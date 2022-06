Kaksi pelättyä seikkaa ”pilasivat” kuningatar Elisabetin odotetun juhlan – asiantuntija täräytti suorat sanat prinssi Harryn käytöksestä

Juhlaviikonloppunaan poissaolollaan loistanut kuningatar Elisabet palasi hymyilevänä edustamaan sunnuntaina. Juhlallisuuksia varjostivat niin kuningattaren terveysmurheet kuin spekulaatiot prinssi Williamin ja prinssi Harryn välirikosta.

Britanniassa juhlistettiin viime viikolla näyttävästi kuningatar Elisabetin 70-vuotishallitsijakautta. Viikonlopun aikana pitkään hallinnutta monarkkia muistettiin muun muassa konserteilla, paraateilla sekä jumalanpalveluksella. Viikon mittaan paikalla nähtiin odotetusti lähes koko Britannian kuninkaallinen perhe.

Juhlaviikonloppu alkoi torstaina 2. helmikuuta järjestetyllä Trooping the Colour -paraatilla, johon kuningatar osallistui tervehtimällä muun kuninkaallisperheen kanssa juhlakansaa. Hän osallistui myös torstai-iltana pidettyyn valojuhlaan Lontoossa.

Kuningattaren odotettiin osallistuvan myös perjantain ja lauantain hänen kunniakseen järjestettyihin tapahtumiin, mutta torstain jälkeen kuningatarta ei kuitenkaan nähty yhdessäkään tapahtumassa ennen sunnuntaita.

Sunnuntain juhlakulkue huipentui Ed Sheeranin esiintymiseen, ja yleisön suureksi yllätykseksi hymyilevä kuningatar astui jälleen Buckinghamin palatsin parvekkeelle ja sai vastaansa raikuvat hurraukset.

Kuningattaren osallistumattomuus herätti ihmetystä, ja sunnuntaina hymyilevästä ja virkeän näköisestä kuningattaresta huolimatta juhlallisuuksien yllä leijui jatkuvasti synkkä varjo, sillä torstain juhlallisuuksien jälkeen kuningatar Elisabet jätti tapahtuma tapahtumalta juhlatilaisuuksia väliin vedoten huonovointisuuteen.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet palasi hymyillen julkisuuteen – edusti juhla­viikon­loppunaan vain kolmesti

Kuningatarta ei nähty perjantain kiitosjumalanpalveluksessa eikä niin ikään lauantaina järjestetyissä laukkakisoissa, jotka ovat tunnetusti kuningattarelle tärkeät. Kuningatar ilmoitti jättävänsä väliin myös lauantain maailmantähtien tähdittämän suuren ulkoilmakonsertin Buckinghamin palatsin edustalla.

Elizabeth saapui vielä sunnuntaina tervehtimään juhlakansaa, vaikka hän vetäytyi terveyshuolien vuoksi useimmista tapahtumista.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet jättäytyy pois jo toisesta tärkeästä tapahtumasta juhla­viikon­loppunaan – huoli heräsi

Kuningatar Elisabet edusti siis yhteensä kolmessa tapahtumassa valtavien platinajuhliensa aikana. Daily Mailin mukaan kuningattaren vetäytyminen pitkään odotetuista juhlallisuuksista on lisännyt entisestään kansalaisten huolta monarkin todellisesta terveydentilasta.

Kuningatar on hiljattain jättäytynyt pois myös muista tilaisuuksista terveysongelmiensa vuoksi. Tänä keväänä kuningattarelta on kerrottu jääneen väliin muun muassa kuninkaalliset puutarhajuhlat sekä Britannian parlamentin avajaiset.

Kuningatar edusti torstaina Trooping the Colour -paraatissa. Hän tervehti perinteiden mukaisesti ihmisiä Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Kuningatar Elisabet sairasti alkukeväästä myös koronaviruksen, ja jättäytyi taudin vuoksi pois monista tilaisuuksista ja tapaamisista. Myös liikkuminen on ollut kuningattarelle haastavaa, ja hän on tukeutunut edustustilaisuuksissaan kävelykeppiin. Elisabetin on kerrottu kieltäytyneen tiukasti pyörätuolin käyttämisestä julkisuudessa, ja hänen jättäneen sen vuoksi väliin useita tapahtumia.

Lue lisää: Huonovointinen kuningatar Elisabet jää pois tärkeästä tapahtumasta – tuoreet kuvat paljastivat tutun seikan

Platinajuhlaan on näin ollen liittynyt myös haikeutta, sillä kuningatar on ehtinyt jo 96 vuoden ikään. Etenkin jatkuvat terveysmurheet ovat poikineet spekulaatioita siitä, että platinajuhla saattaa hyvinkin olla yksi kuningatar Elisabetin viimeisistä suurista merkkipäivistä.

Harry ja Meghan edustivat ensimmäistä kertaa Britanniassa sen jälkeen, kun he muuttivat Yhdysvaltoihin tammikuussa 2020. Kyseessä oli kiitosjumalanpalvelus St. Paulin katedraalissa.

Kuningattaren terveyshuolet eivät kuitenkaan olleet ainoa seikka, joka varjosti pitkään odotettua juhlaviikkoa. Jo kauan ennen varsinaista juhlaviikkoa brittimedioissa arvuuteltiin ahkerasti sitä, mikä tulisi olemaan tätä nykyä Yhdysvalloissa asuvien prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin rooli kuninkaallisen perheen yhteen kokoavissa juhlallisuuksissa.

