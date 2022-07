Hovi julkaisi Victorian virallisen 45-vuotispotretin – huomio kiinnittyy asuun, joka on nähty prinsessan yllä kahdesti aiemmin

Ruotsissa juhlitaan tänään näyttävin menoin merkkipäiväänsä viettävää kruununprinsessaa.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria juhlii tänään 45-vuotispäiväänsä.

Juhlapäivän kunniaksi Ruotsin hovi on julkaissut kruununprinsessasta virallisen syntymäpäiväpotretin. Victorialla on yllään vaaleanpunainen mekko ja vaaleat korkokengät. Hiukset on aseteltu niskaan nutturalle.

– Tänään kruununprinsessa täyttää 45 vuotta! Kruununprinsessaa juhlitaan Sollidenin linnassa ja Borgholmin linnanraunioilla Öölannissa, Ruotsin hovin Instagram-tilillä julkaistun kuvan ohessa kerrotaan.

Kruununprinsessa poseeraa tyylikkäänä syntymäpäiväkuvassaan.

Instagramissa julkaistun kuvan alle on kertynyt päivän aikana useita onnitteluja. Onnitteluja on sadellut niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.

Kruununprinsessa Victoria on pukeutunut syntymäpäiväkuvan mekkoon aiemminkin. Mekko nähtiin Victorian yllä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion valtiovierailulla Tukholmassa toukokuussa.

Niinistön ja Haukion valtiovierailulla kruununprinsessa Victoria yhdisti kesäisen mekkonsa tumman nuden sävyisiin korkokenkiin.

Toisena valtiovierailupäivänä presidenttipari nautti kaupungin tarjoaman lounaan Tukholman kaupungintalolla yhdessä Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian kanssa.

Paikalla oli kruununprinsessa Victoria Daniel-puolisonsa kanssa sekä prinssi Carl Philipin Sofia-puoliso.

Victoria näyttää todella pitävän mekosta, sillä hän käytti samaa mekkoa perheen uusissa, virallisissa potreteissa maaliskuussa.