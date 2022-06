Kuningatar Elisabet kuvattuna lomakodissaan Sandringhamin kartanossa. Pöydällä on kuva hänen isästään, kuningas Yrjö VI:stä.

Tällaisia ovat kuningatar Elisabetin häkellyttävät kodit – hallitsijan ”kesämökin” yllä on salaisuuksien verho

Kesäloma Skotlannissa, joulu Norfolkissa. Kuudessa kodissa asuvalla kuningatar Elisabetilla on varaa valita, missä hän aikaansa viettää.

Palatseja, historiallisia linnoja ja piilopirttejä. Kuningatar Elisabetin, 96, kodit ovat eräitä Britannian suosituimpia nähtävyyksiä, tarjoavathan ne pienen kurkistuksen siihen, miten kuninkaalliset elävät.

Kuningattarella on kuusi kotia, joissa hän viettää vaihtelevasti aikaa. Monarkin virallinen koti on Buckinghamin palatsi, mutta koronapandemian alettua Elisabet eristäytyi Windsorin linnaan, joka sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päästä Lontoosta.

Kuningatar Elisabet asuu suurimman osan ajastaan Windsorin linnassa, mutta hän viettää aikaa etenkin kesäisin ja joulun aikaan myös muissa kodeissaan.

Rakas piilopaikka Balmoralin linna

Kuningattarelle rakkain kodeista on Skotlannin Aberdeenshiressä sijaitseva Balmoralin linna, jossa hän on lomaillut joka kesä lapsesta lähtien.

– Siellä hän tuntee olevansa täydellisen vapaa, kuningattaren entinen lastenhoitaja Marion Crawford on sanonut.

Kuningatar Elisabet on perinteisesti matkustanut Balmoraliin heinäkuun lopulla ja lomaillut siellä lokakuuhun saakka. Viime kesänä Elisabet oli ensimmäistä kertaa Balmoralissa ilman puolisoaan prinssi Philipiä, joka menehtyi huhtikuussa 2021.

Kuninkaallinen perhe kuvattuna 1972: prinssi Philip (vas.), kuningatar Elisabet, prinssi Andrew ja prinssi Edward, prinsessa Anne ja prinssi Charles.

Kesäpaikkaa verhoaa salaperäisyys, sillä linna on kuninkaallisen perheen yksityisomistuksessa ja suurimmaksi osaksi suljettuna yleisöltä. Lähes kaikki linnan huoneet ovat pysyneet visusti salassa uteliailta katseilta, eikä niistä ole julkaistu valokuvia.

Linnalla on pitkä historia. Jo Skotlannin kuninkaalla Robert II:lla oli metsästysmaja alueella. Tiettävästi ensimmäinen asuintalo rakennettiin tilalle 1300-luvun lopussa. Britannian kuninkaallisille rakennus ja linnan 26 000 hehtaarin tilukset päätyivät 1800-luvulla.

Kuningatar Viktorian puoliso prinssi Albert osti kiinteistön vuonna 1852 lahjaksi vaimolleen, joka rakasti Skotlannin maaseutua. Taloa pidettiin kuitenkin liian pienenä, joten hallitsijapari rakensi linnan kasvavalle perheelleen. Kun linna valmistui, vanhat rakennukset purettiin.

Myös kuningatar Elisabet perheineen on remontoinut linnaa. Prinssi Philip viihtyi puutarhatöissä, ja hän rakennutti linnaan oman kasvihuoneen, puutarhan ja ulkokeittiön.

– Se on maailman rauhallisin paikka. Uskon, että isoäiti on kaikista onnellisin siellä. Luulen että hän todella, todella rakastaa Skotlannin ylämaita, kuningattaren lapsenlapsi prinsessa Eugenie kuvaili vuonna 2016.

Balmoral edustaa Skotlannin baronial-arkkitehtuuria, ja linna on suunniteltu muistuttamaan tavallista viktoriaanista maalaistaloa. Kuningattaren ”kesämökki” onkin sisustukseltaan kotoisampi kuin hänen muut viralliset residenssinsä.

Sisustuksessa on suosittu puuta, kukkakuvioita, vihreän sävyjä ja skottiruutua.

Skotlannin ylämailla sijaitseva Balmoralin linna on kuningatar Elisabetin rakas piilopaikka, jossa kuninkaallinen perhe on nauttinut kesästä jo vuosikymmenten ajan.

