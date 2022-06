Miksi terveysongelmista kärsivä kuningatar Elisabet, 96, pitää kiinni kruunusta? Suomalaisasiantuntijat näkevät tilanteessa yksiselitteisen vastauksen

Suomen Britannian entiset suurlähettiläät Pekka Huhtaniemi ja Pertti Salolainen arvioivat, ettei kruunusta luopuminen olisi terveysongelmista kärsineelle kuningatar Elisabetille helppo päätös.

Kuningatar Elisabet on maailman pisimpään hallinnut monarkki. 96-vuotiaan kuningattaren terveydentila on herättänyt jo pitkään huolta.

Britannian kuningatar Elisabetin terveydellisestä tilasta on jo pitkään oltu huolissaan.

Pitkin kevättä kuningatar on perunut tapaamisia ja tilaisuuksia terveydellisiin syihin vedoten. Kesäkuussa kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden juhlaviikonlopun yllä leijui myös tumma varjo, sillä kuningatar perui osallistumisensa suureen osaan hänen kunniakseen järjestettyjä tapahtumia.

Peoplen mukaan nyt jo spekuloidaan, aikooko kuningatar osallistua ensi kuussa Birminghamissa järjestettävään Kansainyhteisön kisat -urheilutapahtumaan. People kertoo, että prinssi Charles mahdollisesti edustaisi jälleen äitinsä puolesta. Buckinghamin palatsi ei ole vahvistanut tietoja.

96-vuotias kuningatar on ennätysikäinen hallitsija. Hän on historian pisimpään hallinnut monarkki maailmassa. Viime vuosien aikana hänen toimintakyvyssään on tapahtunut muutoksia, mikä tosin voi lähes 100-vuotiaalle olla oletettavaakin.

Miksi kuningatar Elisabet ei luovu kruunusta?

Elisabet on turvautunut kävelykeppiin edustustilaisuuksissa.

Britanniassa vuosina 2010–2015 suurlähettiläänä palvellut Pekka Huhtaniemi, 72, kertoo, ettei kruunusta luopuminen olisi velvollisuudentuntoiselle kuningattarelle helppo päätös.

– En tietenkään pääse kuningattaren pään sisälle, mutta ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on, että kun hän aikanaan 25-vuotiaana kuningattareksi tultuaan vannoi vahvoja valoja ja lupasi Britannian kansalle palvelevansa heitä kuolemaansa saakka, hän uskoo vakaasti, että hänen tulee toimia niin, Huhtaniemi arvioi.

– Kaikesta päätellen hän on hyvin velvollisuudentuntoinen ihminen ja ottaa valansa vakavasti, Huhtaniemi tiivistää.

Pekka Huhtaniemi uskoo, että kruunusta luopuminen olisi Elisabetille haastava päätös.

Täysin samaa mieltä on myös Britannian suurlähettiläänä vuosina 1996–2004 toiminut ministeri Pertti Salolainen, 81.

– Kuningatar on itse todennut, että aikoo olla kuningatar ”loppuun asti”. Tietenkin, jos hän saa jonkin sairauden tai sairaskohtauksen, joka estää hänen toimintansa kuningattarena, täytyy silloin koko hovin pohtia hänen mahdollisuuttaan toimia hallitsijana.

Salolainen toteaa, että se, mitä ”loppuun asti” tarkoittaa, voi kuitenkin olla myös tulkinnanvaraista.

– Se ei välttämättä tarkoita kuolemaa. Se voi tarkoittaa, että hän tulee muulla tavalla kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Tässä on monia vaihtoehtoja, Salolainen kertoo.

Terveysongelmista huolimatta Elisabet on nähty tilaisuuksissa myös elinvoimaisena ja hymyileväisenä.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että kuningatar Elisabetin asema Britanniassa on edelleen vahva.

– Se nähtiin jo kuningattaren juhlaviikonloppuna. Kymmeniä, ellei satoja tuhansia ihmisiä kerääntyi Lontooseen juhlimaan häntä, vaikka kuningatar pystyi näyttäytymään yleisölle vain ohimennen pitkän matkan päästä, Huhtaniemi kertoo.

