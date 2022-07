Kuningas Edvard VII hallitsi Britanniaa vuosina 1901–1910. Edvard muistetaan kuitenkin ennen kaikkea oman seksituolin kehittäjänä – ja lempinimestään ”Dirty Bertie”.

”Dirty Bertie”, ”Edvard Hyväilijä” ja ”Playboy Prinssi”.

Näillä varsin kuvailevilla lempinimillä tunnetaan Britannian ja Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningas sekä Intian keisari Edvard VII (1841–1910).

Edvard oli kuningatar Viktorian (1819–1901) toinen lapsi, mutta ensimmäinen poika, joten hän hallitsi Britanniassa vuosina 1901–1910 kuningattaren kuoltua.

Edvardia ei kuitenkaan usein muisteta varsinaisesti hänen kuninkuudestaan, vaan asioista, jotka olivat viktoriaanisena, tiukan siveellisyyden aikakautena tabuja.

Kuningas Edvard oli koko elämänsä ajan suuri naistenmies ja rakasti seksiä.

Kuningas Edvard VII nautti seksistä, naisista ja ylhäisestä asemastaan.

Suurin osa historioitsijoista on yhtä mieltä siitä, että Edvardilla oli ainakin 50 rakastajatarta. Naisjoukkoon kuului muun muassa tulevan Britannian pääministeri Winston Churchillin äiti, Jennie Churchill, muiden seurapiiri- ja hovinaisten, prostituoitujen sekä tietenkin oman vaimonsa lisäksi.

Kuningas teetti Pariisin lempibordelliinsa myös oman ”rakkaustuolinsa”, jonka avulla hän vanhempana ja hieman lihavampanakin pystyi harrastamaan seksiä ei yhden, vaan esimerkiksi kahden naisen kanssa samanaikaisesti.

Edvardin käytös suututti kuningatar Viktoriaa niin paljon, että hänen kerrotaan suorastaan vihanneen poikaansa ja todenneen, ettei Edvard voisi koskaan nousta valtaan. Kuningatar kertoman mukaan jopa yritti muuttaa perimysjärjestystä siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kuningatar Viktorian kerrotaan suorastaan vihanneensa kruununprinssi Edvardia.

Kuningatar Viktoria rajasi poikansa kuninkaalliset tehtävät minimiin, ja ”Dirty Bertie” -lempinimeä kantanut kruununprinssi ei saanut äitinsä hallitessa pitää edes julkista puhetta.

Näin ollen nuorella Edvardilla oli käytössään paljon aikaa, rahaa ja vaikutusvaltaa. Hän päätti käyttää nämä hyveensä naisiin.

ALBERT Edvard syntyi 9. marraskuuta vuonna 1841 Buckinghamin palatsissa Britanniassa kuningatar Viktorian ja prinssi Albertin toiseksi lapseksi. Prinssin saatua saman nimen kuin isällään, häntä kutsuttiin perheen ja ystävien kesken ”Bertieksi”.

Vanhemmat halusivat, että Edvardin koulutustaso vastaisi hänen ylhäistä asemaansa. Edvard aloittikin 7-vuotiaana isänsä suunnitteleman rankan koulun, mutta tiukka kuri väsytti Edvardia ja hän purki väsymystään kapinointiin.

19-vuotiaana Edvard valmistui Oxfordin kristillisestä koulusta ja siirtyi vuonna 1861 Trinity Collegeen Cambridgeen. Todellisuudessa prinssi haaveili urasta armeijassa, mutta häntä odotti kuninkaan kruunu, eivätkä haaveet näin ollen toteutuneet.

Vuonna 1861 prinssi tapasi Saksassa myös tulevan vaimonsa, Tanskan prinsessa Alexandran, josta tuli myöhemmin Britannian kuningatar.

Tanskan prinsessa Alexandrasta tuli Britannian kuningatar. Alexandran kerrotaan tienneen puolisonsa suhteista muihin naisiin.

Vuonna 1862 prinssi Edvard kosi Alexandraa ja pari vihittiin seuraavana vuonna. He saivat kuusi lasta, joista viisi selvisi aikuisuuteen saakka: prinssi Albert Victor, prinssi Yrjö (myöhemmin kuningas Yrjö V), prinsessa Louise, prinsessa Victoria ja prinsessa Maud. Kuudes lapsi, prinssi Alexander, eli vain päivän vuonna 1871. Myös perheen vanhin lapsi, prinssi Albert Victor menehtyi vain 28-vuotiaana vuonna 1892.

Kuningas Edvardin ja kuningatar Alexandran avioliitto ei kertoman mukaan ollut koskaan onnellinen.

Molemmat tiesivät, että liitto solmittiin vain kahden hallitsijasuvun yhdistämiseksi. Kuningas Edvard ei koskaan ollutkaan yhden naisen mies, ja myös kuningatar Alexandra tiesi aviomiehensä muista suhteista.

Ensimmäisen syrjähyppynsä Edvard teki, kun tuleva aviopari oli vasta kihloissa. Hän heilasteli näyttelijätär Nellie Cliftonin kanssa.

