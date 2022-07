Erityinen lapsuus, nuoruuden anoreksia ja rakkaus, joka oli perheelle vasten­mielinen: syntymä­päiväänsä viettävällä prinsessa Victorialla on ollut vaiherikas elämä

Ruotsin kruununprinsessa Victoria täyttää 45 vuotta. Kuninkaallisen elämään on mahtunut niin rakkaudentäyteistä onnea kuin avioerokohuja sekä teini-iän vaikeuksia.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria viettää torstaina 14. heinäkuuta 45-vuotissyntymäpäiväänsä.

Kruununprinsessan elämä on ollut jatkuvasti julkisen suurennuslasin alla. 45 ikävuoteen on kuulunut erikoisaseman sävyttämää lapsuutta sekä syömishäiriön varjostamaa varhaisaikuisuutta. Vähän yli parikymppisenä prinsessa tapasi elämänsä rakkauden, mutta tie onneen ei ollut läpihuutojuttu.

35-vuotiaana prinsessa hehkui perheonnea ja nyt, 45-vuotiaana hän joutui avioeroväitteiden pyörteisiin, mitkä ajoivat hovin hyvin poikkeukselliseen tekoon. Sittemmin julkisuudessa on nähty jälleen onnellisen näköinen Victoria perheineen.

5-vuotiasta Victoriaa odotti kuningattaren kruunu – erikoisasema ärsytti kouluikäistä prinsessaa

Vuonna 1977 syntynyt prinsessa Victoria oli aivan kuin muut pienet ruotsalaistytöt, mutta samanaikaisesti hän oli kaikkea muuta.

Kruununprinsessa Victoria, prinssi Carl-Philip ja prinsessa Madeleine vuonna 1982. Prinsessa Victoria oli kuvassa viisivuotias.

Aluksi kruununprinsessa Victoria oli ”vain prinsessa”, sillä kun prinssi Carl-Philip syntyi vuonna 1979, hänestä tuli kruununprinssi. Vuonna 1980 tehty lakimuutos perimysjärjestyksestä kuitenkin palautti takautuvasti prinsessan oikeuden Ruotsin tulevaksi kruunupääksi.

Siitä saakka prinsessa Victoria on käynyt kuningatarkoulua.

Prinssi Carl-Philip ja prinsessa Victoria katselivat Tukholman palatsin ikkunasta ulos vuonna 1981.

Lapsena Victoria rakasti viettää aikaa Tukholman linnan keittiössä tai katsella hovin floristin työtä kukkien parissa.

Victoria on kuitenkin myöhemmin kertonut, että kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia paljastivat perheen erityisaseman pienille lapsilleen hiljalleen. Aikuisena Victoria on todennut, että se oli vanhemmilta hyvä päätös, ja hän on toiminut itse äitinä samoin.

Lopulta hieman kasvettuaan Victoria kuitenkin varttui tietäen, että hänen elämän tehtävänsä tulisi olemaan tulevana kuningattarena hyvin erityinen.

Prinsessa Victoria on myöhemmin ollut kiitollinen siitä, että perheen erityisasema paljastui lapsille vain vähitellen. Kuvassa etualalla prinssi Carl-Philip ja prinsessa Victoria vuonna 1983.

Prinsessan erityisasema ärsytti kouluikäisenä Victoriaa.

Muut lapset esimerkiksi huomauttelivat ja naureskelivat, että prinsessan isän kuva oli postimerkeissä, joita Victoriakin nuoli lähettäessään kirjeitä. Eräällä koulun retkellä Victorialle oli myös järjestetty erityinen piknik. Prinsessalle oli pakattu pöytäliinoista ja hopeisista ruokailuvälineistä lähtien tarvikkeet syömiseen, kun muut lapset nakersivat ruokiaan käsin.

15-vuotias Victoria ruoski itseään aina parempaan ja sairastui lopulta anoreksiaan

Prinsessa Victoria alkoi edustaa vanhempiensa rinnalla 15-vuotiaana.

Ruotsalainen tv-kanava haastatteli tuolloin Victoriaa tämän ajatuksista koskien tulevan kuningattaren työtä. Nuori prinsessa vaikutti aivan tavalliselta teinitytöltä.

Prinsessa Victoria kävi rippikoulun kesällä 1992 ja hänet konfirmoitiin Räpplingen kirkossa Öölannissa saman vuoden kesällä.

– En ajattele liikaa tulevaisuutta. Luulen, että kuningattarena olo tulee olemaan melko luonnollista, vaikka tietenkin se helpottaa, että tiedän, mikä minusta tulee, Victoria totesi tuolloin.

