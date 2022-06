Herttuatar Camillan lapset näyttäytyivät yllättäen julkisuudessa – esikoispojan perhe-elämässä traagisia käänteitä

Harvoin julkisuudessa esiintyvät herttuatar Camillan lapset saapuivat seuraamaan tapahtumaa, jossa herttuatar vastaanotti merkittävän kunnianosoituksen.

Maanantaina Cornwallin herttuatar ja prinssi Charlesin vaimo Camilla vastaanotti merkittävän kunnianosoituksen, kun hänet nimettiin englantilaisen sukkanauharitarikunnan kunniajäseneksi. Kunnianosoitus on harvinainen, mutta tilaisuudesta teki erityisen myös se, että Camillan harvoin julkisuudessa esiintyvät lapset, Tom Parker Bowles ja Laura Lopes, olivat paikalla todistamassa tapahtumaa, kertoo Mirror-lehti.

Vaikka herttuattaren ensimmäisestä avioliitosta syntyneet lapset eivät ole juuri nauttineet brittihovin valokeilasta, on heistä kumpikin luonut tahollaan menestyksekästä uraa.

Herttuattaren vanhempi lapsi Tom Parker Bowles, 47, tunnetaan Britanniassa pelkkien sukujuurtensa sijaan myös huippukokkina. Hän on esiintynyt useissa kokkiohjelmissa televisiossa sekä kirjoittanut lukuisia keittokirjoja.

Tom Parker Bowles ja Laura Lopes seurasivat tapahtumaa perheidensä kanssa.

Yksityiselämässään Bowles on kuitenkin kohdannut rankkoja vastoinkäymisiä. Ensimmäisen vaimonsa Sara Buysin kanssa hän avioitui vuonna 2005. Pariskunta sai kaksi lasta, mutta liitto päättyi eroon vuonna 2018.

Mirror-lehti kertoo, että Bowles löysi melko pian eronsa jälkeen uuden rakkauden, toimittaja Alice Procopen. Tämäkin suhde päättyi kuitenkin surullisesti, kun Procope kuoli viime vuonna syöpään vain 42-vuotiaana.

Veljeään muutaman vuoden nuorempi Laura Lopes, 44, on jo pitkään luonut uraa taiteen parissa. Mirror-lehti kertoo, että Lopes on opiskellut taidehistoriaa ja markkinointia. Opinnoistaan hän siirtyi johtamaan lontoolaista The Space Gallery -taidegalleriaa ja myöhemmin hän oli mukana perustamassa Lontoon Eleven Gallerya.

Lopes meni vuonna 2006 naimisiin Calvin Kleinin alusvaatemallina työskennelleen Harry Lopesin kanssa. Parin häihin osallistuivat myös prinssit William ja Harry. Lopeseilla vaikuttaa olevan brittihoviin suhteellisen lämpimät välit, sillä heidän Eliza-tyttärensä oli prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen häissä yhtenä morsiusneitona. Tyttären lisäksi Lopeseilla on kaksospojat, kertoo Mirror-lehti.

Herttuatar Camilla nähtiin tapahtumassa tuttuun tapaan miehensä prinssi Charlesin rinnalla.

Vaikka Bowles ja Lopes ovat eläneet lähes tyystin brittihovin ulkopuolella, ovat Camilla-äidin suhdekoukerot näkyneet heidänkin elämässään. Mirror-lehden kertoma esimerkki tästä on se, että prinssi Charles on Bowlesille isäpuolen lisäksi myös kummisetä.

Camilla saapui brittihoviin alun perin melkoisten kiemuroiden kautta. Nuoruudessaan Camilla ja prinssi Charles viettivät aikaa samoissa piireissä, ja on kerrottu, että Charles ihastui Camillaan heti. Charlesin ollessa armeijassa Camilla kuitenkin avioitui ensimmäisen miehensä Andrew Parker Bowlesin kanssa, kun taas Charles itse avioitui Walesin prinsessana tutuksi tulleen Dianan kanssa.

Juuri mutkikkaan suhteen ja sen aiheuttaman kohun vuoksi on huhuttu, että Charlesin äiti kuningatar Elisabet ei erityisemmin pidä Camillasta. Kaksikon välien on kuitenkin tulkittu viime vuosina lämmenneen. Kuningatar on ilmaissut toivovansa, että Camilla saisi tulevaisuudessa kuningattaren tittelin. Lisäksi hän on brittilehtien mukaan lupaillut, että Camilla saa Charlesin tulevissa kruunajaisissa päähänsä kuningattaren äidin kuuluisan kruunun.