Isä Albert järkyttyi skandaalisuhteesta niin, että hän meni henkilökohtaisesti nuhtelemaan poikaansa. Albert sairastui pian kohun jälkeen ja menehtyi lavantautiin vuonna 1861. Kuningatar Viktorian kerrotaan masentuneen syvästi puolisonsa kuolemasta, ja hän syytti poikaansa Albertin menehtymisestä loppuun saakka.

Kuningas Edvard ei suinkaan lopettanut ensimmäiseen syrjähyppyyn.

Hänellä oli varsinkin ennen kruunaamistaan runsaasti rakastajia, erityisesti pariisilaisten kurtisaanien eli hovinaisten keskuudessa. Nykyään kurtisaanit määritellään usein yläluokan prostituoiduiksi.

Edvardilla oli suhde muun muassa pariisilaiseen oopperatähteen ja kurtisaaniin Hortense Schneideriin (1833–1920).

Hortense Schneiderilla oli Edvardin lisäksi runsaasti rakastajia Euroopan suurmiehissä 1800-luvulla.

Hortensella oli runsaasti Euroopan suurmiehiin kuuluvia rakastajia.

Schneiderin kerrotaan olleen suhteessa muun muassa Ranskan hallitsija Napoleon III:een (1808–1873), joka oli kuuluisan Napoleon I:n veljenpoika. Mieslistaan kuuluivat myös Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III (1845–1894), Portugalin kuningas Ludvig I (1838–1889), Itävallan keisari sekä Böömin ja Unkarin kuningas Frans Joosef I (1830–1916).

Kuninkaallinen Edvard ei siis ollut Schneiderille poikkeus. Hortense saikin kertoman mukaan lempinimekseen ranskalaisittain ”Le Passage des Princes”, mikä tarkoittaa suomennettuna ”prinssien käytävää”.

Brittiläinen hovineiti Cora Pearl oli kuningas Edvardin rakastajatar Edvardin ollessa vielä prinssi.

Toinen Edvardin hovineitorakas oli brittiläinen Cora Pearl (1836–1886). Pearlin muihin rakastajiin kuuluivat Napoleon III:n velipuoli Charles duc Monry, sekä Napoleon III:n serkku, Joseph Charles Paul Bonaparte.

Todennäköisesti villein Edvardin rakastajista oli kuitenkin italialainen Giulia Barucci (1837–1870), joka kertoman mukaan kutsui itseään ”Pariisin ykkösprostituoiduksi”.

Barucci teki tarinoiden mukaan heti vaikutuksen riettaaseen Edvardiin.

Giulia Barucci ei tarinoiden mukaan häpeillyt tavatessaan kruununprinssi Edvardin ensimmäistä kertaa.

Baruccin tavatessa tulevan kuninkaan ensimmäistä kertaa hän avasi mekkonsa ja antoi sen pudota lattialle. Barucci oli tällöin kruununprinssin edessä täysin alasti. Kun Baruccia kritisoitiin toiminnastaan, hän oli kertoman mukaan tokaissut kipakasti takaisin.

– Mitä! Ettekö sanoneet, että minun täytyy käyttäytyä hyvin kuninkaallisen prinssin edessä? Annoin hänelle parastani, ja vieläpä ilmaiseksi.

Suhde- ja seksiseikkailut aiheuttivat skandaaleja, avioeroja ja jopa itsemurhia, mutta kuningas Edvard jatkoi villiä elämäänsä huoletta. Edvardilla oli hovineitien lisäksi myös runsaasti seurapiirirakastajia, jotka eivät olleet prostituoituja.

Tunnetuin seurapiirirakkaista lienee Jennie Churchill (1854–1921), joka oli 1900-luvun merkittävän brittipääministerin Winston Churchillin (1874–1965) äiti. Britanniassa asuva amerikkalainen perijätär oli yksi maan seurapiirien kuuluisimmista ja halutuimmista naisista.

Jennie Churchillin ja Edvardin seksisuhde kesti noin vuodet 1875–1878. Suhde perustui nimenomaan seksiin, sillä kertoman mukaan Jennie Churchill ei halunnut antaa itsensä rakastua kehenkään. Jenniellä ja Edvardilla oli kuitenkin toisilleen jopa hellittelynimet: Edvard oli Jennielle ”Tum Tum” ja Jennie Edvardille ”Ma Chérie” eli suomeksi ”kultaseni”.

Toinen Edvardin seurapiirirakastajatar oli näyttelijätär Lillie Langtry (1853–1929). Heidän intohimoinen, kaksi vuotta kestänyt suhde alkoi juhlaillallisilta 1877.

Lillie Langtry oli tahollaan naimisissa, mutta hän heilasteli mitä ilmeisemmin monien miesten kanssa. Langtryn ja Edvardin suhde päättyi, kun Langtry tuli raskaaksi toiselle miehelle.