Prinsessa Victoria opiskeli yksityisessä peruskoulussa ja sen jälkeen tukholmalaisessa lukiossa, josta hän valmistui vuonna 1996 ollessaan 19-vuotias.

Lue lisää: Kruununprinsessa Victoria salasi syömishäiriönsä viimeiseen asti – suoraa puhetta sairaudesta: ”En tule ikinä olemaan tyytyväinen”

Ruotsin kuninkaallisperhe vuonna 1993.

Nuori Victoria vaati itseltään paljon ja ruoski itseään aina parempaan suoritukseen.

Opiskellessaan Ranskassa 20 ikävuoden kynnyksellä prinsessa sairastui anoreksiaan. Nuoruuden perfektionismin lisäksi on myös epäilty, että ulkonäöstään hyvin tietoinen kuningatar Silvia olisi saattanut istuttaa tyttärensä mieleen paineita hoikkana pysymisestä.

Ruotsiin palattuaan Victoria yritti peitellä hurjaa laihtumistaan, mutta salailu loppui, kun kruununprinsessa saapui marraskuussa 1997 seurapiiritapahtumaan. Hihaton iltapuku paljasti hänen laihuutensa, ja Victoria vaikutti olevan kuin varjo entisestään.

Prinsessa Victoria ilmestyi seurapiiritapahtumaan huolestuttavan laihana. Sen jälkeen hovi tiedotti prinsessan sairastavan anoreksiaa.

Victoria muutti kohun jälkeen opiskelemaan Yhdysvaltoihin vuonna 1998. Siellä hän sai elää suhteellisen tavallista elämää ja pääsi terapiaan. Yhdysvalloista Ruotsiin palasikin terve ja normaalipainoinen nainen.

25-vuotiaana Victoria törmäsi elämänsä rakkauteen kuntosalilla

Hieman alle 25-vuotiaana prinsessa Victoria aloitti treenaamisen Tukholman trendikkäällä Master Training -kuntosalilla.

Kuntosalin osaomistaja, Daniel Westling, ryhtyi prinsessan personal traineriksi. Noin vuoden tuntemisen ja ystävystymisen jälkeen Daniel pyysi Victoriaa elokuviin tai kahvikupposelle.

Victoria oli vain 25-vuotias tavatessaan prinssi Danielin.

Pari tapasi pitkään toisiaan salaa. Victoria vieraili Danielin kotikylässä Ockelbossa, jossa he saivat tutustua rauhassa. Danielin isä, Olle Westling, on myöhemmin muistellut Danielin ja Victorian alkutaivalta.

– Daniel kertoi, että on tavannut tytön, ja minä sanoin, että tuo ihmeessä hänet näytille. Emme arvanneet, että kyse oli todellakin tällaisesta tytöstä.

Lue lisää: Prinsessa Victorialla oli myrskyisä ensirakkaus ennen Danielin kanssa löytynyttä onnea – väitetty poikaystävä kommentoi vuosia myöhemmin hurjia raskaushuhuja

25-vuotias prinsessa Victoria ja hänen veljensä prinssi Carl-Philip ja siskonsa prinsessa Madeleine.

Vuonna 2002 suhde tuli julki.

Parisuhde ei ollut aina ruusuilla tanssimista. Kuningas ja kuningatar vastustivat suhdetta, sillä Daniel ei ollut aatelinen, hän ei ollut akateemisesti koulutettu eikä osannut sujuvaa englantia.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vuonna 2011.

Lopulta erilaisten epävirallisten kuningasperheen ja Danielin yhteisten ulostulojen jälkeen Danielia alettiin hiljalleen hyväksyä hoviin. Vuonna 2006 hän sai virallisen kutsun kuninkaan 60-vuotispäiville, mikä oli viimeistään merkki perheen hyväksynnästä.

Prinsessa Victorian ja prinssi Danielin häät olivat tunteelliset.

Pari meni kihloihin vuonna 2009, ja romanttisia häitä vietettiin kesällä 2010.

Äidiksi kolmenkympin puolivälissä

35-vuotiaana prinsessa Victoria sai esikoislapsensa, nyt 10-vuotiaan prinsessa Estellen. Prinsessa Estelle syntyi 23. helmikuuta 2012 Karoliinisessa yliopistosairaalassa.

Estellen nimi kiinnosti Ruotsissa niin paljon, että siitä lyötiin jopa vetoa. Suosituimpia veikkauksia olivat historiallisten kuningatarten nimet Kristina ja Désirée.