Sussexin herttuapari osallistui lopulta virallisesti vain yhteen tapahtumaan, eli perjantaina järjestettyyn kiitosjumalanpalvelukseen St. Paulin katedraalissa. Pariskunta osallistui myös edellispäivän Trooping the Colour -paraatiin, mutta he pysyttelivät tuolloin visusti piilossa katseilta eivätkä he saapuneet tervehtimään juhlakansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelle muun kuninkaallisen perheen tavoin.

Lue lisää: Harry ja Meghan astelivat kameroiden eteen ensi kertaa kahteen vuoteen Britanniassa – herttuatar hurmasi asullaan

Kiitosjumalanpalveluksessa sekä kansalaiset että asiantuntijat kiinnittivät välittömästi huomiota siihen, että Sussexin herttuapari oli sijoitettu kirkossa hyvin kauas muun muassa prinssi Williamista ja herttuatar Catherinesta. Daily Mailin mukaan Cambridgen herttuaparin saapuminen St. Paulin katedraaliin myös ajoitettiin tarkoituksella niin, etteivät he kohtaisi prinssi Harrya ja herttuatar Meghania. Videomateriaalin perusteella William ei huomioinut Harrya lainkaan kirkkoon saapuessaan.

Brittimedian mukaan William ja Catherine ajoittivat saapumisensa jumalanpalvelukseen tarkoituksella niin, etteivät he kohtaisi Harrya ja Meghania. Veljesten tulehtuneista väleistä on huhuttu pitkään.

Mirror-lehden haastatteleman kehonkielen asiantuntijan Judi Jamesin mukaan Williamin elekieli antoi ymmärtää, että veljesten välit ovat edelleen verrattain viileät. Harryn ja Williamin on huhuttu olleen lähes välirikon partaalla siitä asti, kun Harry ja Meghan jättivät kuninkaallisen elämän taakseen tammikuussa 2020.

– Tähän mennessä veljekset eivät ole huomioineet toistensa läsnäoloa julkisesti tai antaneet merkkejä heidän väliensä elpymisestä. William jännitti huuliaan ja piti leukaansa koholla samalla, kun hän näytti kääntävän päätään vastakkaiseen suuntaan, James selitti Mirrorille.

– Harry ja Meghan ovat nyt ”kakkosluokan kuninkaallisia”. Harry joutui viettämään kirkossa hyvin tuskalliset yhdeksäntoista minuuttia odotellessaan veljensä saapumista. Mikäli uuden elämän todellisuus ei ollut vielä valjennut Harrylle, hän ymmärsi sen viimeistään nyt, kuninkaallisasiantuntija Richard Key totesi puolestaan Mirrorille.

Harry ja Meghan eivät osallistuneet virallisiin edustustilaisuuksiin muun kuninkaallisen perheen kanssa, vaan he pysyttelivät pääosin piilossa katseilta.

Kuninkaallisasiantuntija Ingrid Seward totesi niin ikään The Sunille, että Harryn on kenties ollut vaikeampaa sopeutua uuteen rooliinsa kuninkaallisessa perheessä kuin prinssi ehkä etukäteen uskoi. Harry ja Meghan saivat osakseen paitsi varovaisia suosionosoituksia, myös huutelua ja buuauksia poistuessaan jumalanpalveluksesta perjantaina.

– Se on vaikea asia Harrylle niellä. Kun hän käveli katedraaliin tyylikkään vaimonsa kanssa, hän näytti kyllästyneeltä. Harryn ja Meghanin on hiljalleen opittava heidän paikkansa hovissa, Seward pohti The Sunin haastattelussa.

Lue lisää: Prinssi William ei katsonut kiitos­jumalan­palveluksessa veljensä prinssi Harryn suuntaan – näin asiantuntija analysoi tilannetta

Elle-lehden tuoreessa artikkelissa todetaan toisaalta, ettei Harryn ja Williamin päätös pitää etäisyyttä toisiinsa juhlallisuuksien ajan tullut yllätyksenä. Toimittaja Alyssa Baileyn mukaan herttuaparien mahdollinen edustaminen yhdessä olisi varastanut huomion kuningatar Elisabetilta ja sekä Harryn että Williamin halunneen välttää tätä viimeiseen asti.

Lähteiden mukaan kuningatar Elisabet ehti kaikesta huolimatta tavata herttuaparin vierailun aikana ensimmäistä kertaa pienen Lilibetin, joka täytti viikonloppuna vuoden.

Kaiken kaikkiaan kuningatar Elisabetin 70-vuotishallitsijajuhla ei sujunut lainkaan, kuten odottaa saattoi. Vaikka edustaessaan kuningatar näytti aina pirteältä ja iloiselta, kuningatar pääsi terveyshuolien vuoksi osallistumaan hänen kunniakseen järjestetyistä tapahtumista vain murto-osaan ja näin ollen spekulaatiot monarkin todellisesta terveydentilasta kiihtyivät entisestään.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet, 96, tapasi viimein pikkuruisen Lilibetin – kohtaamisella suuri merkitys

Lue lisää: Prinssi Harry ja herttuatar Meghan pysyttelivät visusti piilossa katseilta – paria ei nähty kuuluisalla parvekkeella kuningattaren rinnalla

Samaan aikaan pitkään velloneet huhut Harryn ja Williamin tulehtuneista väleistä saivat lisää vettä myllyyn, kun lapsena läheiset veljekset eivät julkisesti edes tervehtineet toisiaan. Kun tähän lisätään vielä prinssi Andrew’n viime metreillä todettu koronatartunta, Sussexin herttuaparin katedraalin edessä saama kylmäävä vastaanotto sekä huomion varastaneet kuninkaalliset lapset, eivät puheet historiallisesta platinajuhlasta lopu vielä vuosiin.