Balmoralin sisustus ei ole muuttunut juuri ollenkaan vuosikymmenten aikana. Muutamia moderneja mukavuuksia huoneisiin on tuotu, kuten patteri ja taulutelevisio. Kuvassa Elisabet Kanadan entisen kenraalikuvernöörin Julie Payetten kanssa.

Elisabet kuvattuna 2017 sir Peter Cosgroven ja lady Cosgroven kanssa Balmoralin salongissa.

Balmoralin kuvatuin huone on salonki, jossa kuningatar ottaa vastaan vieraita. Huone on kuin aikamatka menneille vuosikymmenille. Kotoisaa oleskelutilaa koristavat maalaukset, kuningatar Viktorialle kuuluneet koriste-esineet ja kuningattaren henkilökohtaiset tavarat.

ITV-kanava julkaisi vuonna 2016 The Queen at 90 -dokumentin, jossa nähtiin videomateriaalia kuningattaren ja ex-pääministeri David Cameronin tapaamisesta Balmoralissa.

Tuolloin huomio keskittyi salongin sympaattisiin yksityiskohtiin, kuten pieneen corgi-pehmoleluun ja somassa rivissä olleisiin koiranpeteihin.

Suojainen linna mahdollistaa yksityisen lomailun. Kuningatar nauttii ulkoilusta linnan mailla ja hän viettää piilopirtissä aikaa lastenlastensa ja lastenlastenlastensa kanssa.

Hovin entinen turvallisuuspäällikkö Richard Griffin on muistellut kuningattaren ja matkailijoiden hilpeää kohtaamista vuosien takaa. Turistit eivät olleet tunnistaneet kävelyllä ollutta Elisabetia ja he olivat tiedustelleet, asuuko hän linnan lähellä.

Matkailijat olivat halunneet myös tietää, onko huiviin ja tweed-takkiin pukeutunut rouva kenties koskaan tavannut kuningatarta.

– En ole tavannut, mutta tämä poliisi tässä on, kuningatar oli vastannut ja osoittanut mukanaan ollutta turvamiestä.

Prinssi Philipin kosi Elisabetia Balmoralissa vuonna 1946. Pari vietti myös osan häälomastaan Balmoralin linnan mailla sijaitsevassa Birkhallissa.

Kuninkaalliset viettävät linnassa tavallista arkea – niin tavallista kuin se ylipäätänsä kuninkaallisina on mahdollista.

Balmoralin henkilökunta ei tarjoile perheelle vaan nämä haluavat hoitaa kattauksen itse. Epämuodollisuus jatkuu ruoanlaitossa, sillä Philipin tiedetään olleen innokas grillaaja. Astioiden tiskaaminen oli Elisabetin vastuulla.

– Kuningatar kysyy, oletko lopettanut, ja pinoaa sitten lautaset ja menee tiskaamaan, ex-pääministeri Tony Blair on kertonut.

Linnan entinen kokki Darren McGrady on huomauttanut, että kuninkaallisten yllätysvierailut keittiössä ja heidän osallistumisensa ruoanlaittoon ajoivat henkilökunnan usein hermoromahduksen partaalle.

McGradyn mukaan kuninkaalliset päättivät päivän aterioista aina viime tingassa, joten keittiön työntekijät olivat jatkuvasti varpaisillaan. Prinssi Philip saattoi yhtäkkiä ilmoittaa poikansa prinssi Edwardin haluavan valmistaa tuulihattuja, prinsessa Anne puolestaan saattoi keksiä tahtovansa juustokakkua illalliseksi.

– Kymmenen viikkoa Balmoralissa oli stressaavampaa kuin juhlaillallisen valmistaminen valtiovierailulla, McGrady on parahtanut.

Prinssi Philipin grillimestarin elkeet tallentuivat vuonna 1969 esitettyyn BBC:n kohudokumenttiin. Kansalaiset häkeltyivät, kun perheen elämästä näytettiin dokumentti, jossa Balmoralissa lomailevat kruunupäät kärvensivät makkaraa kuin tuiki tavallinen brittiperhe.

Ohjelman arvioitiin antavan Elisabetista liian tavanomaisen kuvan ja vahingoittavan näin monarkiaa. Kuningatar pyysi BBC:ltä, ettei dokumenttia enää koskaan esitettäisi.

Virallinen asunto Buckinghamin palatsi

Lontoon sydämessä sijaitsevasta Buckinghamin palatsista tuli Elisabetin virallinen koti, kun hänen isänsä Yrjö VI menehtyi ja 25-vuotias Elisabet kruunattiin kuningattareksi.