Huhtaniemi jatkaa, että kuningatar on selvästi jo siirtänyt joitakin hallitsijan tehtäviään pojalleen, perimysjärjestyksessä seuraavana olevalle prinssi Charlesille. Myös prinssi William ja herttuatar Catherine ovat Huhtaniemen mukaan saaneet entistä enemmän tehtäviä, mikä viittaisi siihen, että kuningatar on jo alkanut antamaan hallitsijuudessaan tilaa muille.

Brittimonarkiassa on viime vuosina kuohunut varsinkin kuningattaren lasten ja lastenlasten osalta, kun prinssi Andrew’n osuus suuressa seksuaalirikosvyyhdissä nousi otsikoihin, ja prinssi Harry ja herttuatar Meghan irtautuivat hovista ja muuttivat Yhdysvaltoihin.

Pohdintaa aiheuttaakin se, olisiko kuningattaren siirtyminen sivuun edes mahdollista. S voisi aiheuttaa uuden kohun entisten jatkoksi.

Pertti Salolainen arvioi, että Elisabet nauttii poikkeuksellisesta suosiosta Britanniassa.

Salolaisen mukaan brittimonarkian käänteistä huolimatta kuningatar on ”pelastanut Britannian kuningashuoneen maineen”, eikä mahdollista kruunusta luopumista tulisi nähdä uutena kohuna, vaan mallikkaasti työnsä hoitaneen monarkin siirtymisenä sivuun.

– Jos hän joutuisi jostain syystä 96-vuotiaana kuningattaren kruunusta luopumaan, hän voisi siirtyä upeasti uuteen rooliin kuningataräitinä. Hän nauttii jakamatonta suosiota Britanniassa.

Kuningatar Elisabet on ottanut tehtävänsä aina vakavasti. Kuva vuodelta 1953, jolloin Elisabet kruunattiin kuningattareksi. Vierellä prinssi Philip.

Häpeäisikö 70 vuotta hallinnut kuningatar itse kruunusta luopumista?

Viimeksi kun Britannian hallitsija luopui kruunusta, elettiin 1930-lukua.

Vuonna 1936 Britannian kuningas, kuningatar Elisabetin setä Edvard VIII luopui kruunustaan rakastuttuaan karismaattiseen amerikkalaisnaiseen, Wallis Simpsoniin.

Lue lisää: Tämä pahamaineinen kohukaunotar aiheutti Englannin historian järisyttävimmän suhdeskandaalin – 40-luvulta paljastui uutta tietoa naisen salaisuuksista

Edvard halusi aatelittoman, jo kahdesti avioliitossa olleen ja juuri eronneen Simpsonin kanssa naimisiin, mikä oli 1930-luvulla skandaali. 92 vuotta sitten ainoa sopiva mahdollisuus avioliittoon Simpsonin kanssa olikin luopua kruunusta. Kuninkaan kruunusta luopuminen nähtiin tuolloin häpeällisenä, ja Huhtaniemen mukaan Edvard saikin Britanniassa jokseenkin ikävän maineen.

Huhtaniemi toteaa, että jos kuningatar Elisabet jostain syystä luopuisi kruunusta, siihen ei todennäköisesti ainakaan kansan puolelta liittyisi häpeää. Huhtaniemi myös muistuttaa, että kuningatar Elisabetin kohdalla tilanne on toinen kuin hänen sedällään.

– Kyse on lähes 100-vuotiaasta hallitsijasta, jonka terveys alkaa horjua. Terveydelliset syyt väistyä hallitsijan paikalta ovat todennäköisesti kansalle helpoiten ymmärrettäviä.

Huhtaniemi pohtii, että kuningatar saattaisi kuitenkin itse kokea tilanteessa häpeää tai pelkoa, eikä hän näin ollen haluaisi astua sivuun.

Myös Pertti Salolainen kiistää vahvasti, että kruunusta luopumisessa olisi Elisabetin kohdalla mitään häpeällistä.

– Kuningattaren asema on nykyään aivan fantastisen vahva. Hän on selvästi kahta päätä pidempi arvostuksessaan kaikkiin muihin kuninkaallisiin verrattuna, Salolainen korostaa.

Britanniassa juhlittiin näyttävästi Elisabetin 70-vuotista valtakautta.

