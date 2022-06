Prinssi William 40 vuotta – hovi julkaisi hurmaavan lapsuuskuvan

Britannian hovi julkaisi syntymäpäivän kunniaksi kuvasarjan. Prinssi William esiintyy monissa kuvissa isoäitinsä kuningatar Elisabetin rinnalla.

Cambridgen herttua prinssi William viettää tiistaina 21. kesäkuuta 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Hovi julkaisi liudan kuvia Williamista vuosien varrella aina lapsuudesta nykyhetkeen.

– Hän syntyi 21. kesäkuuta 1982 kello 21.03 Pyhän Marian sairaalassa Lontoon Paddingtonissa. Buckinghamin palatsin portteihin kiinnitetyssä tiedotteessa kerrottiin, että hän painoi 3 600 grammaa, hovi kertoo Instagram-julkaisussaan.

Kruununperimysjärjestyksessä toisena isänsä prinssi Charlesin jälkeen oleva William poseeraa monissa kuvissa isoäitinsä kuningatar Elisabetin rinnalla. Mukana on myös kuva Williamista pienenä poikana ja pari kuvaa Williamista armeijan varusteissa.

Syntymäpäivän alla ilmoitettiin, että prinssi perheineen muuttaa pian Lontoon keskustassa sijaitsevasta Kensingtonin palatsista Windsorin linnan maille lähelle kuningatarta ja myös hänen vaimonsa, herttuatar Catherinen perhettä. Kensingtoniin jää toimisto ja kaupunkiasunto, minkä lisäksi perheellä on erityisen rakas maaseutukoti Anmer Hall Norfolkissa.

– Totuus on, että Lontoossa heidän tekemisensä ovat aika rajoitettuja. Lapset eivät voi mennä puistoon potkimaan palloa kavereidensa kanssa. Suunnitelmana on pysyä Windsorissa seuraavat 10–15 vuotta ja sitten lopulta muuttaa Anmeriin, joka on heille todella erityinen, ystävä kuvasi Times-lehdelle.

William oli nuorena monien teinityttöjen unelma, kunnes hän löysi jo yliopistoaikoina rinnalleen tulevan vaimonsa Catherine Middletonin. Suhde alkoi, kun pari päätyi samaan kaveriporukkaan ja kämppäkavereiksi.

– Kun tapasin Katen ensimmäistä kertaa, tiesin että hänessä oli jotain erityistä ja ehkä jotain josta halusin päästä selville. Päädyimme ystävystymään ja se oli hyvä pohja. Ajattelen nyt, että ystävyys on valtava etu. Ja siitä se sitten jatkui, William kuvasi kihlajaishaastattelussa.

Prinssi William ja herttuatar Catherine edustivat viikonloppuna yhdessä Royal Ascot -laukkakilpailussa.

NYT tuo tavoiteltu poikamies on nelikymppinen kolmen lapsen perheenisä, joka tykkää omien sanojensa mukaan pukeutua mukaviin kotivaatteisiin, katsella televisiosta Game of Thronesia, tilata intialaista ruokaa ja jonka tukka ohenee päivä päivältä enemmän. Siitä vitsailevat armotta niin veli, isä kuin vaimokin.

Kun lampaan keritsemistä seuranneille Catherinelle ja Williamille ojennettiin tuppo alpakan villaa Sydneyssä vuonna 2014, Catherine ehdotti että aviomies voisi asetella sen päälaelleen.

– Tarvitset sitä enemmän kuin minä, hän osoitti Williamin kaljuuntuvaa päätä ja nauroi makeasti.

Edustustilaisuuksissa varsin terävää huumoria viljelevän parin piikittelyistä on selvinnyt lisäksi, että Williamilla on paha tapa syödä pitsaa sohvalla ja hän on perso suklaalle. Vaimo Catherine on puolestaan saanut osakseen kuittailua jatkuvasta vauvakuumeesta ja kurjasta ruuanlaittotaidostaan.