Buckinghamin palatsi on ollut hallitsijan virallinen asunto vuodesta 1837, jolloin kuningatar Viktoria nousi valtaan.

Viktorian aikana rakennettiin muun muassa palatsin julkisivu ja parveke, jolta kuninkaallinen perhe tervehtii yleisöä juhlatilaisuuksissa. Kuuluisia ovat myös palatsin takana oleva valtava puutarha ja hallitsijan työhuone, joka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa.

Buckinghamin palatsia on moitittu pimeäksi ja epäkäytännölliseksi. Esimerkiksi kuningatar Viktorian puoliso prinssi Albert inhosi nuhruisena pitämäänsä palatsia ja julisti aikoinaan asunnon ”häpäisevän hallitsijan ja kansakunnan”.

Buckinghamin palatsin juhlasalia käytetään kuningattaren emännöimiin valtioillallisiin.

Kuningatar saapuu palatsin valkoiseen saliin peilin ja lipaston taakse kätketyn salaoven kautta.

Buckinghamin mahtavan ulkokuoren taakse kätkeytyy monia ongelmia. Palatsissa on peräti 775 huonetta, mutta kodikkaaksi sitä ei voi kutsua. Palatsia on kuvailtu epäkäytännölliseksi ja pimeäksi, ja se on remontin tarpeessa. Rakennusta onkin remontoitu laajasti vuosikymmenten ajan, mutta brittilehtien mukaan katto vuotaa rankkasateiden aikana.

Kuningatar Elisabet kuvattuna Buckinghamin palatsin puutarhajuhlissa toukokuussa 2018.

On huhuttu, että hallitsijan virallisesta kodista Buckinghamin palatsista lähtisi useampia maanalaisia tunneleita eri puolille Lontoota.

Palatsi ei ole kuningatar Elisabetin suosikki, joskin kuningattaren omia asuintiloja on kuvailtu hyvin kodikkaiksi. Palatsiin on 1930-luvulla rakennettu myös uima-allas, jossa nykyään polskuttelevat toisinaan prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapset.

– Buckinghamin palatsi on pääkonttori. Se on valtava, persoonaton, eikä yhtään mukava. Elisabet ei ole koskaan tuntenut sitä kodikseen, kuninkaallisasiantuntija Penny Junor on kertonut.

”Oikea koti” Windsorin linna

Kuningattaren ”oikeana kotina” pidetäänkin Berkshiressä, Lontoosta noin 32 kilometrin päässä sijaitsevaa Windsorin linnaa. Linna oli aiemmin kuningatar Elisabetin viikonloppukoti, jonne hän vetäytyi vapaapäivinään. Siitä on kuitenkin tullut nyt hallitsijan pääasiallinen koti, eikä Elisabetin uskota enää palaavan Buckinghamin palatsiin.

Windsorin linna toimi myös kuninkaallisen perheen turvapaikkana toisen maailmansodan aikaan. Elisabet ja hänen pikkusiskonsa Margaret lähetettiin turvaan Windsoriin Lontoon pommituksilta.

Kuningattaren sanotaan haluavan viettää viimeiset vuotensa Windsorissa, jossa hän vietti myös viimeiset yhteiset hetket rakkaan puolisonsa prinssi Philipin kanssa. Prinssi on haudattu linnassa sijaitsevaan Pyhän Yrjön kappeliin, joka on myös Elisabetin vanhempien ja hänen siskonsa Margaretin viimeinen leposija.

– Kuningatar rakastaa Windsoria. Hänellä on sieltä monia muistoja Philipistä. Hänen hevosensa ovat siellä ja perhe asuu lähellä, kuninkaallisasiantuntija Hugo Vickers perustelee The Timesille.

Kuningatar Elisabet on intohimoinen hevosharrastaja ja vielä pari vuotta sitten hänet nähtiin ratsastamassa Windsorin linnan mailla. Hallitsijan kerrotaan joutuneen luopumaan harrastuksesta terveyssyistä.

Vuonna 1992 Windsorin linnassa tapahtui tulipalo, joka tuhosi yli sata huonetta ja aiheutti kymmenien miljoonien vahingot. Kuningattaren kultapojaksi kutsuttu prinssi Andrew osallistui pelastustöihin.

Keski-ajalla rakennettu Windsorin linna on maailman suurin asuttu linna ja siinä on yli tuhat huonetta, joista vain pieni osa on kuninkaallisen perheen käytössä. Hallitsijat ovat käyttäneet linnaa vaihtelevasti lomakotina tai metsästysreissujen tukikohtana.

