Kuningatar Elisabet vastaanotti erityisen palkinnon palveluksestaan Britannian kirkolle 70 vuoden hallitsijakautensa ajan.

Britannian kuningatar Elisabet, 96, edusti Windsorissa ensimmäistä kertaa sitten hänen platinajuhlaviikonloppunsa.

Mirrorin mukaan kuningatar vastaanotti Windsorin linnassa erityisen palkinnon merkittävästä palvelustaan Britannian kirkolle 70 vuoden hallitsijakautensa ajan. Canterburyn arkkipiispa Justin Welby saapui henkilökohtaisesti antamaan kuningattarelle palkinnon.

Welby ojensi kuningattarelle pienen hopeisen Canterburyn ristin, joka on saanut inspiraationsa 800-luvun saksilaisesta rintakorusta. Ristissä on saksilaista korua muistuttava triquetra-kuvio. Triquetra on kolmion muotoinen yksityiskohta, joka koostuu kolmesta lomittain asetellusta kaaresta.

Mirrorin mukaan triquetra-kuvio symboloi kirkon rakkautta, lojaaliutta ja välittämistä.

Kuningatar Elisabet edusti vaaleassa kukkamekossa ilman erillistä tukea.

Kuningatar perui vastikään jälleen osallistumisiaan viimeaikaisiin tilaisuuksiin.

Kuningatarta odotettiin viikon takaiseen sukkanauharitarikunnan julkiseen osuuteen muiden kuninkaallisten kanssa, mutta hän osallistui vain yksityiseen tilaisuuteen. Hänen odotettiin osallistuvan myös kuninkaallisiin laukkakisoihin, joiden on kerrottu olevan kuningattarelle erityisen tärkeät. Kuningatar jätti kuitenkin myös ne väliin.

Kuningatar on vedonnut jo pidemmän aikaa perumisten syissä huonovointisuuteen ja liikkumisen vaikeuteen.

Nyt hän tallentui kuitenkin kuviin ilman jo tutuksi tullutta apuvälinettään.

Kuningattaren tukena ei nimittäin nähty hänen kävelykeppiään, joka monarkilla on ollut mukana muissa tilaisuuksissa, kuten niissä hänen platinajuhliensa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joihin kuningatar pystyi osallistumaan.

Kuningatar oli pukeutunut kesäiseen kukkamekkoon, silmälaseihin ja mustiin kenkiin. Hän seisoi ilman tukea, kun arkkipiispa Welby ojensi kuningattarelle ristin.

Arvokas, siniseen nauhaan kiinnitetty risti oli kirkkaan punaisessa laatikossa. Koru oli valmistettu erityisesti kuningattaren 70-vuotisjuhlaa varten, ja siihen oli liitetty platinayksityiskohtia.

Britannian kirkko muistaa Mirrorin mukaan Canterburyn ristillä vuosittain ihmisiä, jotka ovat tehneet erityistä työtä kirkon eteen.

Kuningatar edusti nyt ilman kävelykeppiään, mutta hänen terveydentilastaan ollaan oltu viimeisen vuoden aikana huolissaan.

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby antoi Canterburyn ristin kuningattarelle henkilökohtaisesti.

Kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden juhlaviikonlopun yllä kesäkuun alkupuolella leijui tumma varjo, sillä kuningatar perui osallistumisensa suureen osaan hänen kunniakseen järjestetyistä tapahtumista.

Hän perui jo pitkin kevättä ennen juhlaviikonloppuaan tapaamisia sekä tilaisuuksia, joissa kuningatar on normaalisti nähty. Elisabet sairasti aiemmin keväällä myös koronavirustaudin.

96-vuotias kuningatar on ennätysikäinen hallitsija, ja hän on historian pisimpään hallinnut monarkki maailmassa. Viime vuosien aikana hänen toimintakyvyssään on tapahtunut muutoksia, mikä tosin voi lähes 100-vuotiaalle olla oletettavaakin.

Suomalaiset asiantuntijat, Britanniassa vuosina 2010–2015 suurlähettiläänä palvellut Pekka Huhtaniemi, 72, sekä Britanniassa suurlähettiläänä vuosina 1996–2004 toiminut ministeri Pertti Salolainen, 81, kertoivat Ilta-Sanomille aiemmin kesäkuussa, miksi terveysongelmista kärsivä kuningatar mahdollisesti haluaa pitää kiinni kruunusta.

– En tietenkään pääse kuningattaren pään sisälle, mutta ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on, että kun hän aikanaan 25-vuotiaana kuningattareksi tultuaan vannoi vahvoja valoja ja lupasi Britannian kansalle palvelevansa heitä kuolemaansa saakka, hän uskoo vakaasti, että hänen tulee toimia niin, Huhtaniemi arvioi tuolloin.

– Kuningatar on itse todennut, että aikoo olla kuningatar ”loppuun asti”. Tietenkin, jos hän saa jonkin sairauden tai sairaskohtauksen, joka estää hänen toimintansa kuningattarena, täytyy silloin koko hovin pohtia hänen mahdollisuuttaan toimia hallitsijana, Salolainen totesi.

Salolainen kuitenkin lisäsi, että se, mitä ”loppuun asti” tarkoittaa, voi kuitenkin olla myös tulkinnanvaraista.

– Se ei välttämättä tarkoita kuolemaa. Se voi tarkoittaa, että hän tulee muulla tavalla kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Tässä on monia vaihtoehtoja, Salolainen kertoi.