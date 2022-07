Ruhtinatar Charlene löi matkailijat ällikällä – liittyi mukaan turistikierrokselle ja halaili ventovieraiden kanssa yhteiskuvissa

Monacon ruhtinatar Charlene lyöttäytyi itse turistijoukon matkaan.

Monacon ruhtinatar Charlene on esiintynyt viime aikoina paljon julkisuudessa.

Monacon ruhtinatar Charlene antoi parhaan mahdollisen matkamuiston turisteille maanantaina 11. heinäkuuta.

People-lehden mukaan ruhtinatar nimittäin lyöttäytyi Monacon palatsikierroksella itse turistien sekaan ja halaili heidän kanssaan yhteiskuvissa.

Ruhtinatar oli pukeutunut mustaan, Louis Vuittonin hihattomaan takkiin ja vaaleisiin housuihin, kun hän ilmestyi turistien joukkoon näiden kierrellessä palatsin Grand Apartmentsin ja Hall of Europen osioissa. Palatsi avasi ovensa tässä kuussa turisteille ensimmäistä kertaa palatsissa vuonna 2015 alkaneen remontin ja vuonna 2020 alkaneen koronapandemian jälkeen.

Ryhmäkierroksen aikana myös ruhtinatar Charlene tutki renessanssiaikaisia freskoja, jotka vasta löydettiin palatsin remontissa. Sähköasentaja löysi vahingossa muun muassa suuren kattomaalauksen, joka oli ollut vuosisatoja piilossa valekaton alla.

Piilossa olleiden freskojen ja maalausten epäillään olevan 1500-luvulta.

Monacon hovi julkaisi kuvia virallisella Instagram-käyttäjällään.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Ruhtinatar Charlene on esiintynyt viime aikoina yllättävän taajaan julkisuudessa.

Hän oli pitkään poissa Monacosta ja julkisuudesta terveysongelmiensa vuoksi. Kesäkuun alussa Charlenen uutisoitiin myös sairastuneen koronaan.

Julkisuuteen palaamisensa jälkeen Charlene onkin esiintynyt hyvin erilaisena kuin aikaisemmin.

Ruhtinatar edusti perheensä kanssa Monte Carlon muotiviikoilla sekä F1-kisoissa. Ruhtinaspari yllätti käytöksellään festivaalien faniyleisön. Saavuttuaan paikalle Charlene lähti heti jakamaan nimikirjoituksia vanhemmalle fanikatraalle ja poseerasi selfieissä. Albert seurasi perässä. He viettivät fanien seurassa ainakin kymmenisen minuuttia. Välillä Albert loikki Charlenen pitkän helman yli, ettei vain turmelisi vaimonsa näyttävää vihreää mekkoa.

Monacon ruhtinataspari, Albert ja Charlene, edustivat Monte Carlon muotinäytöksessä ja F1-kisoissa.

Parin keskinäinen tunnelma näytti hyvältä eikä heillä tuntunut olevan kiire pois kansan luota. Charlene hymyili estottomasti ja vaihtoi poskisuudelmia tuttujen näyttelijöiden kanssa. Hän poseerasi kuville muun muassa Danny Gloverin ja Matthew Foxin kanssa sekä keskusteli pitkään Neal McDonoughin vaimon Ruven kanssa.

Sivustakatsojan silmiin Charlene oli paljon rennompi ihmisten seurassa kuin virallisten kameroiden edessä. Kun tuli aika kuvata ryhmäkuvia, Charlene otti kasvoilleen jäykän ilmeen, joka on totuttu näkemään ennenkin.

Charlenen ja Albertin suhteen tilasta on ollut pitkään epäilyjä, ja ruhtinasparin on epäilty jopa eroavan. Viime aikoina he ovat kuitenkin kiistäneet kaikki huhut ja esiintyneet läheisissä tunnelmissa julkisuudessa.