Windsorilla on aina ollut erityinen paikka Elisabetin sydämessä, sillä hän vietti linnan mailla sijaitsevassa Royal Lodgessa suuren osan lapsuudestaan. Nyt Royal Lodgessa asustelee kuningattaren lempilapseksi kutsuttu prinssi Andrew yhdessä ex-vaimonsa herttuatar Sarah Fergusonin kanssa.

Joulukoti Sandringhamin kartano

Sandringhamin kartano on ollut kuninkaallisen perheen omistuksessa vuodesta 1862, jolloin kuningatar Viktoria osti talon pojalleen Edvard VII:lle.

Norfolkin idyllisissä maalaismaisemissa sijaitseva Sandringham herää henkiin etenkin joulun aikaan, jolloin kuningatar Elisabet perheineen matkustaa maalle joulunviettoon.

Kuningatar poistuu Sandringhamista yleensä helmikuun alussa, isänsä kuolinpäivänä 6. helmikuuta.

Sandringhamin kartano työllistää yli 200 ihmistä viljelijöistä tilanhoitajiin ja puutarhureihin.

Metsästys kuuluu olennaisena osana kuninkaallisten joulunviettoon Sandringhamissa. Kuningattaren tiedetään olevan erityisen kiinnostunut lintukoirien kouluttamisesta.

Sandringhamissa kuninkaalliset elävät normaalia vapaampaa arkea. Joulunvietto maalaistalossa sujuu leppoisasti hyvän ruoan ja juoman parissa. Myös erilaiset pelit ja leikit kuuluvat olennaisesti jouluun siellä.

– Kuningatar on taitava miimikko ja teki mahtavan Margaret Thatcher -imitaation vuosia sitten, kuninkaallisasiantuntija Richard Kay on kertonut.

Elisabet viettää maalaisidyllissä aikaa etenkin linnan hevostallien ja metsästysmaiden läheisyydessä Wood Farmilla, joka oli Philipin lempipaikka. Mökin seinien sanotaan olevan täynnä prinssin tekemiä maalauksia.

Elisabet Sandringhamin juhlasalissa helmikuussa 2022.

Virallinen koti Skotlannissa Holyroodin palatsi

Edinburghissa sijaitseva historiallinen Holyroodin palatsi on ollut hallitsijan virallinen asunto Skotlannissa 1500-luvulta lähtien.

Palatsissa on 289 huonetta. Kuninkaallisen perheen asuintilat ovat palatsin toisessa kerroksessa.

Elisabet majailee Holyroodissa noin viikon ajan kesä–heinäkuun vaihteessa. Kuningattaren vierailu on tärkeä tapahtuma Skotlannissa, ja Elisabet emännöi palatsissa muun muassa perinteisiä puutarhajuhlia.

Kuningatar Elisabet vierailee Holyroodin palatsissa kerran vuodessa.

Vuonna 2010 kuningatar keskeytti kesälomansa Balmoralissa tavatakseen paavi Benedictus XVI:n Holyroodin palatsissa.

Palatsi muistetaankin nykyistä asukastaan paremmin Skotlannin kovaonnisen kuningattaren Maria Stuartin kotina. Ikimuistoinen on myös palatsissa tapahtunut veriteko. Maria Stuartin puoliso lordi Darnley murhasi kuningattaren sihteerin David Rizzion mustasukkaisuuden puuskassa vuonna 1566. Verijäljet ovat yhä nähtävissä palatsin lattiassa.

Maalaistalo Irlannissa Hillsborough’n linna

Hallitsijan virallinen koti Pohjois-Irlannissa on 1770-luvulla rakennettu Hillsborough’n linna, joka on nimestään huolimatta maalaistalo eikä varsinainen linna.

Hillin aatelisperhe myi linnan monarkialle vuonna 1925. Hillsborough on kuningatar Elisabetin kodeista kenties kaikkein tuntemattomin, eikä kuningatar ole vieraillut linnassa kuuteen vuoteen. Talo onkin pääasiassa Pohjois-Irlannin asioista vastaavan ministerin virka-asunto.

Hillsborough’n linna ei ole kovinkaan ahkerassa käytössä. Kuningatar on vieraillut siellä edellisen kerran kuusi vuotta sitten.

Perinteen mukaan jokainen vierailija, myös kuningatar Elisabet, joutuu kirjoittamaan nimensä linnan vieraskirjaan.

Lähteet: IS arkisto, Independent, Times, W Magazine, Vanity Fair