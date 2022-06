Harryn ja Meghanin Lilibet-tytär täyttää vuoden – kuninkaallisilta satelee onnitteluja

Kuningattaren platinajuhlien aikana juhlitaan myös pienen Lilibetin syntymäpäiviä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tytär Lilibet juhlii tänään 1-vuotissyntymäpäiviään. Pienokaisen ensimmäinen syntymäpäivä osuu keskelle suuria platinajuhlia, jotka järjestetään kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden kunniaksi.

Harrylla ja Meghanilla on kaksi lasta, poika Archie ja tytär Lilibet.

Itse kuningatar on lähettänyt onnittelunsa Harryn ja Meghanin tyttärelle tämän juhlapäivänä, kertoo Mirror-lehti.

– Toivotan Lilibetille oikein onnellista 1-vuotispäivää, julkaistiin kuninkaallisen perheen Twitter-tilillä.

Muu kuninkaallinen perhe seurasi pian perässä. Prinssi William ja herttuatar Catherine lähettivät myös omat onnittelunsa, vaikka Williamin ja Harryn viileän oloiset välit ovatkin puhuttaneet platinajuhlien aikana.

Herttuapari julkaisi onnitteluviestinsä myös Twitterissä.

– Toivotamme onnellista syntymäpäivää Lilibetille, joka täyttää tänään vuoden!

Myös prinssi Charles ja herttuatar Camilla julkaisivat Twitter-tilillään onnittelunsa.

Kuningatar Elisabetin kerrottiin odottaneen innolla pienen Lilibetin tapaamista.

Lilibet ja kuningatar Elisabet tapasivat ensimmäisen kerran tällä viikolla. Tyttövauva syntyi Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun Harry ja Meghan lähtivät dramaattisesti hovista.

Kuningattaren on kuitenkin kerrottu odottaneen tapaamista kovasti.

– Pandemian vuoksi he eivät ole päässeet tapaamaan, vaikka Harry on vieraillut Britanniassa muutaman kerran yksin, joten tämä oli oikeasti ensimmäinen kerta heille, kuninkaallinen kommentaattori Omid Scobie on sanonut tapaamisesta BBC Breakfast -tv-ohjelman haastattelussa.

Harryn ja Meghanin nuorimmaisen nimi on kunnianosoitus kuningatarta kohtaan. Tytön etunimi on Elisabetin kutsumanimi perheen keskuudessa. Toinen nimi Diana taas tulee Harryn edesmenneeltä äidiltä prinsessa Dianalta.