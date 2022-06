Lehtiväite: prinssi Andrew'n piti palata julkisuuteen kuningattaren rinnalla – sitten prinssit William ja Charles jyrähtivät painavan sanansa

Prinssi Charlesin ja prinssi Williamin väitetään estäneen prinssi Andrew’n osallistuminen historiallisen ritarikunnan seremoniaan maanantaina 13. kesäkuuta.

Prinssi Andrew’n osallistuminen sukkanauharitarikunnan (engl. Order of the Garter) seremoniaan maanantaina 13. kesäkuuta estettiin, kertovat brittilehdet Mirror, Daily Mail ja the Sun.

Prinssi Andrew on muinaisen sukkanauharitarikunnan jäsen, mutta brittilehtien mukaan prinssi William ja prinssi Charles olivat kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, ettei prinssi Andrew voi osallistua seremoniaan ja ilmaisivat tahtonsa kuningatar Elisabetille. Prinssin piti edustaa seremoniassa Windsorin linnassa kuningattaren rinnalla.

Kulissien takana oltiin brittilehdistön mukaan huolissaan, miltä prinssi Andrew’n julkinen osallistuminen näyttäisi ja buuattaisiinko hänelle. Prinssi Charlesin ja prinssi Williamin kerrotaan olleen merkittävinä tekijöinä siinä, ettei Andrew saa osallistua seremoniaan.

Mirrorin ja Sunin mukaan kuningatar totesi prinssille, että tämän tulee pysyä poissa julkisuudesta ”omaksi parhaakseen” sen jälkeen, kun prinssi Charles ja prinssi William ilmaisivat huolensa liittyen prinssi Andrew’n julkiseen esiintymiseen kuningattaren kanssa.

Brittimedian mukaan prinssi osallistuisi vain seremonian juhlalounaalle, joka ei ole julkinen tapahtuma.

Daily Mail kertoo, että hovi olisi toivonut prinssin osallistumista seremoniaan, sillä kuningatar on itse aikanaan antanut prinssille tämän jäsenyyden historialliseen ritarikuntaan.

Lehtien eri lähteiden mukaan prinssi Andrew olisi yrittänyt jo jonkun aikaa päästä takaisin kuninkaallisiin tehtäviinsä. Daily Mail kertoo, että prinssi erityisesti haluaisi, että hänen seremoniallinen roolinsa Grenadier Guardsin, eli Britannian jalkaväkirykmentin everstinä palautettaisiin.

Hovi eikä prinssi Andrew’n tiedottaja ole kommentoinut väitteitä brittilehdistölle.

Kuningatar Elisabet poisti tammikuussa prinssi Andrew’lta tämän armeijan kunnia-arvot, ja prinssin asemaa on rajattu merkittävästi sen jälkeen, kun hänen osuutensa suuressa seksuaalirikosvyyhdissä nousi otsikoihin. Myös kaikki Andrew’n viralliset tehtävät ja hyväntekeväisyystyöt lopetettiin.

Guardianin mukaan kuningattaren dramaattinen päätös syntyi pian sen jälkeen, kun Andrew’n arvonimien riisumista oli pyytänyt ainakin 150 veteraania.

Prinssi Andrew palveli Britannian kuninkaallisessa laivastossa helikopterilentäjänä ja osallistui Falklandin sotaan.

Buckinghamin palatsin silloisen tiedotteen mukaan Yorkin herttualle eli prinssi Andrew’lle ei tule jatkossakaan mitään julkisia velvollisuuksia, ja häntä tullaan käsittelemään oikeudessa kuin tavallista siviiliä. Prinssi oli vetäytynyt kuninkaallisista tehtävistä jo aiemmin.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Andrew olivat rinnakkain kiitospäivän jumalanpalveluksessa maaliskuussa.

Prinssi Andrew’n osuus suuressa Jeffrey Epsteiniin liittyvässä seksirikosvyyhdissä nousi otsikoihin, kun Epsteinin seksiorjana ollut Virginia Giuffre nosti prinssiä vastaan siviilikanteen.

Giuffre syytti prinssiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja Giuffren mukaan hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä Andrew’n kanssa. Andrew kiisti tiukasti väitteet, mutta prinssi Andrew sai sovittua kanteen. CNN uutisoi maaliskuussa prinssin maksaneen Giuffrelle korvaussumman.

– Maksu on suoritettu, Giuffren asianajaja David Boies kommentoi tuolloin CNN:lle.

Asianajaja ei kertonut sopimuksen yksityiskohtia tai korvauksen suuruutta. Samalla osapuolet allekirjoittivat sopimuksen, ettei Giuffre nostaa kannetta uudelleen New Yorkissa.

Brittimedia kuitenkin uutisoi, että Andrew olisi maksanut Giuffrelle jopa 12 miljoonaa puntaa eli 14 miljoonaa euroa.

The Timesin mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet painostivat prinssi Andrew’ta sopimaan siviilikanteen, jotta kohu sen ympärillä saataisiin päätökseen ennen kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden juhlallisuuksia. Lehden lähteiden mukaan erityisesti prinssi Charles vaati veljeään päättämään perheelle kiusallisen selkkauksen.