Kuningatar Elisabetin poissaolo hänen juhlaviikonloppunsa tapahtumista on herättänyt huolta Britanniassa.

Britannian kuningatar Elisabetin, 96, platinajuhlia on juhlittu torstaista saakka.

Juhlat huipentuivat sunnuntaina 5. kesäkuuta suureen juhlaparaatiin, jossa nähtiin ja kuultiin musiikkia, esityksiä sekä asevoimia. Paraatissa kierrätettiin myös kuningattaren kultaisia kruunajaisvaunuja, joiden ikkunasta vilkutteli virtuaalinen nuori Elisabet.

Kuningatar nousi sunnuntaina vielä kerran Buckinghamin palatsin parvekkeelle tervehtimään juhlakansaa läheisimmän kuninkaallisperheen kanssa.

Kuningatar oli hymyileväinen ja virkeän oloinen ja sai vastaansa suuret hurraukset juhlayleisöltä.

Mukana edustamassa olivat prinssi Charles, prinssi William, herttuatar Catherine, prinssi George ja prinsessa Charlotte, prinssi Louis ja herttuatar Camilla (ei kuvassa).

Sunnuntain juhlaparaatia ja konserttia oli seuraamassa valtava määrä ihmisiä.

Kuningattaren terveydentila on herättänyt huolta, sillä hän on edustanut koko juhlaviikonlopun aikana vain kolmesti.

Kuningatar astui Buckinghamin palatsin parvekkeelle torstaina Trooping the Colour -paraatin jälkeen muun kuningasperheen kanssa, ja samana iltana hän osallistui myös Lontoossa järjestettyyn valojuhlaan.

Sen jälkeen hovi ilmoitti tapahtuma tapahtumalta, ettei kuningatar osallistu juhlallisuuksiin. Kuningatar jätti välistä St. katedraalissa järjestetyn kiitosjumalanpalveluksen, kuningattarelle rakkaat Epsom derby -laukkakisat sekä lauantaina illalla järjestetyn ulkoilmakonsertin ja BBC:n Platinum Party at the Palace -tapahtuman vedoten huonovointisuuteen.

Kuningatar on viime aikoina nähty kävelykepin kanssa, sillä hän on tiukasti kieltäytynyt esimerkiksi pyörätuolin käytöstä. Brittimediat ovat uutisoineet pitkin kevättä, että kuningattaren on ollut vaikeampaa liikkua. Kuningatar sairasti myös aiemmin keväällä koronavirustaudin.