Harryn ja Meghanin liikkeistä kuningattaren juhlien aikana tihkuu uutta tietoa – livistivät vähin äänin Britanniasta kesken kaiken

Sussexin herttuapari palasi kotiinsa Kalifornian Santa Barbaraan jo sunnuntaina. Pari jätti väliin kuningattaren juhlaviikonlopun loppuhuipennuksen.

Kuningatar Elisabetin näyttävät platinajuhlat huipentuivat eilen sunnuntaina. Monarkin 70-vuotista hallitsijakautta juhlistettiin monin eri tilaisuuksin neljän päivän aikana.

Yhdysvalloissa asuvat prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat viime keskiviikkona Britanniaan, jossa he näyttäytyivät ensimmäistä kertaa hovista lähtönsä jälkeen. Jo etukäteen spekuloitiin, mikä tulee olemaan herttuaparin rooli kuningattaren juhlissa.

Lopulta nelipäiväisen tapahtuman aikana pariskuntaa nähtiin vain vilaukselta ja Daily Mailin mukaan Harry ja Meghan lensivät Britanniasta kotiin vähin äänin.

Tietojen mukaan herttuapari lapsineen lähti sunnuntaina päivällä takaisin Yhdysvaltoihin noin tuntia ennen varsinaista loppuhuipennusta. Sussexin herttuapari oli jo yläilmoissa, kun sunnuntain juhlakulkue huipentui Ed Sheeranin esiintymiseen ja kuningatar astui Buckinghamin palatsin parvekkeelle.

Takavasemmalle poistuneet herttuatar Meghan ja prinssi Harry majoittuivat vierailunsa ajan Frogmore Cottagessa, jonne he saapuivat keskiviikkona.

Sunnuntaina heidän yksityiskoneensa nousi ilmaan Farnboroughin lentokentältä ja laskeutui Kaliforniaan illalla. Brittilehdet ovat julkaisseet parista kuvia, joissa he ovat lähdössä lentokentältä kotiin autolla Santa Barbarassa. Kuvissa näkyy, kun lentokentän henkilökunta purki lastentarvikkeita yksityiskoneesta.

Mirror-lehden mukaan herttuaparin matka kustansi arviolta yli 175 000 euroa, mutta ei ole selvää, kuka reissun maksoi.

Harry ja Meghan astelivat kameroiden eteen ensi kertaa kahteen vuoteen Britanniassa.

Platinajuhlan sunnuntain ohjelmaan kuului juhlakulkue, jossa nähtiin sotilasparaati sekä musiikki- ja karnevaaliesityksiä. Kuningattaren kultaisia kruunajaisvaunuja myös kierrätettiin Buckinghamin palatsin edessä ja sen ikkunoista vilkutteli virtuaalinen, nuori kuningatar Elisabet.

Muiden esitysten lomassa kulkueessa käytiin myös läpi kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden tapahtumia, ja eri vuosikymmenittäin esiteltiin kyseisen ajan musiikkia, muotia, autoja. Tapahtuman päätteeksi Ed Sheeranin esitti Perfect-kappaleensa ja kuninkaalliset ilmestyivät tervehtimään palatsin parvekkeelle.

Sussexin herttuapari osallistui lopulta virallisesti vain yhteen tapahtumaan eli perjantaina järjestettyyn kiitosjumalanpalvelukseen Pyhän Paavalin katedraalissa. Pariskunta osallistui myös edellispäivän Trooping the Colour -paraatiin, mutta he pysyttelivät tuolloin visusti piilossa katseilta eivätkä he saapuneet tervehtimään juhlakansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelle muun kuninkaallisen perheen tavoin.

Sussexi herttuaparin näyttäytymisestä kirkossa on kuhistu.

Kiitosjumalanpalveluksessa sekä kansalaiset että asiantuntijat kiinnittivät välittömästi huomiota siihen, että Sussexin herttuapari oli sijoitettu kirkossa hyvin kauas muun muassa prinssi Williamista ja herttuatar Catherinesta. Daily Mailin mukaan Cambridgen herttuaparin saapuminen Pyhän Paavalin katedraaliin myös ajoitettiin tarkoituksella niin, etteivät he kohtaisi prinssi Harrya ja herttuatar Meghania. Videomateriaalin perusteella William ei huomioinut Harrya lainkaan kirkkoon saapuessaan.

Harryn ja Williamin on huhuttu olleen lähes välirikon partaalla siitä asti, kun Harry ja Meghan jättivät kuninkaallisen elämän taakseen tammikuussa 2020.

Pariskunnan ohjelmaan viikonloppuna kuului myös Lilibetin 1-vuotissyntymäpäivät, joita Daily Mailin mukaan juhlittiin rennosti Frogmore Cottagessa.

Archieta ja Lilibetiä ei nähty julkisuudessa ollenkaan viikonlopun aikana.