The Guardian: Kuningatar Elisabet on salaa muuttanut laki­luonnoksia omaksi edukseen – edes lain­säätäjät eivät ole olleet tietoisia

Britanniassa on käytössä vanha menettely, jonka nojalla kuningattarella on oikeus nähdä etukäteen lakiehdotukset, jotka vaikuttavat hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa tai valta-asemaansa.

Brittilehti The Guardian kertoo saaneensa haltuunsa Skotlannin hallinnon muistion, jonka mukaan ”on lähes varmaa”, että kuningatar Elisabet on vaikuttanut salassa Skotlannin parlamentin käsittelyyn tulevien lakiehdotusten sisältöön. Parlamentin jäsenet eivät ole olleet tietoisia kuningattaren toiminnasta.

Kuningattaren toiminta perustuu Britanniassakäytössä olevaan vanhaan menettelyyn, jonka mukaan monarkilla on oikeus nähdä etukäteen lakiluonnokset, jotka vaikuttavat hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa tai valta-asemaansa.

Britanniassa on käytössä vanha crown’s consent (monarkin suostumus) -käytäntö, jonka nojalla monarkilla on oikeus nähdä etukäteen lakiehdotukset, joilla on vaikutusta hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa tai valta-asemaansa. Se on eri asia kuin muodollinen royal assent (kuninkaallinen hyväksyntä) -menettely, jolla monarkki vahvistaa parlamentin jo hyväksymät lait.

The Guardian paljasti viime vuonna, että kuningatar Elisabetin valtakaudella kuningatar itse tai hänen poikansa kruununprinssi Charles ovat käytännön nojalla tarkastaneet etukäteen yli tuhat lakiehdotusta, joista 67 Skotlannissa.

Britannian hovi on aiemmin kieltäytynyt kommentoimasta, kuinka usein kuningatar on käyttänyt oikeuttaan. Määrän on uskottu olleen paljon nyt ilmikäynyttä pienempi. Hovin ja hallituksen mukaan kyse on ollut puhtaasti muodollisesta menettelystä, eikä kuningatar ole niiden mukaan vaikuttanut lakiluonnosten sisältöön.

Tuore sisäinen muistio, jonka The Guardian on saanut haltuunsa, laadittiin vastauksena Skotlannin parlamentin jäsenen kysymykseen menettelyn käytöstä, kun hallitus ei suostunut vastaamaan kysymykseen.

Muistio sisältää ensimmäisen selkeän tunnustuksen siitä, että menettelyä voidaan käyttää lainsäädännön muuttamiseksi kuningattaren edun mukaiseksi.

Muistiossa myös vahvistetaan, että kuningattaren juristit voivat keskustella lakiehdotusten sisällöstä Skotlannin hallituksen kanssa ja myönnetään, että ”on lähes varmaa, että joitain lakiehdotuksia on muokattu vastaamaan kuningattaren toiveita ennen, kun ne on esitelty parlamentille”. Tämä tarkoittaa, etteivät Skotlannin parlamentissa istuvat lainsäätäjät ole olleet tietoisia kuningattaren tekemistä muutoksista.

Guardianin mukaan kuningatar lobbasi viime vuonna salaa skotlantilaisia ministerejä muuttamaan lakiehdotusta, jotta hänen yksityisomistuksessaan olevat kiinteistöt vapautettaisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähdänneestä lakiuudistuksesta. Erivapauden myötä kuningattaresta tuli ainoa yksityinen maanomistaja Skotlannissa, jonka ei tarvinnut tehdä muutoksia kiinteistöihinsä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi.