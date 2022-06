Prinsessa Madeleine palasi Ruotsiin: perheenjäsenten puuttuminen herätti kummastusta

Prinsessa Madeleine saapui Ruotsiin ilman 7-vuotiasta prinssi Nicholasta ja puolisoaan Chris O’Neilliä.

Ruotsin prinsessa Madeleine saapui aiemmin kuluneella viikolla vuosittaiselle vierailulleen kotimaahansa Yhdysvaltojen Floridasta.

Madeleinen mukana olivat tyttäret prinsessa Leonore, 8 ja prinsessa Adrienne, 3, mutta 7-vuotias prinssi Nicholas ja aviopuoliso Chris O’Neill puuttuivat, kertoo Svensk Damtidning.

Muun perheen saapuminen Ruotsiin aikaisemmin ihmetyttää, sillä Nicholas-pojalla oli keskiviikkona 15. kesäkuuta syntymäpäivä.

Prinsessan tiedottaja on selvittänyt pojan poissaoloa Svensk Damille.

– Nicholas kärsi korvakivusta, jonka vuoksi hän ei voi lentää.

Tiedottaja lisäsi, että puoliso Chris O’Neill ja Nicholas saapuisivatkin Ruotsiin perjantaina 17. kesäkuuta.

Svensk Damin mukaan prinsessa Madeleine ei ole myöskään julkaissut pojastaan syntymäpäiväkuvaa sosiaaliseen mediaan, vaikka hän normaalisti tekee niin.

Prinsessa Madeleine, Chris O’Neill, prinssi Nicholas, prinsessa Adrienne ja prinsessa Leonore vuonna 2021.

Prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill perheineen asuvat Yhdysvalloissa.

Prinsessan perheen elämää turvataan Floridassa tarkoin virkavallan toimesta.

Pari muutti lapsineen alun perin Floridan Pinecrestiin vuonna 2018, ja seuraavan vuoden syksyllä heidän kotiinsa murtauduttiin. Varkaat saivat saaliikseen muun muassa O’Neillin arvokelloja.

Tuolloin asiasta uutisoineen Svensk Damtidning -lehden mukaan murron kohteeksi joutuminen oli yksi syy, miksi perhe päätti muuttaa pois ja etsiä uuden kodin. Heidän floridalainen sisäpiirilähteensä sanoi, että perhe oli erittäin järkyttynyt murrosta. Uusi talo, luksushuvila, löytyi entisen kodin lähistöltä.

– Madeleine ei pysty enää asumaan talossa, sisäpiirilähde kertoi ruotsalaislehdelle.

Expressen kertoi kuitenkin tämän vuoden toukokuussa, että uudessa kodissa on tarvittu niin ikään virkavallan apua.

Lehden mukaan poliisit on hälytetty paikalle perheen uuteen kotiin jopa sata kertaa. Parhaimmillaan poliisi on vieraillut huvilalla jopa neljästi päivässä, toisinaan käyntien väli on ollut kuukausia.

Kyseiset sata hälytystä eivät tarkoita kuitenkaan hätäpuheluja, vaan poliisi on hälytetty valvontakäynneille. Käynteihin riittää perusteluksi jokin ”erityinen syy”, kuten kaupungista poistuminen tai pelkästään kuninkaallinen status, Pinecrestin poliisipäällikkö Jacob Cohen sanoi lehdelle.