muun muassa hovin epäonnisesta yrityksestä puuttua herttuatar Meghanin ja tämän isän väleihin.

Herttuattaren isä Thomas Markle, 77, aiheutti kohun juuri häiden alla toukokuussa 2018 jäätyään kiinni paparazzikuvien lavastamisesta. Marklen arveltiin tienanneen kuvilla sievoisen summan, joidenkin arvioiden mukaan jopa yli satatuhatta euroa.

Thomas Marklen oli tarkoitus saattaa Meghan alttarille, mutta lavastetut kuvat aiheuttivat isän ja tyttären välirikon. Meghan saapui kirkkoon lopulta prinssi Charlesin käsipuolessa.

Julkisuudessa kuultiin erilaisia selityksiä tapahtuneelle. Meghan tiedotti isänsä estyneen osallistumaan kuninkaallisiin häihin heikon terveydentilansa vuoksi. Thomas Markle puolestaan sanoi, ettei osallistunut häihin kuvakohun aiheuttaman häpeän takia.

Häiden jälkeen Thomas Markle jatkoi avautumistaan haastatteluissa ja kritisoi brittihovia siitä, ettei hänellä ollut mahdollisuutta saada yhteyttä tyttäreensä.

Heinäkuussa 2018 prinssi Charlesin kärsivällisyys oli loppu.

– Hän ei ollut koskaan ymmärtänyt Meghania tai sitä, mitä hän halusi, Bower kirjoittaa.

Marklen tv-haastatteluiden jälkeen kuningatar Elisabet ja prinssi Charles yrittivät puhua Meghania ympäri ja suostutella häntä korjaamaan välirikon isänsä kanssa. Erityisesti Charlesia kuohutti Marklen hovia kohtaan esittämä kritiikki.

– Eikö Meghan voisi vain mennä tapaamaan häntä ja laittaa tälle lopun, Charlesin kerrotaan sanoneen Harrylle.

Prinssi Charles ei kyennyt ymmärtämään poikansa selityksiä, eikä Harry kertonut isälleen Thomas Marklen raivosta, jonka Meghan oli aiheuttanut huomioimattomuudellaan.

Sen sijaan Harry selitti isälleen, ettei Meghan suostunut yhteydenpitoon, koska epäili isänsä puhelimen ja sähköpostiviestien joutuneen vääriin käsiin.

– Meghanin epäjohdonmukaiset tekosyyt eivät ärsyttäneet pelkästään Charlesia, vaan ehkä myös kuningatarta, Bower arvelee.

Herttuatar Meghan aiheutti harmaita hiuksia prinssi Charlesille heti häiden jälkeen.

Niinpä prinssi Charles, prinssi Harry ja herttuatar Meghan kokoontuivat yhteen keskustellakseen asiasta puhelimitse kuningattaren kanssa. Neuvottelussa Charles ja Elisabet kehottivat Meghania lentämään Amerikkaan ja hieromaan sovintoa.

Meghan ei hyväksynyt ehdotusta. Herttuattaren mukaan oli epärealistista ajatella hänen voivan lentää isänsä luo ja käydä yksityisiä keskusteluja kaikessa rauhassa pienessä kaupungissa ilman valtavaa mediahuomiota, joka taas voisi aiheuttaa lisää hämmennystä kuninkaallisen perheen ympärille.

Kirjan mukaan sekä Charles että Elisabet olivat vihaisia neuvottelun päätyttyä. Bower kirjoittaakin Meghanin ja Harryn välirikon kuninkaallisen perheen kanssa alkaneen jo vuosia ennen varsinaista eroa hovista.

Tom Bowerin Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors julkaistaan 21. heinäkuuta. Kirjaa kuvaillaan hämmästyttäväksi tarinaksi rakkaudesta, salaisuuksista, petoksesta ja kostosta. Bower on haastatellut sisäpiiriläisiä, jotka ovat tähän asti pysytelleet vaiti.