Prinssi päätti etäännyttää itsensä näyttelijättärestä, sillä hän ei halunnut joutua osalliseksi Langtryn ja tämän puolison sotkuisessa avioerossa. Edvard kuitenkin auttoi Langtrya pitämään työnsä näyttelijättärenä skandaalista huolimatta.

KUNINKAALLA oli myös pidempiaikaisia rakastajattaria, kuten kreivitär nimeltä Daisy Greville (1861–1938), jonka kanssa Edvardilla oli jännittäväksi kuvailtu suhde yli kymmenen vuoden ajan vuosina 1886–1898.

Kreivitär Daisy Greville sai lempinimen ”Babbling Brooke” eli ”höpöttelevä Brooke”, sillä hän paljasteli usein yksityiskohtia suhteestaan kuninkaalliseen Edvardiin.

Greville sai lempinimen ”Babbling Brooke” eli suomeksi ”höpöttelevä Brooke”, sillä kreivitär puhui ja paljasteli usein yksityiskohtia suhteestaan kuninkaallismieheen. Greville oli myös omalta taholtaan naimisissa Brooken lordin Francis Grevillen kanssa.

Todennäköisesti merkittävin suhde kuninkaalla oli Alice Keppeliin (1868–1947).

Hän myös jäi kuninkaan viimeiseksi rakastajattareksi. Kuningatar Alexandra päästi Keppelin jopa vierailemaan kuninkaan kuolinvuoteella, mutta silloin Edvard ei enää kertoman mukaan tunnistanut rakastajatartaan.

Saatuaan Keppeliltä seksiä Edvard piti huolta naisen taloudellisesta tilanteesta. Hän antoi Keppelille jopa osuuden kumiyhtiöstä, jonka arvo oli tuolloin 50 000 puntaa. Nykyrahassa summa vastaisi noin 7,4 miljoonaa euroa.

Alice Keppel oli kuningas Edvardin todennäköisesti merkittävin rakastajatar.

Edvardin kerrotaan pitäneen Keppelistä enemmän kuin kreivitär Grevillestä, sillä Keppelistä oli hyötyä kuninkaalle myös työasioissa. Kun Edvardista tuli kuningas, Keppelillä oli oma roolinsa brittihovissa ja ministeriössä kuninkaan avustuksella.

Myös Keppel oli itse naimisissa. Hänen miehensä kerrotaan kuitenkin todenneen, että hän ei välitä vaimonsa tekemisistä, kunhan Keppel palaa aina takaisin tämän luokse.

Keppelin jälkeläisissä on myös mielenkiintoinen yksityiskohta. Keppel on nimittäin Camilla Parker-Bowlesin eli Britannian herttuatar Camillan isoisoäiti. Herttuatar Camilla on myös tunnettu siitä, että hän oli prinssi Charlesin rakastajatar, kun prinssi oli vielä naimisissa prinsessa Dianan kanssa.

Prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin suhdetta varjosti Charlesin suhde nykyiseen herttuatar Camillaan.

Herttuatar Camilla on sukua kuningas Edvard VII:n rakastajattarelle, Alice Keppelille.

Edvard viihtyi paljon myös bordelleissa.

Hän puhui sujuvaa ranskaa ja saksaa ja vieraili maissa usein. Vaikka Edvardin vierailu manner-Euroopassa paransi diplomaattisia suhteita, matkojen tarkoitus ei suinkaan aina ollut poliittinen.

Edvard rakasti erityisesti Pariisissa sijainnutta yläluokan bordellia Le Chabanais’ia.

Kertoman mukaan Edvardilla oli bordellissa oma yksityishuone, jossa hänellä oli sfinksin mallinen kultainen kylpyamme, ja hänen itse tilaamansa seksituoli ”love chair” eli ”rakkaustuoli”.

Vuosien saatossa kuningas oli pulskistunut ja liikkuminen oli vaivalloista, joten Edvard tilasi kuuluisalta ranskalaiselta huonekaluvalmistaja Louis Soubierialta erityisen tuolin seksiä varten. Tuoli suunniteltiin niin, että kuningas pystyi harrastamaan seksiä useamman naisen kanssa samaan aikaan ja hän sai samalla tuettua itseään käsinojia vasten.

Huhujen mukaan Edvard usein myös täytti sfinksi-ammeensa samppanjalla, ja nautiskeli ammeesta, kuplajuomasta ja naisista samanaikaisesti.

Vaikka kuningas Edvard muistetaankin riettaasta elämäntyylistään, oli hän silti monien arvioiden mukaan hyvä kuningas. Edvard oli erittäin taitava diplomaatti, ja hän ohjasi brittimonarkiaa modernimmalle aikakaudelle äitinsä kuningatar Viktorian hallitsijakauden jälkeen.

Edvardiaaninen, brittiyläluokan kulta-aika jäi kuitenkin varsin lyhyeksi. Kuningas Edvard sairastui vuonna 1910 koko elämänsä kestäneen runsaan tupakoinnin seurauksena vaikeaan keuhkoputkentulehdukseen ja menehtyi usean sydänkohtauksen seurauksena toukokuussa samana vuonna.

