Prinsessa Madeleine 40 vuotta – Ruotsin hovi julkaisi tuoreen kuvan

Hovin mukaan prinsessa juhlii syntymäpäiväänsä yksityisesti perheensä kanssa.

Ruotsin prinsessa Madeleine viettää perjantaina 10. kesäkuuta 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Ruotsin hovi julkaisi aamupäivällä kuvan Madeleinesta onnittelujen kera.

– Prinsessa juhlii syntymäpäiväänsä yksityisesti perheensä kanssa, hovi kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Prinsessa Madeleine ja Chris O’Neil asuvat lastensa kanssa Floridassa Yhdysvalloissa, missä hän myös viettää merkkipäiväänsä.

Ruotsalaismedian mukaan Madeleine viettää syntymäpäiväänsä nykyisessä kotimaassaan Yhdysvalloissa. Madeleinen on tarkoitus matkustaa perheensä kanssa Ruotsiin kesäkuun lopussa, jolloin hänen syntymäpäiviään juhlistetaan hovissa.

Hän on asunut ulkomailla vuodesta 2010 lähtien. Hän lähti alun perin New Yorkiin, kun hänen kihlauksensa lakimies Jonas Bergströmin kanssa purkaantui uskottomuuden vuoksi.

Pian hän tapasi liikemies Chris O’Neilin, jonka kanssa he menivät naimisiin Tukholmassa vuonna 2013. Heillä on kolme lasta: Leonore (s. 2014), Nicolas (s. 2015) ja Adrienne (s. 2018).

Madeleine on Ruotsin kuningasparin lapsista nuorin.

Vuonna 2018 perhe muutti Floridan Pinecrestiin, jossa he asuvat tälläkin hetkellä. Sitä ennen he asuivat Lontoossa. Heidän kotiinsa on muun muassa murtauduttu, ja poliisille on tullut perheen kodista yhteensä yli sata hälytystä.

Kohuissa rypenyt ja bileprinsessan mainetta niittänyt Madeleine on kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian nuorin lapsi. Prinsessan villi elämäntyyli aiheutti kuninkaalle useampaan otteeseen harmaita hiuksia, ja 2000-luvun alussa kuningatar määräsi paparazzien suosikiksi nousseen tyttärensä takaisin kotiin Lontoosta, missä Madeleine opiskeli.

Lue lisää: Kohuissa rypenyt prinsessa Madeleine aiheutti vuosien ajan kuninkaalle harmaita hiuksia – sitten hän otti hatkat Ruotsista ja aloitti kokonaan uuden elämän

– Totuus on varmaankin se, että prinsessa oli saanut tarpeekseen juhlimisesta ja se, että kuningaspari halusi hänet kotiin ennen kuin jotain pahempaa tapahtuu, kuninkaallistoimittaja Catarina Hurtig analysoi Uppdrag: Prinsessa -kirjassa vuonna 2006.

Madeleine on asunut ulkomailla jo yli 10 vuotta, mutta vierailee säännöllisesti Ruotsissa.

Madeleine aiheutti kohua juhlimisensa lisäksi muun muassa suhteellaan rettelöitsijän maineessa olleen Erik Granathin kanssa. Pariskunta tallentui paparazzikuviin Lontoossa, kun Granath käveli käsi Madeleinen kaulan ympärillä ja puristi tätä samalla rennosti rinnasta.

Samaa yläluokkaista koulua prinssi Carl Philipin kanssa käyneellä parikymppisellä Granathilla oli jo taustalla huume- ja pahoinpitelytuomio.

– Prinsessa otti suuren riskin tuolla suhteella. Jos hän tyrii yksityiselämänsä viettämällä aikaa tuomittujen rikollisten kanssa, varjo lankeaa myös perheen ylle, Hurtig kirjoitti.