Kruununprinsessa Victoria sai prinsessa Estellen 35-vuotiaana vuonna 2012.

Lue lisää: Prinsessa Estelle 10 vuotta! Tällaista on tulevan kuningattaren poikkeuksellinen elämä, jota leimaa kuninkaallisille tuttu ongelma

Kun nimi julkaistiin, kirjailija ja Victorian henkilökohtainen historianopettaja Herman Lindqvist kritisoi Estellen nimeä liian tavalliseksi.

– Kuulostaa yökerhokuningattarelta. Tämä on täysin vastoin ruotsalaisia perinteitä, Lindqvist latasi.

Mekkala laantui ja Lindqvist pyysi anteeksi. Kuten monen muunkin vauvan kohdalla, Estelle Silvia Ewa Maryn koko nimessä on muistettu isovanhempia ja kummia.

Kruununprinsessa Victoria sai lapsensa, prinsessa Estellen ja prinssi Oscarin 35- ja 39-vuotiaana. Kuvassa hän on 36-vuotias.

Victoria on noudattanut samaa kasvatustapaa kuin vanhempansa, mutta Estellen ollessa nyt vanhempi, kruununprinsessa on alkanut perehdyttää lastaan myös Ruotsin valtion asioihin ja Bernadotten suvun historiaan. Estelle onkin edustanut viime aikoina julkisuudessa aikuismaisempaan tyyliin, vaikka onkin vasta 10-vuotias.

Silti tärkeintä Victorialle on ollut lapsuuden säilyttäminen.

– Minulle on tärkeää, että lapset saavat olla lapsia, Victoria on sanonut.

Prinssi Oscarin Victoria sai 39-vuotiaana vuonna 2016.

Kuninkaallisperhe vuonna 2019.

45-vuotias kruununprinsessa joutui perättömien avioerohuhujen pyörteisiin

Keväällä 2022 prinsessa Victoria joutui avioerohuhujen keskelle.

Toimittajien keskuudessa kiiri tieto, että kruununprinsessapari aikoisi jättää erohakemuksen Solnan käräjäoikeuteen. Ruotsalainen Stoppa Pressarna -sivusto kirjoitti, että prinssi Daniel olisi pettänyt puolisoaan ja Victoria puolestaan uhkaillut erolla.

Pysäyttääkseen huhumyllyn hovi lähti poikkeukselliselle tielle, ja julkaisi tiedotteen, jossa prinsessapari itse kielsi väitteet.

Lue lisää: Kaikki kadehtivat Victorian ja Danielin unelmaliittoa, kunnes Ruotsissa alkoi levitä mystinen huhu – tämä kaikki prinsessaparin poikkeuksellisesta tilanteesta tiedetään

Prinssi Daniel ja Victoria pukeutuivat sinivalkoiseen vastaanottaessaan Suomen presidenttiparia Ruotsiin aiemmin keväällä.

Päätöksessä vedottiin perheen lapsiin, joita huhut saattoivat satuttaa.

Kuninkaallisasiantuntija Sanna-Mari Hovi ihmetteli tiedotetta Ilta-Sanomille aiemmin keväällä. Hovi kertoi tuolloin, että Victoria näytti juorujen aikaan surulliselta ja rasittuneelta.

– Toisaalta myös ilkeät huhut varmasti satuttavat ja masentavat, hän sanoi.

Lue lisää: Ruotsin hovilta harvinainen ulostulo: Victoria ja Daniel kommentoivat heitä koskevia erohuhuja

Ruotsalaisen kuninkaallisasiantuntija Jenny Alexanderssonin mukaan tiedote saattoi vain antaa lisää painoarvoa juoruille.

– Monet eurooppalaiset kuningashuoneet Ruotsi mukaan lukien ovat omaksuneet Britannian kuningatar Elisabetin moton: ”Älä ikinä valita, älä koskaan selittele”, toimittaja totesi aiemmin.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Kohun jälkeen Ruotsin kuninkaallisperhe on kuitenkin esiintynyt ja edustanut onnellisen näköisinä yhdessä.

Kuninkaallisperhe on kuvattu yhteiseen potrettiin muun muassa Ruotsin kansallispäivänä, ja toukokuussa Victoria ja Daniel vastaanottivat yhdessä Suomen presidenttiparin heidän Ruotsin-vierailullaan.

Toukokuussa prinsessa Victoria ja prinssi Daniel osallistuivat juhla-aterialle Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion kanssa heidän Ruotsin vierailullaan.

Lähteet: Svensk Damtidning, IS Arkisto, Anna