Huhtaniemi korostaa uskovansa, että niin kauan kuin Elisabetin terveydelliset ongelmat eivät vaikuta hänen henkiseen kykyynsä toimia kuningattarena, hän voisi hyvinkin jatkaa kuningattarena kuolemaansa saakka.

” Jos hän alkaisi kärsimään muistiongelmista tai olemaan poissaoleva, uskoisin, että hänen neuvonantajansa ja lähipiirinsä suosittelisivat väistymistä hallitsijan paikalta.

Julkisuudessa on nähty fyysisesti haurastuva kuningatar, mutta esimerkiksi hänen henkinen terveydentilansa on lehdistöltä pitkälti piilossa. Huhtaniemen mukaan kuningattaren terveystiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä pidäkään puida julkisuudessa.

– Jos hän alkaisi kärsimään muistiongelmista tai olemaan poissaoleva, uskoisin, että hänen neuvonantajansa ja lähipiirinsä suosittelisivat väistymistä hallitsijan paikalta.

Salolainen myös muistuttaa, että kuningattaren kykyä toimia tehtävässään arvioivat lääkärit ja hänen lähipiirinsä, eikä julkisuuteen ole koskaan annettu tietoja, että kuningattaren ymmärryksessä olisi jotain vikaa.

– Tähän ei liity mielestäni mitään mystiikkaa. Kruunusta luopuminen voisi tietysti tapahtua terveydellisistä syistä, eikä kukaan varmasti ihmettelisi, jos kuningatar vaikkapa huomenna ilmoittaisi, ettei hän enää pysty hoitamaan tehtäviään, Salolainen tiivistää.

Elisabetin terveydentila on herättänyt viime aikoina paljon kysymyksiä.

Kuningattaren on viime aikoina ollut vaikeampaa liikkua. Edustaessaan Elisabet on usein ottanut vain muutamia askelia kävelykepin tuella, ja hän on tietojen mukaan toistuvasti kieltäytynyt pyörätuolin käyttämisestä julkisesti. Elisabet on myös itse todennut, että liikkuminen on hänelle välillä vaikeaa.

Pekka Huhtaniemi nostaa esimerkiksi Yhdysvaltain entisen presidentin Franklin D. Rooseveltin (1882–1945).

– Roosevelt hallitsi Yhdysvaltoja koko toisen maailmansodan ajan pyörätuolista käsin, vaikka hän ei halunnutkaan näyttää sitä kansalle. Se, etteivät jalat kanna, ei välttämättä ole vielä syy kruunusta luopumiselle.

Jos kuningatar kuitenkin luopuisi kruunusta, prinssi Charlesista, 73, tulisi Britannian kuningas. Myöskään se ei ole välttämättä helppo tie varsinkaan prinssille.

– Kuninkaaksi kruunaaminen olisi Charlesille tietyllä tavalla haasteellinen tilanne, koska hänen äitinsä on ollut niin tavattoman suosittu. Charles on päässyt vasta viime aikoina osoittamaan kykyjään tulevana hallitsijana, Huhtaniemi pohtii.

Jos Elisabet luopuisi kruunusta, perimysjärjestyksessä olisi seuraavana hänen poikansa prinssi Charles. Kuvassa myös prinssi William lastensa prinssi Georgen ja prinsessa Charlotten kanssa.

Kuningattaresta tulisi tällöin kuningataräiti, kuten hänen oma äitinsä oli 50 vuoden ajan kuningas Yrjö VI:n kuoltua.

Huhtaniemi ei kuitenkaan näe, etteikö prinssi Charles selviytyisi hyvin kuninkaana, mutta hän ei todennäköisesti ainakaan alkuvaiheessa olisi vastaavanlainen koko kansaa yhdistävä symbolinen hahmo kuin Elisabet.

– Se asema vaatii tekoja ja onnistunutta hallitsijavallan käyttöä lähivuosina, kun Charles on hallitsijana. Toisaalta en tiedä, voiko kukaan saada yhtä vahvaa ja yhdistävää asemaa kuin kuningatar Elisabet on saanut. Se voi olla todennäköisempää tulevien sukupolvien, kuten prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kohdalla myöhemmin.

